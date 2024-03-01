https://ria.ru/20240301/aviabomby-1930425851.html
Финляндия закупит у США авиабомбы для истребителя F-35
Финляндия закупит у США авиабомбы для истребителя F-35 - РИА Новости, 01.03.2024
Финляндия закупит у США авиабомбы для истребителя F-35
Финляндия закупит у США боеприпасы для истребителя F-35 на 96 миллионов долларов, поставки будут осуществляться с 2024 по 2030 год, сообщает в пятницу... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T11:29
2024-03-01T11:29
2024-03-01T11:40
финляндия
сша
f-35
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909312475_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_962a2dc48f39264d2873ccf7e93e3ee2.jpg
МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Финляндия закупит у США боеприпасы для истребителя F-35 на 96 миллионов долларов, поставки будут осуществляться с 2024 по 2030 год, сообщает в пятницу минобороны страны."Министр обороны Антти Хяккянен уполномочил Силы обороны подписать контракт с США на поставку боеприпасов JDAM и SDB I для многоцелевого истребителя F-35", – сказано в пресс-релизе.Поставки будут осуществляться с 2024 по 2030 год. Стоимость контракта составила более 96 миллионов долларов, уточняет ведомство.В дополнение к авиабомбам JDAM и SDB I закупка включает подвесные приспособления, в частности, балочные держатели BRU-61, учебные материалы, руководства, запасные части, услуги транспортировки, а также услуги по обучению и поддержке.
https://ria.ru/20240229/finlyandiya-1930103671.html
https://ria.ru/20240301/voyna-1930402626.html
финляндия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909312475_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_071f2dc13180d3db3239072bb419f1bc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финляндия, сша, f-35, в мире
Финляндия, США, F-35, В мире
Финляндия закупит у США авиабомбы для истребителя F-35
Финляндия закупит у США авиабомбы JDAM и SDB I для истребителя F-35
МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Финляндия закупит у США боеприпасы для истребителя F-35 на 96 миллионов долларов, поставки будут осуществляться с 2024 по 2030 год, сообщает в пятницу минобороны страны.
"Министр обороны Антти Хяккянен уполномочил Силы обороны подписать контракт с США
на поставку боеприпасов JDAM и SDB I для многоцелевого истребителя F-35", – сказано в пресс-релизе.
В Финляндии заявили, что Украине не запрещали наносить удары по России
Поставки будут осуществляться с 2024 по 2030 год. Стоимость контракта составила более 96 миллионов долларов, уточняет ведомство.
В дополнение к авиабомбам JDAM и SDB I закупка включает подвесные приспособления, в частности, балочные держатели BRU-61, учебные материалы, руководства, запасные части, услуги транспортировки, а также услуги по обучению и поддержке.
"Готовятся к войне". СМИ сообщили об изменениях в Британии из-за Украины