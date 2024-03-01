https://ria.ru/20240301/bespilotnik-1930400021.html
Три приграничных курских села остались без электричества из-за беспилотника
Три приграничных курских села остались без электричества из-за беспилотника - РИА Новости, 01.03.2024
Три приграничных курских села остались без электричества из-за беспилотника
Три приграничных села Суджанского района Курской области остались без электричества из-за прилета украинского беспилотника, сообщил губернатор Роман Старовойт в РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T09:35
2024-03-01T09:35
2024-03-01T09:35
происшествия
суджанский район
курская область
украина
роман старовойт
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ВОРОНЕЖ, 1 мар - РИА Новости. Три приграничных села Суджанского района Курской области остались без электричества из-за прилета украинского беспилотника, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале. Противник нанес удар с помощью беспилотника по приграничным селам Курской области утром в пятницу. "В результате прилета беспилотника со стороны Украины в населенных пунктах Свердликово, Дарьино и Николаево-Дарьино Суджанского района нет света", — сообщил Старовойт. Губернатор заверил, что специалисты начнут восстановление, как только позволит обстановка. Суджанский район — один из шести приграничных районов Курской области, регулярно подвергается обстрелам и ударам БПЛА со стороны Украины.
https://ria.ru/20240301/ukraina-1930186622.html
https://ria.ru/20240301/makron-1930395105.html
суджанский район
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, суджанский район, курская область, украина, роман старовойт
Происшествия, Суджанский район, Курская область, Украина, Роман Старовойт
Три приграничных курских села остались без электричества из-за беспилотника
Три села в Курской области остались без электричества из-за украинского дрона