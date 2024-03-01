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Стартовал эксперимент по упрощенной регистрации бизнеса - РИА Новости, 01.03.2024
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00:32 01.03.2024
https://ria.ru/20240301/biznes-1930373674.html
Стартовал эксперимент по упрощенной регистрации бизнеса
Стартовал эксперимент по упрощенной регистрации бизнеса - РИА Новости, 01.03.2024
Стартовал эксперимент по упрощенной регистрации бизнеса
Эксперимент по реализации комплексного сервиса "Старт бизнеса онлайн", координатором которого является Федеральная налоговая служба (ФНС), стартует в России с 1 РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T00:32
2024-03-01T00:32
россия
экономика
федеральная налоговая служба (фнс россии)
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Эксперимент по реализации комплексного сервиса "Старт бизнеса онлайн", координатором которого является Федеральная налоговая служба (ФНС), стартует в России с 1 марта. Эксперимент продлится до 1 марта 2025 года. В рамках услуги предприниматели могут зарегистрировать бизнес онлайн, получить электронную подпись без личного присутствия, а также дистанционно открыть счет в кредитной организации. На всех этапах для подтверждения личности заявителя будет использоваться Единая биометрическая система. Участие в эксперименте - на добровольной основе. Механизмом могут воспользоваться физические лица при регистрации в качестве ИП, а также те, кто решил создать ООО с единственным учредителем, одновременно осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа. Услуга предоставляется предпринимателям при обращении к электронному сервису ФНС России или сервису банка-участника эксперимента. При подготовке документов для регистрации бизнеса заявитель выберет банк, в котором он планирует открыть счет, даст согласие на удаленную выдачу электронной подписи и направит документы, необходимые для регистрации бизнеса и открытия счета, в регистрирующий орган через электронные сервисы ФНС России или сервис конкретного банка-участника эксперимента. Открыть счет предприниматель может только в одном банке-участнике эксперимента. Эксперимент проводится при участии Минфина РФ, Банка России, Росфинмониторинга и оператора Единой биометрической системы - АО "Центр биометрических технологий". Он обеспечивает получение физлицами комплексного сервиса, необходимого для старта и развития бизнеса, и призван повысить эффективность дистанционного взаимодействия между участниками в рамках развития электронного документооборота.
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россия, экономика, федеральная налоговая служба (фнс россии), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Россия, Экономика, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Стартовал эксперимент по упрощенной регистрации бизнеса

В России с 1 марта стартует эксперимент по упрощенной регистрации бизнеса

© iStock.com / hirunЧеловек ставит печать на финансовые документы
Человек ставит печать на финансовые документы - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© iStock.com / hirun
Человек ставит печать на финансовые документы. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Эксперимент по реализации комплексного сервиса "Старт бизнеса онлайн", координатором которого является Федеральная налоговая служба (ФНС), стартует в России с 1 марта.
Эксперимент продлится до 1 марта 2025 года. В рамках услуги предприниматели могут зарегистрировать бизнес онлайн, получить электронную подпись без личного присутствия, а также дистанционно открыть счет в кредитной организации. На всех этапах для подтверждения личности заявителя будет использоваться Единая биометрическая система. Участие в эксперименте - на добровольной основе.
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Механизмом могут воспользоваться физические лица при регистрации в качестве ИП, а также те, кто решил создать ООО с единственным учредителем, одновременно осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа.
Услуга предоставляется предпринимателям при обращении к электронному сервису ФНС России или сервису банка-участника эксперимента. При подготовке документов для регистрации бизнеса заявитель выберет банк, в котором он планирует открыть счет, даст согласие на удаленную выдачу электронной подписи и направит документы, необходимые для регистрации бизнеса и открытия счета, в регистрирующий орган через электронные сервисы ФНС России или сервис конкретного банка-участника эксперимента.
Открыть счет предприниматель может только в одном банке-участнике эксперимента.
Эксперимент проводится при участии Минфина РФ, Банка России, Росфинмониторинга и оператора Единой биометрической системы - АО "Центр биометрических технологий". Он обеспечивает получение физлицами комплексного сервиса, необходимого для старта и развития бизнеса, и призван повысить эффективность дистанционного взаимодействия между участниками в рамках развития электронного документооборота.
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