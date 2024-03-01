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Балицкий заявил об очевидном превосходстве артиллерии ВС России в Запорожье
Балицкий заявил об очевидном превосходстве артиллерии ВС России в Запорожье - РИА Новости, 01.03.2024
Балицкий заявил об очевидном превосходстве артиллерии ВС России в Запорожье
Российские войска имеют очевидное преимущество в артиллерии в Запорожской области, противник не в состоянии достойно огрызаться, заявил РИА Новости губернатор... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T03:03
2024-03-01T03:03
2024-03-01T03:07
безопасность
запорожская область
евгений балицкий
работино
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Российские войска имеют очевидное преимущество в артиллерии в Запорожской области, противник не в состоянии достойно огрызаться, заявил РИА Новости губернатор Евгений Балицкий."Очевидно чувствуется наше преимущество в вооружении, особенно в артиллерии. Потому что сегодня противник абсолютно не в состоянии достойно огрызаться, и это, конечно, дает нам перспективы, дает нам возможности", - сказал он, говоря об обстановке на линии фронта, в частности в районе Работино и Вербового.Накануне в Минобороны сообщили, что подразделения группировки войск "Днепр" закрепились на опорных пунктах в Работино. В ведомстве отметили, что операция по штурму позиций ВСУ была организована во взаимодействии всех видов и родов войск, отработала воздушная и наземная разведка, прошла мощная артиллерийская подготовка.Работино — село на линии фронта в Запорожской области. Киевские власти преподносят его как главное достижение контрнаступления ВСУ с июня прошлого года на Запорожском направлении. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
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безопасность, запорожская область, евгений балицкий, работино
Безопасность, Запорожская область, Евгений Балицкий, Работино
Балицкий заявил об очевидном превосходстве артиллерии ВС России в Запорожье
Балицкий: российские силы в Запорожской области имеют преимущество в артиллерии