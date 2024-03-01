Рейтинг@Mail.ru
Балицкий заявил об очевидном превосходстве артиллерии ВС России в Запорожье - РИА Новости, 01.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:03 01.03.2024 (обновлено: 03:07 01.03.2024)
https://ria.ru/20240301/artilleriya-1930380996.html
Балицкий заявил об очевидном превосходстве артиллерии ВС России в Запорожье
Балицкий заявил об очевидном превосходстве артиллерии ВС России в Запорожье - РИА Новости, 01.03.2024
Балицкий заявил об очевидном превосходстве артиллерии ВС России в Запорожье
Российские войска имеют очевидное преимущество в артиллерии в Запорожской области, противник не в состоянии достойно огрызаться, заявил РИА Новости губернатор... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T03:03
2024-03-01T03:07
безопасность
запорожская область
евгений балицкий
работино
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1b/1929803858_0:0:3170:1784_1920x0_80_0_0_bd58118603ec2ab6083bd16c73dde898.jpg
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Российские войска имеют очевидное преимущество в артиллерии в Запорожской области, противник не в состоянии достойно огрызаться, заявил РИА Новости губернатор Евгений Балицкий."Очевидно чувствуется наше преимущество в вооружении, особенно в артиллерии. Потому что сегодня противник абсолютно не в состоянии достойно огрызаться, и это, конечно, дает нам перспективы, дает нам возможности", - сказал он, говоря об обстановке на линии фронта, в частности в районе Работино и Вербового.Накануне в Минобороны сообщили, что подразделения группировки войск "Днепр" закрепились на опорных пунктах в Работино. В ведомстве отметили, что операция по штурму позиций ВСУ была организована во взаимодействии всех видов и родов войск, отработала воздушная и наземная разведка, прошла мощная артиллерийская подготовка.Работино — село на линии фронта в Запорожской области. Киевские власти преподносят его как главное достижение контрнаступления ВСУ с июня прошлого года на Запорожском направлении. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
https://ria.ru/20240222/spetsoperatsiya-1929031751.html
запорожская область
работино
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1b/1929803858_362:0:3093:2048_1920x0_80_0_0_996e8bdd63f58f7bf8c014b66daff99c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, запорожская область, евгений балицкий, работино
Безопасность, Запорожская область, Евгений Балицкий, Работино
Балицкий заявил об очевидном превосходстве артиллерии ВС России в Запорожье

Балицкий: российские силы в Запорожской области имеют преимущество в артиллерии

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские артиллеристы в зоне СВО
Российские артиллеристы в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские артиллеристы в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Российские войска имеют очевидное преимущество в артиллерии в Запорожской области, противник не в состоянии достойно огрызаться, заявил РИА Новости губернатор Евгений Балицкий.
«
"Очевидно чувствуется наше преимущество в вооружении, особенно в артиллерии. Потому что сегодня противник абсолютно не в состоянии достойно огрызаться, и это, конечно, дает нам перспективы, дает нам возможности", - сказал он, говоря об обстановке на линии фронта, в частности в районе Работино и Вербового.
Накануне в Минобороны сообщили, что подразделения группировки войск "Днепр" закрепились на опорных пунктах в Работино. В ведомстве отметили, что операция по штурму позиций ВСУ была организована во взаимодействии всех видов и родов войск, отработала воздушная и наземная разведка, прошла мощная артиллерийская подготовка.
Работино — село на линии фронта в Запорожской области. Киевские власти преподносят его как главное достижение контрнаступления ВСУ с июня прошлого года на Запорожском направлении. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
Гаубица Мста-Б на боевой позиции - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
Офицер США похвалил российскую артиллерию
22 февраля, 17:24
 
БезопасностьЗапорожская областьЕвгений БалицкийРаботино
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала