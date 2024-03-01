https://ria.ru/20240301/ataka-1930482489.html
В космическом командовании ФРГ активно обсуждали атаку на Крымский мост
В космическом командовании ФРГ активно обсуждали атаку на Крымский мост - РИА Новости, 01.03.2024
В космическом командовании ФРГ активно обсуждали атаку на Крымский мост
Сотрудник космического командования ФРГ Фенске в разговоре с немецкими высокопоставленными офицерами высказался о планах атаки на Крымский мост, заявив, что... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T14:09
2024-03-01T14:09
2024-03-01T14:51
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украина
маргарита симоньян
разговор немецких военных об атаке на крымский мост
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Сотрудник космического командования ФРГ Фенске в разговоре с немецкими высокопоставленными офицерами высказался о планах атаки на Крымский мост, заявив, что этим вопросом активно занимались, текст разговора опубликовала главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян на своей странице во "ВКонтакте"."Я хотел бы еще сказать по поводу уничтожения моста. Мы интенсивно занимались этим вопросом и, к сожалению, пришли к выводу, что мост из-за своей величины подобен взлетной полосе. Поэтому для него может понадобиться не 10 и даже не 20 ракет", - гласит цитата сотрудника центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске в опубликованном тексте разговора.Судя по тексту, опубликованному Симоньян, беседа состоялась 19 февраля 2024 года, в переговорах участвовали начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе, инспектор ВВС бундесвера Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте. Они обсуждали отправку на Украину ракет Taurus и атаку на Крымский мост.
https://ria.ru/20240301/bundesver-1930484540.html
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германия, в мире, украина, маргарита симоньян, разговор немецких военных об атаке на крымский мост
Германия, В мире, Украина, Маргарита Симоньян, Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост
В космическом командовании ФРГ активно обсуждали атаку на Крымский мост
Сотрудник космического командования ФРГ: обсуждалась атака на Крымский мост