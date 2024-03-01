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Три приграничных курских села остались без электричества из-за беспилотника - РИА Новости, 01.03.2024
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09:35 01.03.2024
https://ria.ru/20240301/bespilotnik-1930400021.html
Три приграничных курских села остались без электричества из-за беспилотника
Три приграничных курских села остались без электричества из-за беспилотника - РИА Новости, 01.03.2024
Три приграничных курских села остались без электричества из-за беспилотника
Три приграничных села Суджанского района Курской области остались без электричества из-за прилета украинского беспилотника, сообщил губернатор Роман Старовойт в РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T09:35
2024-03-01T09:35
происшествия
суджанский район
курская область
украина
роман старовойт
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ВОРОНЕЖ, 1 мар - РИА Новости. Три приграничных села Суджанского района Курской области остались без электричества из-за прилета украинского беспилотника, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале. Противник нанес удар с помощью беспилотника по приграничным селам Курской области утром в пятницу. "В результате прилета беспилотника со стороны Украины в населенных пунктах Свердликово, Дарьино и Николаево-Дарьино Суджанского района нет света", — сообщил Старовойт. Губернатор заверил, что специалисты начнут восстановление, как только позволит обстановка. Суджанский район — один из шести приграничных районов Курской области, регулярно подвергается обстрелам и ударам БПЛА со стороны Украины.
https://ria.ru/20240301/ukraina-1930186622.html
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суджанский район
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происшествия, суджанский район, курская область, украина, роман старовойт
Происшествия, Суджанский район, Курская область, Украина, Роман Старовойт
Три приграничных курских села остались без электричества из-за беспилотника

Три села в Курской области остались без электричества из-за украинского дрона

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитно-ракетной системы
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 1 мар - РИА Новости. Три приграничных села Суджанского района Курской области остались без электричества из-за прилета украинского беспилотника, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
Противник нанес удар с помощью беспилотника по приграничным селам Курской области утром в пятницу.
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"В результате прилета беспилотника со стороны Украины в населенных пунктах Свердликово, Дарьино и Николаево-Дарьино Суджанского района нет света", — сообщил Старовойт.
Губернатор заверил, что специалисты начнут восстановление, как только позволит обстановка.
Суджанский район — один из шести приграничных районов Курской области, регулярно подвергается обстрелам и ударам БПЛА со стороны Украины.
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ПроисшествияСуджанский районКурская областьУкраинаРоман Старовойт
 
 
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