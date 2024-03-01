https://ria.ru/20240301/belorussiya-1930532719.html
ЦИК Белоруссии утвердил итоги выборов в парламент
ЦИК Белоруссии утвердил итоги выборов в парламент - РИА Новости, 01.03.2024
ЦИК Белоруссии утвердил итоги выборов в парламент
Центризбирком Белоруссии на заседании в пятницу принял постановление об установлении итогов выборов в депутаты нижней палаты парламента страны, передает... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T16:32
2024-03-01T16:32
2024-03-01T16:50
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парламентские выборы в белоруссии — 2024
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МИНСК, 1 мар - РИА Новости. Центризбирком Белоруссии на заседании в пятницу принял постановление об установлении итогов выборов в депутаты нижней палаты парламента страны, передает корреспондент РИА Новости.Комиссия зарегистрировала всех 110 избранных депутатов нижней палаты парламента республики.Также ЦИК принял к сведению информацию об итогах выборов депутатов местных советов.Как отметил глава ЦИК Игорь Карпенко, по итогам выборов избраны все 110 депутатов нижней палаты парламента, все 1284 местных Совета сформированы в правомочном составе. В ходе выборов избраны 12 511 депутатов местных Советов депутатов всех уровней.В Белоруссии в воскресенье впервые в единый день голосования прошли выборы в нижнюю палату парламента и местные советы депутатов. Избирались 12 514 депутатов местных советов и 110 депутатов нижней палаты парламента на пять лет.Итоговая явка избирателей составила 73,1%, сообщил в пятницу Карпенко.
https://ria.ru/20240225/belorussiya-1929424495.html
https://ria.ru/20240225/vybory-1929420062.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, парламентские выборы в белоруссии — 2024
В мире, Белоруссия, Парламентские выборы в Белоруссии — 2024
ЦИК Белоруссии утвердил итоги выборов в парламент
ЦИК Белоруссии утвердил итоги выборов, на которых избрали 110 депутатов
МИНСК, 1 мар - РИА Новости. Центризбирком Белоруссии на заседании в пятницу принял постановление об установлении итогов выборов в депутаты нижней палаты парламента страны, передает корреспондент РИА Новости.
Комиссия зарегистрировала всех 110 избранных депутатов нижней палаты парламента республики.
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Также ЦИК принял к сведению информацию об итогах выборов депутатов местных советов.
Как отметил глава ЦИК Игорь Карпенко
, по итогам выборов избраны все 110 депутатов нижней палаты парламента, все 1284 местных Совета сформированы в правомочном составе. В ходе выборов избраны 12 511 депутатов местных Советов депутатов всех уровней.
В Белоруссии
в воскресенье впервые в единый день голосования прошли выборы в нижнюю палату парламента и местные советы депутатов. Избирались 12 514 депутатов местных советов и 110 депутатов нижней палаты парламента на пять лет.
Итоговая явка избирателей составила 73,1%, сообщил в пятницу Карпенко.
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