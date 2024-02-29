https://ria.ru/20240229/zima-1930130245.html

Зима в Центральной России оказалась почти на градус холоднее нормы

Зима в Центральной России оказалась почти на градус холоднее нормы - РИА Новости, 29.02.2024

Зима в Центральной России оказалась почти на градус холоднее нормы

Зима в Центральной России оказалась на 0,9 градуса холоднее нормы, высота сугробов - на 55% выше среднего, сообщается на сайте Метеовести. РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T09:48

2024-02-29T09:48

2024-02-29T09:48

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россия

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Зима в Центральной России оказалась на 0,9 градуса холоднее нормы, высота сугробов - на 55% выше среднего, сообщается на сайте Метеовести. "Зима 2023–2024 годах в Центральной России оказалась на 0,9° градуса холоднее нормы (аномалия температуры – декабрь "минус 0,1 градуса", январь "минус 3,9 градуса", февраль "плюс 1,2 градуса") и довольно снежной", - говорится в сообщении. Там уточняется, что осадков за сезон выпало на 18% больше положенного, а высота сугробов оказалась на 55% выше среднего.

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, погода