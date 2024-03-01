Рейтинг@Mail.ru
ЦИК Белоруссии утвердил итоги выборов в парламент - РИА Новости, 01.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:32 01.03.2024 (обновлено: 16:50 01.03.2024)
https://ria.ru/20240301/belorussiya-1930532719.html
ЦИК Белоруссии утвердил итоги выборов в парламент
ЦИК Белоруссии утвердил итоги выборов в парламент - РИА Новости, 01.03.2024
ЦИК Белоруссии утвердил итоги выборов в парламент
Центризбирком Белоруссии на заседании в пятницу принял постановление об установлении итогов выборов в депутаты нижней палаты парламента страны, передает... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T16:32
2024-03-01T16:50
в мире
белоруссия
парламентские выборы в белоруссии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/19/1929397456_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e7ad519fc88736df5a4f816d37919b1c.jpg
МИНСК, 1 мар - РИА Новости. Центризбирком Белоруссии на заседании в пятницу принял постановление об установлении итогов выборов в депутаты нижней палаты парламента страны, передает корреспондент РИА Новости.Комиссия зарегистрировала всех 110 избранных депутатов нижней палаты парламента республики.Также ЦИК принял к сведению информацию об итогах выборов депутатов местных советов.Как отметил глава ЦИК Игорь Карпенко, по итогам выборов избраны все 110 депутатов нижней палаты парламента, все 1284 местных Совета сформированы в правомочном составе. В ходе выборов избраны 12 511 депутатов местных Советов депутатов всех уровней.В Белоруссии в воскресенье впервые в единый день голосования прошли выборы в нижнюю палату парламента и местные советы депутатов. Избирались 12 514 депутатов местных советов и 110 депутатов нижней палаты парламента на пять лет.Итоговая явка избирателей составила 73,1%, сообщил в пятницу Карпенко.
https://ria.ru/20240225/belorussiya-1929424495.html
https://ria.ru/20240225/vybory-1929420062.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/19/1929397456_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_e4e0d66b74c3aacee77e32439692c117.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, парламентские выборы в белоруссии — 2024
В мире, Белоруссия, Парламентские выборы в Белоруссии — 2024
ЦИК Белоруссии утвердил итоги выборов в парламент

ЦИК Белоруссии утвердил итоги выборов, на которых избрали 110 депутатов

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкЖенщина голосует на выборах депутатов нижней палаты парламента и местных советов Белоруссии на избирательном участке в Минске
Женщина голосует на выборах депутатов нижней палаты парламента и местных советов Белоруссии на избирательном участке в Минске - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Женщина голосует на выборах депутатов нижней палаты парламента и местных советов Белоруссии на избирательном участке в Минске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 1 мар - РИА Новости. Центризбирком Белоруссии на заседании в пятницу принял постановление об установлении итогов выборов в депутаты нижней палаты парламента страны, передает корреспондент РИА Новости.
Комиссия зарегистрировала всех 110 избранных депутатов нижней палаты парламента республики.
Американский флаг - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
США заявили, что считают выборы в Белоруссии фиктивными
25 февраля, 20:09
Также ЦИК принял к сведению информацию об итогах выборов депутатов местных советов.
Как отметил глава ЦИК Игорь Карпенко, по итогам выборов избраны все 110 депутатов нижней палаты парламента, все 1284 местных Совета сформированы в правомочном составе. В ходе выборов избраны 12 511 депутатов местных Советов депутатов всех уровней.
В Белоруссии в воскресенье впервые в единый день голосования прошли выборы в нижнюю палату парламента и местные советы депутатов. Избирались 12 514 депутатов местных советов и 110 депутатов нижней палаты парламента на пять лет.
Итоговая явка избирателей составила 73,1%, сообщил в пятницу Карпенко.
Единый день голосования в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
В Белоруссии рассказали о россиянах среди кандидатов на районных выборах
25 февраля, 19:36
 
В миреБелоруссияПарламентские выборы в Белоруссии — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала