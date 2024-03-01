https://ria.ru/20240301/bespilotniki-1930372835.html
В Воронеже исключили угрозу из-за беспилотников
В Воронеже исключили угрозу из-за беспилотников - РИА Новости, 01.03.2024
В Воронеже исключили угрозу из-за беспилотников
Непосредственной угрозы Воронежу от беспилотников, которые двигались в направлении к городу, в настоящий момент нет, сообщил журналистам представитель... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T00:16
2024-03-01T00:16
2024-03-01T00:16
происшествия
воронеж
воронежская область
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ВОРОНЕЖ, 1 мар - РИА Новости. Непосредственной угрозы Воронежу от беспилотников, которые двигались в направлении к городу, в настоящий момент нет, сообщил журналистам представитель правительства региона. "Непосредственной угрозы Воронежу именно на настоящий момент нет. Но судьба БПЛА пока неясна", - говорится в сообщении представителя облправительства. Ранее мэрия Воронежа сообщила, что средствами обнаружения было зафиксировано движение пяти беспилотников в направлении Воронежа. Власти рекомендовали гражданам соблюдать спокойствие и не проявлять паники. Правительство региона спустя непродолжительное время сообщило, что границы Воронежской области беспилотники не пересекли.
https://ria.ru/20240229/bespilotnik-1930367846.html
воронеж
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происшествия, воронеж, воронежская область
Происшествия, Воронеж, Воронежская область
В Воронеже исключили угрозу из-за беспилотников
В Воронеже сообщили, что непосредственной угрозы из-за беспилотников нет