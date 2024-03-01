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В Турции заявили о проблеме энергетической безопасности из-за давления США - РИА Новости, 01.03.2024
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09:07 01.03.2024
https://ria.ru/20240301/bezopasnost-1930396764.html
В Турции заявили о проблеме энергетической безопасности из-за давления США
В Турции заявили о проблеме энергетической безопасности из-за давления США - РИА Новости, 01.03.2024
В Турции заявили о проблеме энергетической безопасности из-за давления США
Давление США на Турцию по торговле с РФ подрывает энергетическую безопасность Анкары и наносит урон доверию между странами, заявил РИА Новости председатель... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T09:07
2024-03-01T09:07
в мире
политика
турция
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догу перинчек
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АНТАЛЬЯ (Турция), 1 мар – РИА Новости. Давление США на Турцию по торговле с РФ подрывает энергетическую безопасность Анкары и наносит урон доверию между странами, заявил РИА Новости председатель турецкой партии "VATAN" ("Родина") Догу Перинчек. "Как известно, российское правительство предоставляет Турции льготные цены и гарантии при продаже энергоносителей. Кроме того, Турция служит мостом для экспорта российских энергоносителей в мир, и на повестке дня стоят очень важные инвестиционные проекты. Подчинение правительства давлению США подрывает доверие соседей Турции, особенно России, от которой зависит наша энергетическая безопасность", - заявил политик. По его словам, турецкие экспортеры, промышленники, туристы, производители овощей и фруктов, банки, отельеры, торговцы, зарабатывающие на жизнь в зависимости от туризма, буквально "плачут от нынешней ситуации". "Россия - не просто еще одна страна в торговле Турции с миром, это наш первый торговый партнер", - подчеркнул политик. С 1 января турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России. По словам источника РИА Новости, проблема отчасти связана с давлением США на Турцию в связи с санкциями. Вопросом занялся турецкий минторг, Москва ведет диалог с Анкарой. Турецкая сторона на официальном уровне осведомлена об имеющихся проблемах в платежных переводах с Россией, считает ситуацию некатастрофичной, соответствующие ведомства двух стран работают над урегулированием ситуации, сообщал РИА Новости источник в администрации президента страны. При этом источник в банковском секторе 14 февраля сообщал, что США, исходя из санкционной политики, предупреждают ряд частных банков Турции о необходимости тщательной проверки платежных переводов с Россией, доходит до угрожающего тона. "Родина" является партией левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но является влиятельной силой, особенно в регионах. В настоящее время в партии состоят более 50 тысяч человек.
https://ria.ru/20240219/gaz-1928154168.html
https://ria.ru/20240221/rossiya-1928767569.html
https://ria.ru/20240119/pridurki-1922234981.html
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в мире, политика, турция, сша, россия, догу перинчек
В мире, Политика, Турция, США, Россия, Догу Перинчек
В Турции заявили о проблеме энергетической безопасности из-за давления США

Политик: давление США на Турцию из-за РФ подрывает энергетическую безопасность

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомпрессорная станция, входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для "Турецкого потока"
Компрессорная станция, входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для Турецкого потока - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Компрессорная станция, входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для "Турецкого потока". Архивное фото
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АНТАЛЬЯ (Турция), 1 мар – РИА Новости. Давление США на Турцию по торговле с РФ подрывает энергетическую безопасность Анкары и наносит урон доверию между странами, заявил РИА Новости председатель турецкой партии "VATAN" ("Родина") Догу Перинчек.
"Как известно, российское правительство предоставляет Турции льготные цены и гарантии при продаже энергоносителей. Кроме того, Турция служит мостом для экспорта российских энергоносителей в мир, и на повестке дня стоят очень важные инвестиционные проекты. Подчинение правительства давлению США подрывает доверие соседей Турции, особенно России, от которой зависит наша энергетическая безопасность", - заявил политик.
Компрессорная станция Русская, входящая в систему обеспечения поставок газа для Турецкого потока - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
Источник: СМИ манипулируют темой скидок на российский газ для Турции
19 февраля, 08:25
По его словам, турецкие экспортеры, промышленники, туристы, производители овощей и фруктов, банки, отельеры, торговцы, зарабатывающие на жизнь в зависимости от туризма, буквально "плачут от нынешней ситуации".
"Россия - не просто еще одна страна в торговле Турции с миром, это наш первый торговый партнер", - подчеркнул политик.
С 1 января турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России. По словам источника РИА Новости, проблема отчасти связана с давлением США на Турцию в связи с санкциями. Вопросом занялся турецкий минторг, Москва ведет диалог с Анкарой.
Московский Кремль и небоскребы делового центра Москва-сити (на дальнем плане) - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
"Парадоксально". В Турции сделали неожиданное заявление о России
21 февраля, 16:15
Турецкая сторона на официальном уровне осведомлена об имеющихся проблемах в платежных переводах с Россией, считает ситуацию некатастрофичной, соответствующие ведомства двух стран работают над урегулированием ситуации, сообщал РИА Новости источник в администрации президента страны. При этом источник в банковском секторе 14 февраля сообщал, что США, исходя из санкционной политики, предупреждают ряд частных банков Турции о необходимости тщательной проверки платежных переводов с Россией, доходит до угрожающего тона.
"Родина" является партией левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но является влиятельной силой, особенно в регионах. В настоящее время в партии состоят более 50 тысяч человек.
Президент России Владимир Путин
"Придурки". В Турции неожиданно согласились с Путиным по поводу Киева
19 января, 02:05
 
В миреПолитикаТурцияСШАРоссияДогу Перинчек
 
 
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