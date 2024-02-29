https://ria.ru/20240229/zayavlenie-1930153539.html

"Не блефуют". В США сделали неожиданное заявление о России

"Не блефуют". В США сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 29.02.2024

"Не блефуют". В США сделали неожиданное заявление о России

У НАТО нет достаточного количества войск, чтобы противостоять России, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью журналисту... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T11:21

2024-02-29T11:21

2024-02-29T11:21

в мире

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париж

эммануэль макрон

дмитрий песков

украина

нато

министерство обороны сша

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МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. У НАТО нет достаточного количества войск, чтобы противостоять России, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Стивену Гарднеру."Говоря откровенно, НАТО держит очень слабую позицию и блефует, и мы (США. — Прим. Ред.) к этому причастны, поскольку мы много хвастаемся, но отправить нам некого", — указал эксперт.По его словам, у альянса нет достаточного количества войск, чтобы отправить на Украину и как-то противостоять России, а многие европейские армии передали большую часть оружия Киеву."У русских позиция сильнее. Они не блефуют. Они не угрожают, но дают очень ясно понять, что если мы на них нападем, если на них нападет НАТО в любом виде, то альянс вступит в войну с Россией", — предупредил Макгрегор.В понедельник в Париже прошла созванная по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона конференция по поддержке Украины. На нее пригласили лидеров около десяти европейских стран, включая ФРГ, Великобританию, Польшу, Данию и Нидерланды. По итогам встречи французский лидер сообщил, что ее участники обсуждали возможность отправки солдат на Украину, но консенсуса не достигли.Отправка западных контингентов на Украину приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова Макрона.Сам факт обсуждения возможности "направления неких контингентов на Украину из стран НАТО" Песков назвал важным новым элементом. Все остальные детали в выступлениях президента Франции так или иначе уже озвучивались, добавил он.При этом в Москве зафиксировали и тот факт, что в Европе нет консенсуса по вопросу направления военных, продолжил Песков. Он отметил, что целый ряд стран — участниц встречи в Париже сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт".

https://ria.ru/20240229/voyska-1930134623.html

https://ria.ru/20240229/unichtozhenie-1930135859.html

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в мире, россия, париж, эммануэль макрон, дмитрий песков, украина, нато, министерство обороны сша, стивен гарднер, политика