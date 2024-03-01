https://ria.ru/20240301/biznes-1930520866.html

Мишустин прокомментировал амнистию для некрупных компаний

Мишустин прокомментировал амнистию для некрупных компаний - РИА Новости, 01.03.2024

Мишустин прокомментировал амнистию для некрупных компаний

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, говоря об амнистии для некрупных компаний, подчеркнул, что важно, чтобы у компаний не было стимула дробить свой бизнес. РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T15:54

2024-03-01T15:54

2024-03-01T17:20

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, говоря об амнистии для некрупных компаний, подчеркнул, что важно, чтобы у компаний не было стимула дробить свой бизнес. "Важно обеспечить для них разумное преодоление этого барьера, чтобы они не боялись расти, ну и соответственно у них не было бы стимулов для таких компаний дробить свой бизнес", - сказал он на заседании правительства. Президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию поручил кабмину совместно с парламентариями проработать параметры амнистии в отношении некрупных компаний, которые при фактическом росте бизнеса были вынуждены использовать схемы налоговой оптимизации.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, михаил мишустин, владимир путин, твой бизнес – новости