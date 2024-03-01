https://ria.ru/20240301/biznes-1930373674.html

Стартовал эксперимент по упрощенной регистрации бизнеса

Стартовал эксперимент по упрощенной регистрации бизнеса - РИА Новости, 01.03.2024

Стартовал эксперимент по упрощенной регистрации бизнеса

Эксперимент по реализации комплексного сервиса "Старт бизнеса онлайн", координатором которого является Федеральная налоговая служба (ФНС), стартует в России с 1 РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T00:32

2024-03-01T00:32

2024-03-01T00:32

россия

экономика

федеральная налоговая служба (фнс россии)

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Эксперимент по реализации комплексного сервиса "Старт бизнеса онлайн", координатором которого является Федеральная налоговая служба (ФНС), стартует в России с 1 марта. Эксперимент продлится до 1 марта 2025 года. В рамках услуги предприниматели могут зарегистрировать бизнес онлайн, получить электронную подпись без личного присутствия, а также дистанционно открыть счет в кредитной организации. На всех этапах для подтверждения личности заявителя будет использоваться Единая биометрическая система. Участие в эксперименте - на добровольной основе. Механизмом могут воспользоваться физические лица при регистрации в качестве ИП, а также те, кто решил создать ООО с единственным учредителем, одновременно осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа. Услуга предоставляется предпринимателям при обращении к электронному сервису ФНС России или сервису банка-участника эксперимента. При подготовке документов для регистрации бизнеса заявитель выберет банк, в котором он планирует открыть счет, даст согласие на удаленную выдачу электронной подписи и направит документы, необходимые для регистрации бизнеса и открытия счета, в регистрирующий орган через электронные сервисы ФНС России или сервис конкретного банка-участника эксперимента. Открыть счет предприниматель может только в одном банке-участнике эксперимента. Эксперимент проводится при участии Минфина РФ, Банка России, Росфинмониторинга и оператора Единой биометрической системы - АО "Центр биометрических технологий". Он обеспечивает получение физлицами комплексного сервиса, необходимого для старта и развития бизнеса, и призван повысить эффективность дистанционного взаимодействия между участниками в рамках развития электронного документооборота.

https://ria.ru/20240229/proverki-1930360095.html

https://ria.ru/20240229/avito-1930201349.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, экономика, федеральная налоговая служба (фнс россии), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)