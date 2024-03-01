https://ria.ru/20240301/bespilotnik-1930449330.html
В Белгородской области сбили беспилотник
В Белгородской области сбили беспилотник - РИА Новости, 01.03.2024
В Белгородской области сбили беспилотник
ПВО сбила украинский беспилотник самолетного типа над селом Новая Деревня Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T12:27
2024-03-01T12:27
2024-03-01T12:41
происшествия
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 1 мар — РИА Новости. ПВО сбила украинский беспилотник самолетного типа над селом Новая Деревня Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", — написал он.Гладков добавил, что, по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.По информации Минобороны, дрон сбили около 12:00 мск.Утром военное ведомство сообщало, что ночью силы ПВО перехватили три украинских беспилотника над Нижегородской областью и уничтожили один над Белгородской.Как уточнил глава нижегородского Дзержинска Иван Носков, БПЛА безуспешно пытались атаковать территорию промзоны в городе.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.
https://ria.ru/20240301/panika-1930432523.html
https://ria.ru/20240301/ukraina-1930186622.html
https://ria.ru/20240301/trebovanie-1930409684.html
белгородская область
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область
Происшествия, Белгородская область
В Белгородской области сбили беспилотник
В Белгородской области сбили беспилотник самолетного типа
БЕЛГОРОД, 1 мар — РИА Новости.
ПВО сбила украинский беспилотник самолетного типа над селом Новая Деревня Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале
.
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"Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", — написал он.
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Гладков добавил, что, по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.
По информации Минобороны, дрон сбили около 12:00 мск.
Утром военное ведомство сообщало, что ночью силы ПВО перехватили три украинских беспилотника над Нижегородской областью и уничтожили один над Белгородской.
Скрытая угроза. Чего на самом деле боится Зеленский
Как уточнил глава нижегородского Дзержинска Иван Носков, БПЛА безуспешно пытались атаковать территорию промзоны в городе.
ВСУ
регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.
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