https://ria.ru/20240301/aviabomby-1930425851.html

Финляндия закупит у США авиабомбы для истребителя F-35

Финляндия закупит у США авиабомбы для истребителя F-35 - РИА Новости, 01.03.2024

Финляндия закупит у США авиабомбы для истребителя F-35

Финляндия закупит у США боеприпасы для истребителя F-35 на 96 миллионов долларов, поставки будут осуществляться с 2024 по 2030 год, сообщает в пятницу... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T11:29

2024-03-01T11:29

2024-03-01T11:40

финляндия

сша

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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Финляндия закупит у США боеприпасы для истребителя F-35 на 96 миллионов долларов, поставки будут осуществляться с 2024 по 2030 год, сообщает в пятницу минобороны страны."Министр обороны Антти Хяккянен уполномочил Силы обороны подписать контракт с США на поставку боеприпасов JDAM и SDB I для многоцелевого истребителя F-35", – сказано в пресс-релизе.Поставки будут осуществляться с 2024 по 2030 год. Стоимость контракта составила более 96 миллионов долларов, уточняет ведомство.В дополнение к авиабомбам JDAM и SDB I закупка включает подвесные приспособления, в частности, балочные держатели BRU-61, учебные материалы, руководства, запасные части, услуги транспортировки, а также услуги по обучению и поддержке.

https://ria.ru/20240229/finlyandiya-1930103671.html

https://ria.ru/20240301/voyna-1930402626.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

финляндия, сша, f-35, в мире