https://ria.ru/20240301/ataka-1930480520.html

В обсуждении атаки на Крымский мост участвовал представитель ВВС Германии

В обсуждении атаки на Крымский мост участвовал представитель ВВС Германии - РИА Новости, 01.03.2024

В обсуждении атаки на Крымский мост участвовал представитель ВВС Германии

В обсуждении атаки на Крымский мост участвовал начальник отдела операций и учений ВВС Гремании Грефе, текст разговора опубликовала главный редактор медиагруппы... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T14:04

2024-03-01T14:04

2024-03-01T14:29

германия

маргарита симоньян

крымский мост

республика крым

россия

разговор немецких военных об атаке на крымский мост

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. В обсуждении атаки на Крымский мост участвовал начальник отдела операций и учений ВВС Гремании Грефе, текст разговора опубликовала главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян на своей странице во "ВКонтакте".Судя по тексту, опубликованному Симоньян, беседа состоялась 19 февраля 2024 года, в переговорах участвовали начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе, инспектор ВВС бундесвера Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте. Они обсуждали отправку на Украину ракет Taurus и атаку на Крымский мост.

https://ria.ru/20240301/rasshifrovka-1930483585.html

германия

республика крым

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

германия, маргарита симоньян, крымский мост, республика крым, россия, разговор немецких военных об атаке на крымский мост