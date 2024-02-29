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"Не блефуют". В США сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 29.02.2024
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11:21 29.02.2024
https://ria.ru/20240229/zayavlenie-1930153539.html
"Не блефуют". В США сделали неожиданное заявление о России
"Не блефуют". В США сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 29.02.2024
"Не блефуют". В США сделали неожиданное заявление о России
У НАТО нет достаточного количества войск, чтобы противостоять России, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью журналисту... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T11:21
2024-02-29T11:21
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МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. У НАТО нет достаточного количества войск, чтобы противостоять России, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Стивену Гарднеру.&quot;Говоря откровенно, НАТО держит очень слабую позицию и блефует, и мы (США. — Прим. Ред.) к этому причастны, поскольку мы много хвастаемся, но отправить нам некого&quot;, — указал эксперт.По его словам, у альянса нет достаточного количества войск, чтобы отправить на Украину и как-то противостоять России, а многие европейские армии передали большую часть оружия Киеву.&quot;У русских позиция сильнее. Они не блефуют. Они не угрожают, но дают очень ясно понять, что если мы на них нападем, если на них нападет НАТО в любом виде, то альянс вступит в войну с Россией&quot;, — предупредил Макгрегор.В понедельник в Париже прошла созванная по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона конференция по поддержке Украины. На нее пригласили лидеров около десяти европейских стран, включая ФРГ, Великобританию, Польшу, Данию и Нидерланды. По итогам встречи французский лидер сообщил, что ее участники обсуждали возможность отправки солдат на Украину, но консенсуса не достигли.Отправка западных контингентов на Украину приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова Макрона.Сам факт обсуждения возможности "направления неких контингентов на Украину из стран НАТО" Песков назвал важным новым элементом. Все остальные детали в выступлениях президента Франции так или иначе уже озвучивались, добавил он.При этом в Москве зафиксировали и тот факт, что в Европе нет консенсуса по вопросу направления военных, продолжил Песков. Он отметил, что целый ряд стран — участниц встречи в Париже сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт".
https://ria.ru/20240229/voyska-1930134623.html
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в мире, россия, париж, эммануэль макрон, дмитрий песков, украина, нато, министерство обороны сша, стивен гарднер, политика
В мире, Россия, Париж, Эммануэль Макрон, Дмитрий Песков, Украина, НАТО, Министерство обороны США, Стивен Гарднер, Политика
"Не блефуют". В США сделали неожиданное заявление о России

Полковник Макгрегор: у НАТО нет войск, чтобы отправить их воевать против России

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. У НАТО нет достаточного количества войск, чтобы противостоять России, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Стивену Гарднеру.
«

"Говоря откровенно, НАТО держит очень слабую позицию и блефует, и мы (США. — Прим. Ред.) к этому причастны, поскольку мы много хвастаемся, но отправить нам некого", — указал эксперт.

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По его словам, у альянса нет достаточного количества войск, чтобы отправить на Украину и как-то противостоять России, а многие европейские армии передали большую часть оружия Киеву.
«

"У русских позиция сильнее. Они не блефуют. Они не угрожают, но дают очень ясно понять, что если мы на них нападем, если на них нападет НАТО в любом виде, то альянс вступит в войну с Россией", — предупредил Макгрегор.

В понедельник в Париже прошла созванная по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона конференция по поддержке Украины. На нее пригласили лидеров около десяти европейских стран, включая ФРГ, Великобританию, Польшу, Данию и Нидерланды. По итогам встречи французский лидер сообщил, что ее участники обсуждали возможность отправки солдат на Украину, но консенсуса не достигли.
Отправка западных контингентов на Украину приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова Макрона.
Сам факт обсуждения возможности "направления неких контингентов на Украину из стран НАТО" Песков назвал важным новым элементом. Все остальные детали в выступлениях президента Франции так или иначе уже озвучивались, добавил он.
При этом в Москве зафиксировали и тот факт, что в Европе нет консенсуса по вопросу направления военных, продолжил Песков. Он отметил, что целый ряд стран — участниц встречи в Париже сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт".
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