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В МО закупят еще 1050 новых пассажирских автобусов в этом году
В МО закупят еще 1050 новых пассажирских автобусов в этом году - РИА Новости, 01.03.2024
В МО закупят еще 1050 новых пассажирских автобусов в этом году
В Подмосковье маршруты общественного транспорта охватывают 80% территории региона. Ежедневно около двух миллионов человек пользуются автобусами. Почти по двум... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T15:54
2024-03-01T15:54
2024-03-01T15:54
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. В Подмосковье маршруты общественного транспорта охватывают 80% территории региона. Ежедневно около двух миллионов человек пользуются автобусами. Почти по двум тысячам маршрутов ходят более 8,5 тысячи автобусов. В этом году регион планирует закупить еще 1050, сообщил телеканал "360".Мособлдума принимала активное участие в разработке единого стандарта организации пассажирских перевозок в регионе. Благодаря этому удалось повысить безопасность и снизить аварийность."В регионе активно внедряется искусственный интеллект. Например, камеры отслеживают соблюдение расписания. Также Мособлдума приняла закон, ограничив возраст автобусов малого класса пятью годами, большого – семью. Профильный комитет продолжает заниматься вопросами в данной сфере", – рассказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.Также в ходе заседания в Ленинском округе обсудили повышение качества транспортного обслуживания жителей. В округе активно идет жилищное строительство. В ближайшие годы ожидается увеличение населения почти на 450 тысяч человек."Сейчас в Ленинском городском округе есть потребность в 52 автобусах большого и среднего классов. Будем думать, как максимально закрыть ее в этом году из планируемых к закупке 1050 новых автобусов", – отметил председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Олег Гаджиев.
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РИА Новости
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости.
В Подмосковье маршруты общественного транспорта охватывают 80% территории региона. Ежедневно около двух миллионов человек пользуются автобусами. Почти по двум тысячам маршрутов ходят более 8,5 тысячи автобусов. В этом году регион планирует закупить еще 1050, сообщил телеканал "360"
.
Мособлдума принимала активное участие в разработке единого стандарта организации пассажирских перевозок в регионе. Благодаря этому удалось повысить безопасность и снизить аварийность.
"В регионе активно внедряется искусственный интеллект. Например, камеры отслеживают соблюдение расписания. Также Мособлдума приняла закон, ограничив возраст автобусов малого класса пятью годами, большого – семью. Профильный комитет продолжает заниматься вопросами в данной сфере", – рассказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Также в ходе заседания в Ленинском округе обсудили повышение качества транспортного обслуживания жителей. В округе активно идет жилищное строительство. В ближайшие годы ожидается увеличение населения почти на 450 тысяч человек.
"Сейчас в Ленинском городском округе есть потребность в 52 автобусах большого и среднего классов. Будем думать, как максимально закрыть ее в этом году из планируемых к закупке 1050 новых автобусов", – отметил председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Олег Гаджиев.