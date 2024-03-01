https://ria.ru/20240301/avdeevka-1930384994.html

Десантники уничтожили под Артемовском группу украинской пехоты

Десантники уничтожили под Артемовском группу украинской пехоты - РИА Новости, 01.03.2024

Десантники уничтожили под Артемовском группу украинской пехоты

Экипажи 120-мм самоходных орудий 2С9 "Нона-С" уссурийского отдельного гвардейского соединения ВДВ уничтожили группу пехоты ВСУ в укрытии в районе Андреевки на... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T05:04

2024-03-01T05:04

2024-03-01T05:04

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ЛУГАНСК, 1 мар - РИА Новости. Экипажи 120-мм самоходных орудий 2С9 "Нона-С" уссурийского отдельного гвардейского соединения ВДВ уничтожили группу пехоты ВСУ в укрытии в районе Андреевки на артёмовском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "В ходе разведывательно-поисковых действий и средств воздушной разведки разведчики-десантники обнаружили взводный опорный пункт с засевшими в нем украинскими националистами", - сообщили в ведомстве. Уточняется что координаты позиций были незамедлительно переданы на пункт управления артиллерией для их уничтожения. "Экипажи самоходных орудий "Нона" совершили марш на огневые позиции и после проведения прицеливания поразили опорные пункты и уничтожили засевшую в них живую силу украинских боевиков".

https://ria.ru/20240301/avdeevka-1930381373.html

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в мире, россия, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины