https://ria.ru/20240301/bespilotnik-1930546339.html

В Херсонской области три человека погибли при атаке беспилотника

В Херсонской области три человека погибли при атаке беспилотника - РИА Новости, 01.03.2024

В Херсонской области три человека погибли при атаке беспилотника

Беспилотник украинских войск атаковал автомобиль в селе Малая Кардашинка в Херсонской области, убив трех человек, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T17:13

2024-03-01T17:13

2024-03-01T17:24

херсонская область

вооруженные силы украины

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1834036932_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c5ecb86778afae17241a75743980d501.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости. Беспилотник украинских войск атаковал автомобиль в селе Малая Кардашинка в Херсонской области, убив трех человек, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале."Сегодня боевики украинских вооруженных формирований атаковали беспилотником автомобиль в селе Малая Кардашинка Голопристанского округа, убив трех человек", - написал Сальдо.Кроме того, по его словам, вчера в селе Коробки Каховского округа вражеский БПЛА взорвал машину коллективного фермерского хозяйства "Алтан-Агро", ранив двух человек. Пострадавшим оказана медицинская помощь. А в селе Чернянке дрон противника повредил припаркованный личный автомобиль. Никто не пострадал."Обстоятельства происшествий указывают, что операторы врага специально направляют дроны на гражданские транспортные средства. Военного значения такие нападения не имеют. Это явный террор против мирного населения Херсонской области, попытка запугать людей, подло отомстить им за их выбор быть с Россией", - подчеркнул Сальдо.По его словам, действия противника — это военные преступления, за которые виновные обязательно понесут наказание.

https://ria.ru/20240301/proryv-1930505512.html

https://ria.ru/20240301/panika-1930432523.html

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

херсонская область , вооруженные силы украины, происшествия