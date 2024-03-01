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Песков прокомментировал заявления Остина о столкновении России и НАТО
Песков прокомментировал заявления Остина о столкновении России и НАТО - РИА Новости, 01.03.2024
Песков прокомментировал заявления Остина о столкновении России и НАТО
В Кремле не увязывают заявления шефа Пентагона Ллойда Остина о возможном военном столкновении России и НАТО в случае поражения Украины с перспективами... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T13:35
2024-03-01T13:35
2024-03-01T13:35
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. В Кремле не увязывают заявления шефа Пентагона Ллойда Остина о возможном военном столкновении России и НАТО в случае поражения Украины с перспективами обсуждения РФ и США темы стратегической стабильности, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что поражение Украины в нынешнем конфликте грозит военным столкновением НАТО и России. По его мнению, если "Украина падет, НАТО вступит в борьбу с Россией". "Об этом ничего не говорилось в заявлении Остина", - сказал Песков журналистам на вопрос, являются ли слова шефа Пентагона сигналом, что никаких переговоров по стратегической стабильности ждать не стоит. В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, украина, москва, дмитрий песков, министерство обороны сша, нато, ллойд остин, в мире
Россия, Украина, Москва, Дмитрий Песков, Министерство обороны США, НАТО, Ллойд Остин, В мире
Песков прокомментировал заявления Остина о столкновении России и НАТО
В Кремле не увязывают слова Остина с перспективами обсуждения стратстабильности
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. В Кремле не увязывают заявления шефа Пентагона Ллойда Остина о возможном военном столкновении России и НАТО в случае поражения Украины с перспективами обсуждения РФ и США темы стратегической стабильности, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что поражение Украины в нынешнем конфликте грозит военным столкновением НАТО и России. По его мнению, если "Украина падет, НАТО вступит в борьбу с Россией".
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"Об этом ничего не говорилось в заявлении Остина", - сказал Песков журналистам на вопрос, являются ли слова шефа Пентагона сигналом, что никаких переговоров по стратегической стабильности ждать не стоит.
В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва
не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе
. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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