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Десантники уничтожили под Артемовском группу украинской пехоты - РИА Новости, 01.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:04 01.03.2024
https://ria.ru/20240301/avdeevka-1930384994.html
Десантники уничтожили под Артемовском группу украинской пехоты
Десантники уничтожили под Артемовском группу украинской пехоты - РИА Новости, 01.03.2024
Десантники уничтожили под Артемовском группу украинской пехоты
Экипажи 120-мм самоходных орудий 2С9 "Нона-С" уссурийского отдельного гвардейского соединения ВДВ уничтожили группу пехоты ВСУ в укрытии в районе Андреевки на... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T05:04
2024-03-01T05:04
специальная военная операция на украине
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воздушно-десантные войска россии
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 1 мар - РИА Новости. Экипажи 120-мм самоходных орудий 2С9 "Нона-С" уссурийского отдельного гвардейского соединения ВДВ уничтожили группу пехоты ВСУ в укрытии в районе Андреевки на артёмовском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "В ходе разведывательно-поисковых действий и средств воздушной разведки разведчики-десантники обнаружили взводный опорный пункт с засевшими в нем украинскими националистами", - сообщили в ведомстве. Уточняется что координаты позиций были незамедлительно переданы на пункт управления артиллерией для их уничтожения. "Экипажи самоходных орудий "Нона" совершили марш на огневые позиции и после проведения прицеливания поразили опорные пункты и уничтожили засевшую в них живую силу украинских боевиков".
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в мире, россия, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы Украины
Десантники уничтожили под Артемовском группу украинской пехоты

Бойцы ВДВ уничтожили у Андреевки на Артемовском направлении группу пехоты ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие у разрушенного в ходе боев здания квартала Юбилейный в Авдеевке
Военнослужащие у разрушенного в ходе боев здания квартала Юбилейный в Авдеевке - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащие у разрушенного в ходе боев здания квартала Юбилейный в Авдеевке. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 1 мар - РИА Новости. Экипажи 120-мм самоходных орудий 2С9 "Нона-С" уссурийского отдельного гвардейского соединения ВДВ уничтожили группу пехоты ВСУ в укрытии в районе Андреевки на артёмовском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
«
"В ходе разведывательно-поисковых действий и средств воздушной разведки разведчики-десантники обнаружили взводный опорный пункт с засевшими в нем украинскими националистами", - сообщили в ведомстве.
Уточняется что координаты позиций были незамедлительно переданы на пункт управления артиллерией для их уничтожения.
"Экипажи самоходных орудий "Нона" совершили марш на огневые позиции и после проведения прицеливания поразили опорные пункты и уничтожили засевшую в них живую силу украинских боевиков".
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