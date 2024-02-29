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Зюганов заявил, что его ожидания от послания Путина оправдались - РИА Новости, 29.02.2024
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16:00 29.02.2024
https://ria.ru/20240229/zyuganov-1930289002.html
Зюганов заявил, что его ожидания от послания Путина оправдались
Зюганов заявил, что его ожидания от послания Путина оправдались - РИА Новости, 29.02.2024
Зюганов заявил, что его ожидания от послания Путина оправдались
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал, что его личные ожидания от послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию оправдались. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T16:00
2024-02-29T16:00
политика
россия
геннадий зюганов
владимир путин
иван мельников
госдума рф
послание президента федеральному собранию —  2024 
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал, что его личные ожидания от послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию оправдались. "Я был уверен, что оно по характеру будет предвыборным и будет целый ряд предложений, который мы давно ждали и предлагали &lt;...&gt; в этом отношении, ожидания мои личные во многом оправдались", - сказал он журналистам. При этом Зюганов отметил, что, по его подсчетам, более трех триллионов рублей нужно выделить дополнительно на поддержание социальной сферы, в том числе для врачей и учителей. Первый заместитель председателя ГД Иван Мельников, в свою очередь, отметил, что в послании, как и было обещано, прозвучали стратегические акценты. "Серьезный акцент был сделан на проблеме дефицита кадров. Это то, над чем недавно по поручению председателя Государственной Думы Вячеслава Володина стал предметно работать парламент. Важно, что спектр этих задач теперь получит развитие через установки президента России", - отметил Мельников.Ключевые заявления Владимира Путина из послания Федеральному собранию &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240229/putin-1930166879.html
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политика, россия, геннадий зюганов, владимир путин, иван мельников, госдума рф, послание президента федеральному собранию —  2024 
Политика, Россия, Геннадий Зюганов, Владимир Путин, Иван Мельников, Госдума РФ, Послание президента Федеральному Собранию —  2024 
Зюганов заявил, что его ожидания от послания Путина оправдались

Лидер КПРФ Зюганов заявил, что его ожидания от послания Путина оправдались

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов. Архивное фото
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал, что его личные ожидания от послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию оправдались.
"Я был уверен, что оно по характеру будет предвыборным и будет целый ряд предложений, который мы давно ждали и предлагали <...> в этом отношении, ожидания мои личные во многом оправдались", - сказал он журналистам.
При этом Зюганов отметил, что, по его подсчетам, более трех триллионов рублей нужно выделить дополнительно на поддержание социальной сферы, в том числе для врачей и учителей.
Первый заместитель председателя ГД Иван Мельников, в свою очередь, отметил, что в послании, как и было обещано, прозвучали стратегические акценты.
"Серьезный акцент был сделан на проблеме дефицита кадров. Это то, над чем недавно по поручению председателя Государственной Думы Вячеслава Володина стал предметно работать парламент. Важно, что спектр этих задач теперь получит развитие через установки президента России", - отметил Мельников.
Ключевые заявления Владимира Путина из послания Федеральному собранию >>>
Президент России Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
Новая элита. Путин определил будущее России
Вчера, 14:34
 
ПолитикаРоссияГеннадий ЗюгановВладимир ПутинИван МельниковГосдума РФПослание президента Федеральному Собранию —  2024 
 
 
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