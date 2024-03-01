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Финляндия закупит у США авиабомбы для истребителя F-35 - РИА Новости, 01.03.2024
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11:29 01.03.2024 (обновлено: 11:40 01.03.2024)
https://ria.ru/20240301/aviabomby-1930425851.html
Финляндия закупит у США авиабомбы для истребителя F-35
Финляндия закупит у США авиабомбы для истребителя F-35 - РИА Новости, 01.03.2024
Финляндия закупит у США авиабомбы для истребителя F-35
Финляндия закупит у США боеприпасы для истребителя F-35 на 96 миллионов долларов, поставки будут осуществляться с 2024 по 2030 год, сообщает в пятницу... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T11:29
2024-03-01T11:40
финляндия
сша
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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Финляндия закупит у США боеприпасы для истребителя F-35 на 96 миллионов долларов, поставки будут осуществляться с 2024 по 2030 год, сообщает в пятницу минобороны страны."Министр обороны Антти Хяккянен уполномочил Силы обороны подписать контракт с США на поставку боеприпасов JDAM и SDB I для многоцелевого истребителя F-35", – сказано в пресс-релизе.Поставки будут осуществляться с 2024 по 2030 год. Стоимость контракта составила более 96 миллионов долларов, уточняет ведомство.В дополнение к авиабомбам JDAM и SDB I закупка включает подвесные приспособления, в частности, балочные держатели BRU-61, учебные материалы, руководства, запасные части, услуги транспортировки, а также услуги по обучению и поддержке.
https://ria.ru/20240229/finlyandiya-1930103671.html
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финляндия, сша, f-35, в мире
Финляндия, США, F-35, В мире
Финляндия закупит у США авиабомбы для истребителя F-35

Финляндия закупит у США авиабомбы JDAM и SDB I для истребителя F-35

© РИА Новости / Пресс-служба ОАК | Перейти в медиабанкСамолет F-35
Самолет F-35 - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / Пресс-служба ОАК
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Самолет F-35. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Финляндия закупит у США боеприпасы для истребителя F-35 на 96 миллионов долларов, поставки будут осуществляться с 2024 по 2030 год, сообщает в пятницу минобороны страны.
"Министр обороны Антти Хяккянен уполномочил Силы обороны подписать контракт с США на поставку боеприпасов JDAM и SDB I для многоцелевого истребителя F-35", – сказано в пресс-релизе.
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Поставки будут осуществляться с 2024 по 2030 год. Стоимость контракта составила более 96 миллионов долларов, уточняет ведомство.
В дополнение к авиабомбам JDAM и SDB I закупка включает подвесные приспособления, в частности, балочные держатели BRU-61, учебные материалы, руководства, запасные части, услуги транспортировки, а также услуги по обучению и поддержке.
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