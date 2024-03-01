https://ria.ru/20240301/belorussiya-1930532719.html

ЦИК Белоруссии утвердил итоги выборов в парламент

ЦИК Белоруссии утвердил итоги выборов в парламент - РИА Новости, 01.03.2024

ЦИК Белоруссии утвердил итоги выборов в парламент

Центризбирком Белоруссии на заседании в пятницу принял постановление об установлении итогов выборов в депутаты нижней палаты парламента страны, передает... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T16:32

2024-03-01T16:32

2024-03-01T16:50

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белоруссия

парламентские выборы в белоруссии — 2024

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МИНСК, 1 мар - РИА Новости. Центризбирком Белоруссии на заседании в пятницу принял постановление об установлении итогов выборов в депутаты нижней палаты парламента страны, передает корреспондент РИА Новости.Комиссия зарегистрировала всех 110 избранных депутатов нижней палаты парламента республики.Также ЦИК принял к сведению информацию об итогах выборов депутатов местных советов.Как отметил глава ЦИК Игорь Карпенко, по итогам выборов избраны все 110 депутатов нижней палаты парламента, все 1284 местных Совета сформированы в правомочном составе. В ходе выборов избраны 12 511 депутатов местных Советов депутатов всех уровней.В Белоруссии в воскресенье впервые в единый день голосования прошли выборы в нижнюю палату парламента и местные советы депутатов. Избирались 12 514 депутатов местных советов и 110 депутатов нижней палаты парламента на пять лет.Итоговая явка избирателей составила 73,1%, сообщил в пятницу Карпенко.

https://ria.ru/20240225/belorussiya-1929424495.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, белоруссия, парламентские выборы в белоруссии — 2024