https://ria.ru/20240301/bezopasnost-1930396764.html

В Турции заявили о проблеме энергетической безопасности из-за давления США

В Турции заявили о проблеме энергетической безопасности из-за давления США - РИА Новости, 01.03.2024

В Турции заявили о проблеме энергетической безопасности из-за давления США

Давление США на Турцию по торговле с РФ подрывает энергетическую безопасность Анкары и наносит урон доверию между странами, заявил РИА Новости председатель... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T09:07

2024-03-01T09:07

2024-03-01T09:07

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АНТАЛЬЯ (Турция), 1 мар – РИА Новости. Давление США на Турцию по торговле с РФ подрывает энергетическую безопасность Анкары и наносит урон доверию между странами, заявил РИА Новости председатель турецкой партии "VATAN" ("Родина") Догу Перинчек. "Как известно, российское правительство предоставляет Турции льготные цены и гарантии при продаже энергоносителей. Кроме того, Турция служит мостом для экспорта российских энергоносителей в мир, и на повестке дня стоят очень важные инвестиционные проекты. Подчинение правительства давлению США подрывает доверие соседей Турции, особенно России, от которой зависит наша энергетическая безопасность", - заявил политик. По его словам, турецкие экспортеры, промышленники, туристы, производители овощей и фруктов, банки, отельеры, торговцы, зарабатывающие на жизнь в зависимости от туризма, буквально "плачут от нынешней ситуации". "Россия - не просто еще одна страна в торговле Турции с миром, это наш первый торговый партнер", - подчеркнул политик. С 1 января турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России. По словам источника РИА Новости, проблема отчасти связана с давлением США на Турцию в связи с санкциями. Вопросом занялся турецкий минторг, Москва ведет диалог с Анкарой. Турецкая сторона на официальном уровне осведомлена об имеющихся проблемах в платежных переводах с Россией, считает ситуацию некатастрофичной, соответствующие ведомства двух стран работают над урегулированием ситуации, сообщал РИА Новости источник в администрации президента страны. При этом источник в банковском секторе 14 февраля сообщал, что США, исходя из санкционной политики, предупреждают ряд частных банков Турции о необходимости тщательной проверки платежных переводов с Россией, доходит до угрожающего тона. "Родина" является партией левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но является влиятельной силой, особенно в регионах. В настоящее время в партии состоят более 50 тысяч человек.

https://ria.ru/20240219/gaz-1928154168.html

https://ria.ru/20240221/rossiya-1928767569.html

https://ria.ru/20240119/pridurki-1922234981.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, политика, турция, сша, россия, догу перинчек