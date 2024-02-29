Рейтинг@Mail.ru
Зима в Центральной России оказалась почти на градус холоднее нормы - РИА Новости, 29.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:48 29.02.2024
https://ria.ru/20240229/zima-1930130245.html
Зима в Центральной России оказалась почти на градус холоднее нормы
Зима в Центральной России оказалась почти на градус холоднее нормы - РИА Новости, 29.02.2024
Зима в Центральной России оказалась почти на градус холоднее нормы
Зима в Центральной России оказалась на 0,9 градуса холоднее нормы, высота сугробов - на 55% выше среднего, сообщается на сайте Метеовести. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T09:48
2024-02-29T09:48
общество
россия
погода
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/10/1927781759_0:135:3402:2048_1920x0_80_0_0_2c0c73f4dc184a1e14a88124f9f1ae52.jpg
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Зима в Центральной России оказалась на 0,9 градуса холоднее нормы, высота сугробов - на 55% выше среднего, сообщается на сайте Метеовести. "Зима 2023–2024 годах в Центральной России оказалась на 0,9° градуса холоднее нормы (аномалия температуры – декабрь "минус 0,1 градуса", январь "минус 3,9 градуса", февраль "плюс 1,2 градуса") и довольно снежной", - говорится в сообщении. Там уточняется, что осадков за сезон выпало на 18% больше положенного, а высота сугробов оказалась на 55% выше среднего.
https://ria.ru/20240218/pogoda-1928089038.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/10/1927781759_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9cec73161e61f4b0bab55b65730965a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, погода
Общество, Россия, Погода
Зима в Центральной России оказалась почти на градус холоднее нормы

Зима в Центральной России оказалась на 0,9 градуса холоднее нормы

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЛюди на смотровой площадке
Люди на смотровой площадке - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Люди на смотровой площадке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Зима в Центральной России оказалась на 0,9 градуса холоднее нормы, высота сугробов - на 55% выше среднего, сообщается на сайте Метеовести.
"Зима 2023–2024 годах в Центральной России оказалась на 0,9° градуса холоднее нормы (аномалия температуры – декабрь "минус 0,1 градуса", январь "минус 3,9 градуса", февраль "плюс 1,2 градуса") и довольно снежной", - говорится в сообщении.
Там уточняется, что осадков за сезон выпало на 18% больше положенного, а высота сугробов оказалась на 55% выше среднего.
Воробей на покрытом льдом ограждении - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
Москвичам посоветовали не ждать раннюю весну
18 февраля, 15:42
 
ОбществоРоссияПогода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала