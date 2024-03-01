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В парке "Остров мечты" откроются монорельс и пещерный комплекс - РИА Новости, 01.03.2024
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В парке "Остров мечты" откроются монорельс и пещерный комплекс
В парке "Остров мечты" откроются монорельс и пещерный комплекс - РИА Новости, 01.03.2024
В парке "Остров мечты" откроются монорельс и пещерный комплекс
Первый в Европе обзорный монорельс, полностью находящийся под крышей парка развлечений, и крупнейший в мире комплекс искусственных пещер с полосой препятствий и РИА Новости, 01.03.2024
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Первый в Европе обзорный монорельс, полностью находящийся под крышей парка развлечений, и крупнейший в мире комплекс искусственных пещер с полосой препятствий и интерактивными заданиями откроются в парке "Остров мечты" в Москве в первой декаде марта, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Острова мечты". "В новой тематической зоне откроется "Воздушный экспресс": первый в Европе обзорный монорельс, полностью находящийся под крышей парка развлечений. Расположившись в одной из шестнадцати комфортных кабинок, гости смогут совершить увлекательное путешествие длиной в полкилометра на 9-метровой высоте, во время которого откроется живописный вид на весь парк развлечений. Скорость аттракциона можно будет регулировать самостоятельно", - рассказали в пресс-службе. В парке рассказали, что также станут доступны "Пещеры Острова" - крупнейший в мире и единственный в России комплекс искусственных пещер с полосой препятствий и интерактивными заданиями, расположенный на площади 520 квадратных метров. "Аттракцион полностью идентичен настоящим пещерам, но при этом совершенно безопасен: гостей ждёт 230-метровый лабиринт, преодолеть который поможет профессиональное оборудование: налобные фонари, шлемы, наколенники и налокотники", - отметили в "Острове мечты". В пресс-службе добавили, что новые аттракционы заработают в "Острове Мечты" в первой декаде марта. Оба развлечения расположатся в тематической зоне "Под куполом", их можно будет посетить за отдельную плату. Общее число аттракционов в парке вырастет до 47.
https://ria.ru/20240226/blagoustroystvo-1929495626.html
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москва, остров мечты (парк)
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Остров мечты (парк)
В парке "Остров мечты" откроются монорельс и пещерный комплекс

В "Острове мечты" в марте откроются аттракционы монорельс и пещерный комплекс

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкКрытый парк развлечений "Остров мечты" в Москве
Крытый парк развлечений Остров мечты в Москве - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Крытый парк развлечений "Остров мечты" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Первый в Европе обзорный монорельс, полностью находящийся под крышей парка развлечений, и крупнейший в мире комплекс искусственных пещер с полосой препятствий и интерактивными заданиями откроются в парке "Остров мечты" в Москве в первой декаде марта, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Острова мечты".
"В новой тематической зоне откроется "Воздушный экспресс": первый в Европе обзорный монорельс, полностью находящийся под крышей парка развлечений. Расположившись в одной из шестнадцати комфортных кабинок, гости смогут совершить увлекательное путешествие длиной в полкилометра на 9-метровой высоте, во время которого откроется живописный вид на весь парк развлечений. Скорость аттракциона можно будет регулировать самостоятельно", - рассказали в пресс-службе.
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В парке рассказали, что также станут доступны "Пещеры Острова" - крупнейший в мире и единственный в России комплекс искусственных пещер с полосой препятствий и интерактивными заданиями, расположенный на площади 520 квадратных метров.
"Аттракцион полностью идентичен настоящим пещерам, но при этом совершенно безопасен: гостей ждёт 230-метровый лабиринт, преодолеть который поможет профессиональное оборудование: налобные фонари, шлемы, наколенники и налокотники", - отметили в "Острове мечты".
В пресс-службе добавили, что новые аттракционы заработают в "Острове Мечты" в первой декаде марта. Оба развлечения расположатся в тематической зоне "Под куполом", их можно будет посетить за отдельную плату. Общее число аттракционов в парке вырастет до 47.
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