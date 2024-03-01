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Мишустин прокомментировал амнистию для некрупных компаний - РИА Новости, 01.03.2024
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15:54 01.03.2024 (обновлено: 17:20 01.03.2024)
https://ria.ru/20240301/biznes-1930520866.html
Мишустин прокомментировал амнистию для некрупных компаний
Мишустин прокомментировал амнистию для некрупных компаний - РИА Новости, 01.03.2024
Мишустин прокомментировал амнистию для некрупных компаний
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, говоря об амнистии для некрупных компаний, подчеркнул, что важно, чтобы у компаний не было стимула дробить свой бизнес. РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T15:54
2024-03-01T17:20
экономика
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владимир путин
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, говоря об амнистии для некрупных компаний, подчеркнул, что важно, чтобы у компаний не было стимула дробить свой бизнес. "Важно обеспечить для них разумное преодоление этого барьера, чтобы они не боялись расти, ну и соответственно у них не было бы стимулов для таких компаний дробить свой бизнес", - сказал он на заседании правительства. Президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию поручил кабмину совместно с парламентариями проработать параметры амнистии в отношении некрупных компаний, которые при фактическом росте бизнеса были вынуждены использовать схемы налоговой оптимизации.
https://ria.ru/20240229/amnistiya-1930272489.html
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экономика, россия, михаил мишустин, владимир путин, твой бизнес – новости
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Твой бизнес, Твой бизнес – новости
Мишустин прокомментировал амнистию для некрупных компаний

Мишустин: важно, чтобы у компаний не было стимула дробить свой бизнес

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПремьер-министр РФ Михаил Мишустин
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, говоря об амнистии для некрупных компаний, подчеркнул, что важно, чтобы у компаний не было стимула дробить свой бизнес.
"Важно обеспечить для них разумное преодоление этого барьера, чтобы они не боялись расти, ну и соответственно у них не было бы стимулов для таких компаний дробить свой бизнес", - сказал он на заседании правительства.
Президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию поручил кабмину совместно с парламентариями проработать параметры амнистии в отношении некрупных компаний, которые при фактическом росте бизнеса были вынуждены использовать схемы налоговой оптимизации.
Президент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
Амнистия упростит налоговую оптимизацию для бизнеса, заявил депутат
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