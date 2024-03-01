Рейтинг@Mail.ru
В Херсонской области три человека погибли при атаке беспилотника - РИА Новости, 01.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:13 01.03.2024 (обновлено: 17:24 01.03.2024)
https://ria.ru/20240301/bespilotnik-1930546339.html
В Херсонской области три человека погибли при атаке беспилотника
В Херсонской области три человека погибли при атаке беспилотника - РИА Новости, 01.03.2024
В Херсонской области три человека погибли при атаке беспилотника
Беспилотник украинских войск атаковал автомобиль в селе Малая Кардашинка в Херсонской области, убив трех человек, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T17:13
2024-03-01T17:24
херсонская область
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1834036932_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c5ecb86778afae17241a75743980d501.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости. Беспилотник украинских войск атаковал автомобиль в селе Малая Кардашинка в Херсонской области, убив трех человек, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале."Сегодня боевики украинских вооруженных формирований атаковали беспилотником автомобиль в селе Малая Кардашинка Голопристанского округа, убив трех человек", - написал Сальдо.Кроме того, по его словам, вчера в селе Коробки Каховского округа вражеский БПЛА взорвал машину коллективного фермерского хозяйства "Алтан-Агро", ранив двух человек. Пострадавшим оказана медицинская помощь. А в селе Чернянке дрон противника повредил припаркованный личный автомобиль. Никто не пострадал."Обстоятельства происшествий указывают, что операторы врага специально направляют дроны на гражданские транспортные средства. Военного значения такие нападения не имеют. Это явный террор против мирного населения Херсонской области, попытка запугать людей, подло отомстить им за их выбор быть с Россией", - подчеркнул Сальдо.По его словам, действия противника — это военные преступления, за которые виновные обязательно понесут наказание.
https://ria.ru/20240301/proryv-1930505512.html
https://ria.ru/20240301/panika-1930432523.html
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1834036932_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8b3d45ab1049d9c6a481d01ff81f8634.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонская область , вооруженные силы украины, происшествия
Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Херсонской области три человека погибли при атаке беспилотника

В Херсонской области беспилотник атаковал автомобиль, погибли три человека

© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости. Беспилотник украинских войск атаковал автомобиль в селе Малая Кардашинка в Херсонской области, убив трех человек, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
"Сегодня боевики украинских вооруженных формирований атаковали беспилотником автомобиль в селе Малая Кардашинка Голопристанского округа, убив трех человек", - написал Сальдо.
Артиллеристы Вооруженных сил России в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
"Эффект домино": австрийского офицера встревожил прорыв России на Украине
Вчера, 15:20
Кроме того, по его словам, вчера в селе Коробки Каховского округа вражеский БПЛА взорвал машину коллективного фермерского хозяйства "Алтан-Агро", ранив двух человек. Пострадавшим оказана медицинская помощь. А в селе Чернянке дрон противника повредил припаркованный личный автомобиль. Никто не пострадал.
"Обстоятельства происшествий указывают, что операторы врага специально направляют дроны на гражданские транспортные средства. Военного значения такие нападения не имеют. Это явный террор против мирного населения Херсонской области, попытка запугать людей, подло отомстить им за их выбор быть с Россией", - подчеркнул Сальдо.
По его словам, действия противника — это военные преступления, за которые виновные обязательно понесут наказание.
Украинские солдаты недалеко от линии фронта под Авдеевкой - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
"Русские главенствуют". В США сообщили о панике Запада из-за Украины
Вчера, 11:45
 
Херсонская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала