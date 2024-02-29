"Не блефуют". В США сделали неожиданное заявление о России
Полковник Макгрегор: у НАТО нет войск, чтобы отправить их воевать против России
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. У НАТО нет достаточного количества войск, чтобы противостоять России, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Стивену Гарднеру.
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"Говоря откровенно, НАТО держит очень слабую позицию и блефует, и мы (США. — Прим. Ред.) к этому причастны, поскольку мы много хвастаемся, но отправить нам некого", — указал эксперт.
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"У русских позиция сильнее. Они не блефуют. Они не угрожают, но дают очень ясно понять, что если мы на них нападем, если на них нападет НАТО в любом виде, то альянс вступит в войну с Россией", — предупредил Макгрегор.
В понедельник в Париже прошла созванная по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона конференция по поддержке Украины. На нее пригласили лидеров около десяти европейских стран, включая ФРГ, Великобританию, Польшу, Данию и Нидерланды. По итогам встречи французский лидер сообщил, что ее участники обсуждали возможность отправки солдат на Украину, но консенсуса не достигли.
Отправка западных контингентов на Украину приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова Макрона.
Сам факт обсуждения возможности "направления неких контингентов на Украину из стран НАТО" Песков назвал важным новым элементом. Все остальные детали в выступлениях президента Франции так или иначе уже озвучивались, добавил он.
При этом в Москве зафиксировали и тот факт, что в Европе нет консенсуса по вопросу направления военных, продолжил Песков. Он отметил, что целый ряд стран — участниц встречи в Париже сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт".