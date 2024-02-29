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Зима в Центральной России оказалась почти на градус холоднее нормы
Зима в Центральной России оказалась почти на градус холоднее нормы - РИА Новости, 29.02.2024
Зима в Центральной России оказалась почти на градус холоднее нормы
Зима в Центральной России оказалась на 0,9 градуса холоднее нормы, высота сугробов - на 55% выше среднего, сообщается на сайте Метеовести. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T09:48
2024-02-29T09:48
2024-02-29T09:48
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Зима в Центральной России оказалась на 0,9 градуса холоднее нормы, высота сугробов - на 55% выше среднего, сообщается на сайте Метеовести. "Зима 2023–2024 годах в Центральной России оказалась на 0,9° градуса холоднее нормы (аномалия температуры – декабрь "минус 0,1 градуса", январь "минус 3,9 градуса", февраль "плюс 1,2 градуса") и довольно снежной", - говорится в сообщении. Там уточняется, что осадков за сезон выпало на 18% больше положенного, а высота сугробов оказалась на 55% выше среднего.
https://ria.ru/20240218/pogoda-1928089038.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, погода
Зима в Центральной России оказалась почти на градус холоднее нормы
Зима в Центральной России оказалась на 0,9 градуса холоднее нормы