https://ria.ru/20240301/attraktsiony-1930440791.html

В парке "Остров мечты" откроются монорельс и пещерный комплекс

В парке "Остров мечты" откроются монорельс и пещерный комплекс - РИА Новости, 01.03.2024

В парке "Остров мечты" откроются монорельс и пещерный комплекс

Первый в Европе обзорный монорельс, полностью находящийся под крышей парка развлечений, и крупнейший в мире комплекс искусственных пещер с полосой препятствий и РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T12:01

2024-03-01T12:01

2024-03-01T12:01

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москва

остров мечты (парк)

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Первый в Европе обзорный монорельс, полностью находящийся под крышей парка развлечений, и крупнейший в мире комплекс искусственных пещер с полосой препятствий и интерактивными заданиями откроются в парке "Остров мечты" в Москве в первой декаде марта, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Острова мечты". "В новой тематической зоне откроется "Воздушный экспресс": первый в Европе обзорный монорельс, полностью находящийся под крышей парка развлечений. Расположившись в одной из шестнадцати комфортных кабинок, гости смогут совершить увлекательное путешествие длиной в полкилометра на 9-метровой высоте, во время которого откроется живописный вид на весь парк развлечений. Скорость аттракциона можно будет регулировать самостоятельно", - рассказали в пресс-службе. В парке рассказали, что также станут доступны "Пещеры Острова" - крупнейший в мире и единственный в России комплекс искусственных пещер с полосой препятствий и интерактивными заданиями, расположенный на площади 520 квадратных метров. "Аттракцион полностью идентичен настоящим пещерам, но при этом совершенно безопасен: гостей ждёт 230-метровый лабиринт, преодолеть который поможет профессиональное оборудование: налобные фонари, шлемы, наколенники и налокотники", - отметили в "Острове мечты". В пресс-службе добавили, что новые аттракционы заработают в "Острове Мечты" в первой декаде марта. Оба развлечения расположатся в тематической зоне "Под куполом", их можно будет посетить за отдельную плату. Общее число аттракционов в парке вырастет до 47.

https://ria.ru/20240226/blagoustroystvo-1929495626.html

https://ria.ru/20240222/metro-1928880735.html

москва

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, остров мечты (парк)