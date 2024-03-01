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Использование VPN в бизнесе: как адаптироваться к требованиям регулятора
Использование VPN в бизнесе: как адаптироваться к требованиям регулятора - РИА Новости, 01.03.2024
Использование VPN в бизнесе: как адаптироваться к требованиям регулятора
Российские компании, использующие виртуальные частные сети (VPN, ВиПиЭн) для удаленного доступа сотрудников или объединения собственных серверов в одну сеть,... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T16:07
2024-03-01T16:07
2024-03-01T16:07
билайн
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
технологии
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Российские компании, использующие виртуальные частные сети (VPN, ВиПиЭн) для удаленного доступа сотрудников или объединения собственных серверов в одну сеть, могут столкнуться с проблемами, считают эксперты билайн бизнес.Роскомнадзор с 1 марта будет блокировать информацию, которая популяризирует или рекламирует средства обхода блокировок, например VPN-сервисы или прокси-серверы, следует из приказа регулятора, опубликованного на официальном портале правовых актов."Введенные ограничения могут незапланированно сказаться на работе российских компаний, которые используют VPN в совершенно легальных целях, например, чтобы организовать удаленную работу сотрудников или настроить корпоративную сеть. Если бизнес столкнется с трудностями в работе VPN, это может означать, что применяемые VPN-протоколы попали под блокировку регулятора", - говорится в сообщении оператора.Как отметили эксперты, если компания подключала виртуальную частную сеть без участия операторов связи, то в соответствии с рекомендациями Минцифры России нужно обратиться в профильные ведомства и Роскомнадзор.В обращении важно указать информацию о IP-адресах и типах используемых VPN-сервисов и протоколов."Другой, более простой вариант — заключить договор на предоставление услуги VPN с оператором связи, который согласен взять на себя взаимодействие с регулятором. В таких случаях оператор самостоятельно направляет необходимую информацию в уполномоченные государственные органы, чтобы не допустить блокировок, которые могут помешать работе компаний-клиентов", - пояснили в билайн бизнес.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
билайн, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии
Билайн, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Технологии
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Российские компании, использующие виртуальные частные сети (VPN, ВиПиЭн) для удаленного доступа сотрудников или объединения собственных серверов в одну сеть, могут столкнуться с проблемами, считают эксперты билайн бизнес.
Роскомнадзор с 1 марта будет блокировать информацию, которая популяризирует или рекламирует средства обхода блокировок, например VPN-сервисы или прокси-серверы, следует из приказа регулятора, опубликованного на официальном портале правовых актов.
«
"Введенные ограничения могут незапланированно сказаться на работе российских компаний, которые используют VPN в совершенно легальных целях, например, чтобы организовать удаленную работу сотрудников или настроить корпоративную сеть. Если бизнес столкнется с трудностями в работе VPN, это может означать, что применяемые VPN-протоколы попали под блокировку регулятора", - говорится в сообщении оператора.
Как отметили эксперты, если компания подключала виртуальную частную сеть без участия операторов связи, то в соответствии с рекомендациями Минцифры России нужно обратиться в профильные ведомства и Роскомнадзор.
В обращении важно указать информацию о IP-адресах и типах используемых VPN-сервисов и протоколов.
«
"Другой, более простой вариант — заключить договор на предоставление услуги VPN с оператором связи, который согласен взять на себя взаимодействие с регулятором. В таких случаях оператор самостоятельно направляет необходимую информацию в уполномоченные государственные органы, чтобы не допустить блокировок, которые могут помешать работе компаний-клиентов", - пояснили в билайн бизнес.