https://ria.ru/20240301/bespilotniki-1930372835.html

В Воронеже исключили угрозу из-за беспилотников

В Воронеже исключили угрозу из-за беспилотников - РИА Новости, 01.03.2024

В Воронеже исключили угрозу из-за беспилотников

Непосредственной угрозы Воронежу от беспилотников, которые двигались в направлении к городу, в настоящий момент нет, сообщил журналистам представитель... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T00:16

2024-03-01T00:16

2024-03-01T00:16

происшествия

воронеж

воронежская область

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ВОРОНЕЖ, 1 мар - РИА Новости. Непосредственной угрозы Воронежу от беспилотников, которые двигались в направлении к городу, в настоящий момент нет, сообщил журналистам представитель правительства региона. "Непосредственной угрозы Воронежу именно на настоящий момент нет. Но судьба БПЛА пока неясна", - говорится в сообщении представителя облправительства. Ранее мэрия Воронежа сообщила, что средствами обнаружения было зафиксировано движение пяти беспилотников в направлении Воронежа. Власти рекомендовали гражданам соблюдать спокойствие и не проявлять паники. Правительство региона спустя непродолжительное время сообщило, что границы Воронежской области беспилотники не пересекли.

https://ria.ru/20240229/bespilotnik-1930367846.html

воронеж

воронежская область

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2024

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происшествия, воронеж, воронежская область