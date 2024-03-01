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Использование VPN в бизнесе: как адаптироваться к требованиям регулятора

Использование VPN в бизнесе: как адаптироваться к требованиям регулятора - РИА Новости, 01.03.2024

Использование VPN в бизнесе: как адаптироваться к требованиям регулятора

Российские компании, использующие виртуальные частные сети (VPN, ВиПиЭн) для удаленного доступа сотрудников или объединения собственных серверов в одну сеть,... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T16:07

2024-03-01T16:07

2024-03-01T16:07

билайн

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

технологии

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Российские компании, использующие виртуальные частные сети (VPN, ВиПиЭн) для удаленного доступа сотрудников или объединения собственных серверов в одну сеть, могут столкнуться с проблемами, считают эксперты билайн бизнес.Роскомнадзор с 1 марта будет блокировать информацию, которая популяризирует или рекламирует средства обхода блокировок, например VPN-сервисы или прокси-серверы, следует из приказа регулятора, опубликованного на официальном портале правовых актов."Введенные ограничения могут незапланированно сказаться на работе российских компаний, которые используют VPN в совершенно легальных целях, например, чтобы организовать удаленную работу сотрудников или настроить корпоративную сеть. Если бизнес столкнется с трудностями в работе VPN, это может означать, что применяемые VPN-протоколы попали под блокировку регулятора", - говорится в сообщении оператора.Как отметили эксперты, если компания подключала виртуальную частную сеть без участия операторов связи, то в соответствии с рекомендациями Минцифры России нужно обратиться в профильные ведомства и Роскомнадзор.В обращении важно указать информацию о IP-адресах и типах используемых VPN-сервисов и протоколов."Другой, более простой вариант — заключить договор на предоставление услуги VPN с оператором связи, который согласен взять на себя взаимодействие с регулятором. В таких случаях оператор самостоятельно направляет необходимую информацию в уполномоченные государственные органы, чтобы не допустить блокировок, которые могут помешать работе компаний-клиентов", - пояснили в билайн бизнес.

россия

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

билайн, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии