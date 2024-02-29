https://ria.ru/20240229/zaslavskiy-1930306462.html

Заславский заявил о необходимости программы "Земский работник культуры"

Заславский заявил о необходимости программы "Земский работник культуры" - РИА Новости, 29.02.2024

Заславский заявил о необходимости программы "Земский работник культуры"

Программа "Земский работник культуры" необходима регионам России, заявил РИА Новости ректор ГИТИСа Григорий Заславский, добавив, что ее запуск – "момент... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T16:52

2024-02-29T16:52

2024-02-29T18:49

культура

россия

григорий заславский

гитис

послание президента федеральному собранию — 2024

владимир путин

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Программа "Земский работник культуры" необходима регионам России, заявил РИА Новости ректор ГИТИСа Григорий Заславский, добавив, что ее запуск – "момент истинного счастья" для него. Ранее президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию заявил о запуске с 2025 года программы "Земский работник культуры", в рамках которой специалист при переезде в малый населенный пункт сможет получить единовременную выплату до двух миллионов рублей. "В Общественной палате мы провели слушание в конце ноября, в котором принял участие 31 (региональный – ред.) министр культуры и первые заместители регионов. На нем было понятно, что это необходимейшая программа. Мы собрали потребности по большему числу регионов, которые приняли участие в нашем слушании. И для меня сегодня это момент истинного счастья, потому что человек приходит в Общественную палату, чтобы сделать что-то хорошее. И то, что президент, как всегда, не только внимательно выслушал, но и поддержал, включил этот вопрос в ежегодные пожелания и объявил о том, что программа начнет действовать со следующего, 2025 года, для меня это значит, что наша жизнь в Общественной палате не бессмысленна. Президент, как всегда, верен своему слову", - сказал собеседник агентства.Он также поделился, что пришел в Общественную палату РФ с мечтой и желанием внедрения программы "Земский работник культуры". "Мне в этом отношении всегда казалось, что нет понимания, как действовать, что это из себя будет в итоге представлять, тем более, что уже ранее сформированные программы "Земский доктор" и "Земский учитель" совсем не везде реализуются с должной эффективностью", - отметил ректор института.Ключевые заявления послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>

https://ria.ru/20240229/putin-1930166879.html

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россия, григорий заславский, гитис, послание президента федеральному собранию — 2024 , владимир путин