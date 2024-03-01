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В Воронежской области назвали обстановку на фоне приближения БПЛА спокойной - РИА Новости, 01.03.2024
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00:54 01.03.2024 (обновлено: 01:02 01.03.2024)
https://ria.ru/20240301/bespilotniki-1930374934.html
В Воронежской области назвали обстановку на фоне приближения БПЛА спокойной
В Воронежской области назвали обстановку на фоне приближения БПЛА спокойной - РИА Новости, 01.03.2024
В Воронежской области назвали обстановку на фоне приближения БПЛА спокойной
Оперативная обстановка в Воронежской области, в сторону которой было зафиксировано движение пяти беспилотников, спокойная, сообщил журналистам представитель... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T00:54
2024-03-01T01:02
воронежская область
происшествия
воронеж
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ВОРОНЕЖ, 1 мар - РИА Новости. Оперативная обстановка в Воронежской области, в сторону которой было зафиксировано движение пяти беспилотников, спокойная, сообщил журналистам представитель правительства региона. "Выйти из укрытий можно. Оперативная обстановка в регионе спокойная, но бдительности не теряем!" - сообщил представитель облправительства. Ранее мэрия Воронежа сообщила, что средствами обнаружения было зафиксировано движение пяти беспилотников в направлении Воронежа. Власти рекомендовали гражданам соблюдать спокойствие и не проявлять паники. Правительство региона спустя непродолжительное время информировало, что границы Воронежской области беспилотники не пересекли, и непосредственной угрозы Воронежу нет.
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воронежская область, происшествия, воронеж
Воронежская область, Происшествия, Воронеж
В Воронежской области назвали обстановку на фоне приближения БПЛА спокойной

Власти Воронежской области назвали обстановку на фоне приближения БПЛА спокойной

© Fotolia / MulderphotoВоронеж
Воронеж - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© Fotolia / Mulderphoto
Воронеж. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 1 мар - РИА Новости. Оперативная обстановка в Воронежской области, в сторону которой было зафиксировано движение пяти беспилотников, спокойная, сообщил журналистам представитель правительства региона.
"Выйти из укрытий можно. Оперативная обстановка в регионе спокойная, но бдительности не теряем!" - сообщил представитель облправительства.
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Вчера, 18:50
Ранее мэрия Воронежа сообщила, что средствами обнаружения было зафиксировано движение пяти беспилотников в направлении Воронежа. Власти рекомендовали гражданам соблюдать спокойствие и не проявлять паники. Правительство региона спустя непродолжительное время информировало, что границы Воронежской области беспилотники не пересекли, и непосредственной угрозы Воронежу нет.
 
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