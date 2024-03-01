https://ria.ru/20240301/bespilotnik-1930546339.html
В Херсонской области три человека погибли при атаке беспилотника
В Херсонской области три человека погибли при атаке беспилотника - РИА Новости, 01.03.2024
В Херсонской области три человека погибли при атаке беспилотника
Беспилотник украинских войск атаковал автомобиль в селе Малая Кардашинка в Херсонской области, убив трех человек, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T17:13
2024-03-01T17:13
2024-03-01T17:24
херсонская область
вооруженные силы украины
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости. Беспилотник украинских войск атаковал автомобиль в селе Малая Кардашинка в Херсонской области, убив трех человек, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале."Сегодня боевики украинских вооруженных формирований атаковали беспилотником автомобиль в селе Малая Кардашинка Голопристанского округа, убив трех человек", - написал Сальдо.Кроме того, по его словам, вчера в селе Коробки Каховского округа вражеский БПЛА взорвал машину коллективного фермерского хозяйства "Алтан-Агро", ранив двух человек. Пострадавшим оказана медицинская помощь. А в селе Чернянке дрон противника повредил припаркованный личный автомобиль. Никто не пострадал."Обстоятельства происшествий указывают, что операторы врага специально направляют дроны на гражданские транспортные средства. Военного значения такие нападения не имеют. Это явный террор против мирного населения Херсонской области, попытка запугать людей, подло отомстить им за их выбор быть с Россией", - подчеркнул Сальдо.По его словам, действия противника — это военные преступления, за которые виновные обязательно понесут наказание.
https://ria.ru/20240301/proryv-1930505512.html
https://ria.ru/20240301/panika-1930432523.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , вооруженные силы украины, происшествия
Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Херсонской области три человека погибли при атаке беспилотника
В Херсонской области беспилотник атаковал автомобиль, погибли три человека
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости.
Беспилотник украинских войск атаковал автомобиль в селе Малая Кардашинка в Херсонской области, убив трех человек, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале
.
"Сегодня боевики украинских вооруженных формирований атаковали беспилотником автомобиль в селе Малая Кардашинка Голопристанского округа, убив трех человек", - написал Сальдо
.
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Кроме того, по его словам, вчера в селе Коробки Каховского округа вражеский БПЛА взорвал машину коллективного фермерского хозяйства "Алтан-Агро", ранив двух человек. Пострадавшим оказана медицинская помощь. А в селе Чернянке дрон противника повредил припаркованный личный автомобиль. Никто не пострадал.
"Обстоятельства происшествий указывают, что операторы врага специально направляют дроны на гражданские транспортные средства. Военного значения такие нападения не имеют. Это явный террор против мирного населения Херсонской области, попытка запугать людей, подло отомстить им за их выбор быть с Россией", - подчеркнул Сальдо.
По его словам, действия противника — это военные преступления, за которые виновные обязательно понесут наказание.
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