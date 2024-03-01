https://ria.ru/20240301/ataka-1930480895.html

Атаку на Крымский мост обсуждали высокопоставленные немецкие военные

Атаку на Крымский мост обсуждали высокопоставленные немецкие военные - РИА Новости, 01.03.2024

Атаку на Крымский мост обсуждали высокопоставленные немецкие военные

В обсуждении атаки на Крымский мост принимали участие четыре высокопоставленных представителей бундесвера, текст разговора опубликовала главный редактор... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T14:05

2024-03-01T14:05

2024-03-01T14:41

крымский мост

специальная военная операция на украине

маргарита симоньян

разговор немецких военных об атаке на крымский мост

украина

германия

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. В обсуждении атаки на Крымский мост принимали участие четыре высокопоставленных представителей бундесвера, текст разговора опубликовала главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян на своей странице во "ВКонтакте".Судя по тексту, опубликованному Симоньян, в переговорах участвовали начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе, инспектор ВВС бундесвера Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте. Они обсуждали отправку на Украину ракет Taurus и атаку на Крымский мост.Полный текст разговора читайте на сайте Ria.ru >>>

https://ria.ru/20240301/bundesver-1930484540.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

крымский мост, маргарита симоньян, разговор немецких военных об атаке на крымский мост, украина, германия