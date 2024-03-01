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В Белгородской области сбили беспилотник - РИА Новости, 01.03.2024
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12:27 01.03.2024 (обновлено: 12:41 01.03.2024)
https://ria.ru/20240301/bespilotnik-1930449330.html
В Белгородской области сбили беспилотник
В Белгородской области сбили беспилотник - РИА Новости, 01.03.2024
В Белгородской области сбили беспилотник
ПВО сбила украинский беспилотник самолетного типа над селом Новая Деревня Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T12:27
2024-03-01T12:41
происшествия
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 1 мар — РИА Новости. ПВО сбила украинский беспилотник самолетного типа над селом Новая Деревня Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", — написал он.Гладков добавил, что, по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.По информации Минобороны, дрон сбили около 12:00 мск.Утром военное ведомство сообщало, что ночью силы ПВО перехватили три украинских беспилотника над Нижегородской областью и уничтожили один над Белгородской.Как уточнил глава нижегородского Дзержинска Иван Носков, БПЛА безуспешно пытались атаковать территорию промзоны в городе.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.
https://ria.ru/20240301/panika-1930432523.html
https://ria.ru/20240301/ukraina-1930186622.html
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происшествия, белгородская область
Происшествия, Белгородская область
В Белгородской области сбили беспилотник

В Белгородской области сбили беспилотник самолетного типа

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 1 мар — РИА Новости. ПВО сбила украинский беспилотник самолетного типа над селом Новая Деревня Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«
"Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", — написал он.
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Гладков добавил, что, по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.
По информации Минобороны, дрон сбили около 12:00 мск.
Утром военное ведомство сообщало, что ночью силы ПВО перехватили три украинских беспилотника над Нижегородской областью и уничтожили один над Белгородской.
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Как уточнил глава нижегородского Дзержинска Иван Носков, БПЛА безуспешно пытались атаковать территорию промзоны в городе.
ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.
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