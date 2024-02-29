https://ria.ru/20240229/zyuganov-1930289002.html

Зюганов заявил, что его ожидания от послания Путина оправдались

Зюганов заявил, что его ожидания от послания Путина оправдались - РИА Новости, 29.02.2024

Зюганов заявил, что его ожидания от послания Путина оправдались

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал, что его личные ожидания от послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию оправдались. РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T16:00

2024-02-29T16:00

2024-02-29T16:00

политика

россия

геннадий зюганов

владимир путин

иван мельников

госдума рф

послание президента федеральному собранию — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/17/1917642456_0:41:2911:1678_1920x0_80_0_0_2e5ec9daa55a1c9c300977525057a0dc.jpg

МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал, что его личные ожидания от послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию оправдались. "Я был уверен, что оно по характеру будет предвыборным и будет целый ряд предложений, который мы давно ждали и предлагали <...> в этом отношении, ожидания мои личные во многом оправдались", - сказал он журналистам. При этом Зюганов отметил, что, по его подсчетам, более трех триллионов рублей нужно выделить дополнительно на поддержание социальной сферы, в том числе для врачей и учителей. Первый заместитель председателя ГД Иван Мельников, в свою очередь, отметил, что в послании, как и было обещано, прозвучали стратегические акценты. "Серьезный акцент был сделан на проблеме дефицита кадров. Это то, над чем недавно по поручению председателя Государственной Думы Вячеслава Володина стал предметно работать парламент. Важно, что спектр этих задач теперь получит развитие через установки президента России", - отметил Мельников.Ключевые заявления Владимира Путина из послания Федеральному собранию >>>

https://ria.ru/20240229/putin-1930166879.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, геннадий зюганов, владимир путин, иван мельников, госдума рф, послание президента федеральному собранию — 2024