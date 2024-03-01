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Атаку на Крымский мост обсуждали высокопоставленные немецкие военные - РИА Новости, 01.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:05 01.03.2024 (обновлено: 14:41 01.03.2024)
https://ria.ru/20240301/ataka-1930480895.html
Атаку на Крымский мост обсуждали высокопоставленные немецкие военные
Атаку на Крымский мост обсуждали высокопоставленные немецкие военные - РИА Новости, 01.03.2024
Атаку на Крымский мост обсуждали высокопоставленные немецкие военные
В обсуждении атаки на Крымский мост принимали участие четыре высокопоставленных представителей бундесвера, текст разговора опубликовала главный редактор... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T14:05
2024-03-01T14:41
крымский мост
специальная военная операция на украине
маргарита симоньян
разговор немецких военных об атаке на крымский мост
украина
германия
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. В обсуждении атаки на Крымский мост принимали участие четыре высокопоставленных представителей бундесвера, текст разговора опубликовала главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян на своей странице во "ВКонтакте".Судя по тексту, опубликованному Симоньян, в переговорах участвовали начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе, инспектор ВВС бундесвера Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте. Они обсуждали отправку на Украину ракет Taurus и атаку на Крымский мост.Полный текст разговора читайте на сайте Ria.ru &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240301/bundesver-1930484540.html
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крымский мост, маргарита симоньян, разговор немецких военных об атаке на крымский мост, украина, германия
Крымский мост, Специальная военная операция на Украине, Маргарита Симоньян, Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост, Украина, Германия
Атаку на Крымский мост обсуждали высокопоставленные немецкие военные

Атаку на Крымский мост обсуждали высокопоставленные представители бундесвера

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Крымский мост. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. В обсуждении атаки на Крымский мост принимали участие четыре высокопоставленных представителей бундесвера, текст разговора опубликовала главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян на своей странице во "ВКонтакте".
Судя по тексту, опубликованному Симоньян, в переговорах участвовали начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе, инспектор ВВС бундесвера Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте. Они обсуждали отправку на Украину ракет Taurus и атаку на Крымский мост.
Полный текст разговора читайте на сайте Ria.ru >>>
Бригадный генерал ВВС Германии Франк Грефе - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
Кто участвовал в обсуждении удара по Крымскому мосту
Вчера, 14:17
 
Специальная военная операция на УкраинеКрымский мостМаргарита СимоньянРазговор немецких военных об атаке на Крымский мостУкраинаГермания
 
 
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