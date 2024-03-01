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Мишустин прокомментировал амнистию для некрупных компаний
Мишустин прокомментировал амнистию для некрупных компаний - РИА Новости, 01.03.2024
Мишустин прокомментировал амнистию для некрупных компаний
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, говоря об амнистии для некрупных компаний, подчеркнул, что важно, чтобы у компаний не было стимула дробить свой бизнес. РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T15:54
2024-03-01T15:54
2024-03-01T17:20
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, говоря об амнистии для некрупных компаний, подчеркнул, что важно, чтобы у компаний не было стимула дробить свой бизнес. "Важно обеспечить для них разумное преодоление этого барьера, чтобы они не боялись расти, ну и соответственно у них не было бы стимулов для таких компаний дробить свой бизнес", - сказал он на заседании правительства. Президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию поручил кабмину совместно с парламентариями проработать параметры амнистии в отношении некрупных компаний, которые при фактическом росте бизнеса были вынуждены использовать схемы налоговой оптимизации.
https://ria.ru/20240229/amnistiya-1930272489.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин, владимир путин, твой бизнес – новости
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Твой бизнес, Твой бизнес – новости
Мишустин прокомментировал амнистию для некрупных компаний
Мишустин: важно, чтобы у компаний не было стимула дробить свой бизнес