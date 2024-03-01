https://ria.ru/20240301/bezopasnost-1930471948.html

Песков прокомментировал заявления Остина о столкновении России и НАТО

Песков прокомментировал заявления Остина о столкновении России и НАТО - РИА Новости, 01.03.2024

Песков прокомментировал заявления Остина о столкновении России и НАТО

В Кремле не увязывают заявления шефа Пентагона Ллойда Остина о возможном военном столкновении России и НАТО в случае поражения Украины с перспективами... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T13:35

2024-03-01T13:35

2024-03-01T13:35

россия

украина

москва

дмитрий песков

министерство обороны сша

нато

ллойд остин

в мире

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. В Кремле не увязывают заявления шефа Пентагона Ллойда Остина о возможном военном столкновении России и НАТО в случае поражения Украины с перспективами обсуждения РФ и США темы стратегической стабильности, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что поражение Украины в нынешнем конфликте грозит военным столкновением НАТО и России. По его мнению, если "Украина падет, НАТО вступит в борьбу с Россией". "Об этом ничего не говорилось в заявлении Остина", - сказал Песков журналистам на вопрос, являются ли слова шефа Пентагона сигналом, что никаких переговоров по стратегической стабильности ждать не стоит. В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20240301/krym-1930408818.html

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россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, москва, дмитрий песков, министерство обороны сша, нато, ллойд остин, в мире