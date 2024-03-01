https://ria.ru/20240301/apnoe-1930381575.html

Врач рассказала о методах лечения апноэ, которым страдает Байден

Врач рассказала о методах лечения апноэ, которым страдает Байден - РИА Новости, 01.03.2024

Врач рассказала о методах лечения апноэ, которым страдает Байден

Апноэ, которым страдает президент США Джо Байден, может приводить к снижению когнитивных способностей, в том числе нарушению памяти, уменьшению концентрации... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T03:15

2024-03-01T03:15

2024-03-01T10:57

сша

джо байден

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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Апноэ, которым страдает президент США Джо Байден, может приводить к снижению когнитивных способностей, в том числе нарушению памяти, уменьшению концентрации внимания и сонливости, однако есть лечение – пожизненная терапия, при которой требуется спать в специальной маске, подающей воздух под давлением, заявила РИА Новости врач-сомнолог. Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден страдает от ряда заболеваний, среди которых апноэ во сне, гиперлипидемия, гастроэзофагеальный рефлюкс и артрит, это следует из опубликованного заключения терапевта. "Обструктивное апноэ – это заболевание, которое характеризуется резким падением насыщения крови кислородом. Ночью получается, что организм находится в состоянии выраженной гипоксии, когда во все органы и системы – в сердце, в печень, в почки, в мозг не поступает кислород. Конечно, на этом фоне может развиваться и нарушение памяти, и снижение концентрации внимания, и сонливость. При недостатке кислорода, поступающего в мозг, конечно, когнитивные способности снижаются", - рассказала врач. Она отметила, что апноэ опасно в любом возрасте, так как когда происходят остановки дыхания, и снижается уровень насыщения крови кислородом, то поднимается артериальное давление, что в свою очередь увеличивает риски развития инфарктов и инсультов в ночное время. Апноэ может увеличивать и риск гастроэзофагеального рефлюкса из-за того, что во время остановки дыхания создается определенное колебание, которое приводит к тому, что содержимое из желудка может попадать в пищевод, уточнила собеседница агентства. По ее словам, для лечения апноэ есть эффективное лечение – СИПАП-терапия, аппарат, который помогает дышать во сне. Человек надевает маску и получает воздух под давлением, которое принудительно раскрывает дыхательные пути и не дает формироваться остановкам дыхания, пояснила врач. Она добавила, что если человек эффективно лечится, то это профилактирует ухудшение состояния пациента и риски развития осложнений нивелируются. Однако такая терапия зачастую является пожизненной, подчеркнула специалист.

https://ria.ru/20231225/nauka-1917294417.html

https://ria.ru/20240229/bayden-1930102652.html

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сша, джо байден