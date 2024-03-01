https://ria.ru/20240301/bespilotnik-1930400021.html

Три приграничных курских села остались без электричества из-за беспилотника

Три приграничных курских села остались без электричества из-за беспилотника - РИА Новости, 01.03.2024

Три приграничных курских села остались без электричества из-за беспилотника

Три приграничных села Суджанского района Курской области остались без электричества из-за прилета украинского беспилотника, сообщил губернатор Роман Старовойт в РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T09:35

2024-03-01T09:35

2024-03-01T09:35

происшествия

суджанский район

курская область

украина

роман старовойт

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ВОРОНЕЖ, 1 мар - РИА Новости. Три приграничных села Суджанского района Курской области остались без электричества из-за прилета украинского беспилотника, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале. Противник нанес удар с помощью беспилотника по приграничным селам Курской области утром в пятницу. "В результате прилета беспилотника со стороны Украины в населенных пунктах Свердликово, Дарьино и Николаево-Дарьино Суджанского района нет света", — сообщил Старовойт. Губернатор заверил, что специалисты начнут восстановление, как только позволит обстановка. Суджанский район — один из шести приграничных районов Курской области, регулярно подвергается обстрелам и ударам БПЛА со стороны Украины.

https://ria.ru/20240301/ukraina-1930186622.html

https://ria.ru/20240301/makron-1930395105.html

суджанский район

курская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, суджанский район, курская область, украина, роман старовойт