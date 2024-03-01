https://ria.ru/20240301/ataka-1930480520.html
В обсуждении атаки на Крымский мост участвовал представитель ВВС Германии
В обсуждении атаки на Крымский мост участвовал представитель ВВС Германии - РИА Новости, 01.03.2024
В обсуждении атаки на Крымский мост участвовал представитель ВВС Германии
В обсуждении атаки на Крымский мост участвовал начальник отдела операций и учений ВВС Гремании Грефе, текст разговора опубликовала главный редактор медиагруппы... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T14:04
2024-03-01T14:04
2024-03-01T14:29
германия
маргарита симоньян
крымский мост
республика крым
россия
разговор немецких военных об атаке на крымский мост
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. В обсуждении атаки на Крымский мост участвовал начальник отдела операций и учений ВВС Гремании Грефе, текст разговора опубликовала главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян на своей странице во "ВКонтакте".Судя по тексту, опубликованному Симоньян, беседа состоялась 19 февраля 2024 года, в переговорах участвовали начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе, инспектор ВВС бундесвера Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте. Они обсуждали отправку на Украину ракет Taurus и атаку на Крымский мост.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, маргарита симоньян, крымский мост, республика крым, россия, разговор немецких военных об атаке на крымский мост
Германия, Маргарита Симоньян, Крымский мост, Республика Крым, Россия, Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост
В обсуждении атаки на Крымский мост участвовал представитель ВВС Германии
Симоньян: в обсуждении атаки на Крымский мост участвовал представитель ВВС ФРГ