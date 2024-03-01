https://ria.ru/20240301/artilleriya-1930380996.html

Балицкий заявил об очевидном превосходстве артиллерии ВС России в Запорожье

Балицкий заявил об очевидном превосходстве артиллерии ВС России в Запорожье - РИА Новости, 01.03.2024

Балицкий заявил об очевидном превосходстве артиллерии ВС России в Запорожье

Российские войска имеют очевидное преимущество в артиллерии в Запорожской области, противник не в состоянии достойно огрызаться, заявил РИА Новости губернатор... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T03:03

2024-03-01T03:03

2024-03-01T03:07

безопасность

запорожская область

евгений балицкий

работино

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1b/1929803858_0:0:3170:1784_1920x0_80_0_0_bd58118603ec2ab6083bd16c73dde898.jpg

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Российские войска имеют очевидное преимущество в артиллерии в Запорожской области, противник не в состоянии достойно огрызаться, заявил РИА Новости губернатор Евгений Балицкий."Очевидно чувствуется наше преимущество в вооружении, особенно в артиллерии. Потому что сегодня противник абсолютно не в состоянии достойно огрызаться, и это, конечно, дает нам перспективы, дает нам возможности", - сказал он, говоря об обстановке на линии фронта, в частности в районе Работино и Вербового.Накануне в Минобороны сообщили, что подразделения группировки войск "Днепр" закрепились на опорных пунктах в Работино. В ведомстве отметили, что операция по штурму позиций ВСУ была организована во взаимодействии всех видов и родов войск, отработала воздушная и наземная разведка, прошла мощная артиллерийская подготовка.Работино — село на линии фронта в Запорожской области. Киевские власти преподносят его как главное достижение контрнаступления ВСУ с июня прошлого года на Запорожском направлении. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.

https://ria.ru/20240222/spetsoperatsiya-1929031751.html

запорожская область

работино

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, запорожская область, евгений балицкий, работино