https://ria.ru/20240301/ataka-1930480895.html
Атаку на Крымский мост обсуждали высокопоставленные немецкие военные
Атаку на Крымский мост обсуждали высокопоставленные немецкие военные - РИА Новости, 01.03.2024
Атаку на Крымский мост обсуждали высокопоставленные немецкие военные
В обсуждении атаки на Крымский мост принимали участие четыре высокопоставленных представителей бундесвера, текст разговора опубликовала главный редактор... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T14:05
2024-03-01T14:05
2024-03-01T14:41
крымский мост
специальная военная операция на украине
маргарита симоньян
разговор немецких военных об атаке на крымский мост
украина
германия
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. В обсуждении атаки на Крымский мост принимали участие четыре высокопоставленных представителей бундесвера, текст разговора опубликовала главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян на своей странице во "ВКонтакте".Судя по тексту, опубликованному Симоньян, в переговорах участвовали начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе, инспектор ВВС бундесвера Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте. Они обсуждали отправку на Украину ракет Taurus и атаку на Крымский мост.Полный текст разговора читайте на сайте Ria.ru >>>
https://ria.ru/20240301/bundesver-1930484540.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Крымский мост, Специальная военная операция на Украине, Маргарита Симоньян, Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост, Украина, Германия
Атаку на Крымский мост обсуждали высокопоставленные немецкие военные
Атаку на Крымский мост обсуждали высокопоставленные представители бундесвера