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Заславский заявил о необходимости программы "Земский работник культуры" - РИА Новости, 29.02.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
16:52 29.02.2024 (обновлено: 18:49 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/zaslavskiy-1930306462.html
Заславский заявил о необходимости программы "Земский работник культуры"
Заславский заявил о необходимости программы "Земский работник культуры" - РИА Новости, 29.02.2024
Заславский заявил о необходимости программы "Земский работник культуры"
Программа "Земский работник культуры" необходима регионам России, заявил РИА Новости ректор ГИТИСа Григорий Заславский, добавив, что ее запуск – "момент... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T16:52
2024-02-29T18:49
культура
россия
григорий заславский
гитис
послание президента федеральному собранию —  2024 
владимир путин
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Программа "Земский работник культуры" необходима регионам России, заявил РИА Новости ректор ГИТИСа Григорий Заславский, добавив, что ее запуск – "момент истинного счастья" для него. Ранее президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию заявил о запуске с 2025 года программы "Земский работник культуры", в рамках которой специалист при переезде в малый населенный пункт сможет получить единовременную выплату до двух миллионов рублей. &quot;В Общественной палате мы провели слушание в конце ноября, в котором принял участие 31 (региональный – ред.) министр культуры и первые заместители регионов. На нем было понятно, что это необходимейшая программа. Мы собрали потребности по большему числу регионов, которые приняли участие в нашем слушании. И для меня сегодня это момент истинного счастья, потому что человек приходит в Общественную палату, чтобы сделать что-то хорошее. И то, что президент, как всегда, не только внимательно выслушал, но и поддержал, включил этот вопрос в ежегодные пожелания и объявил о том, что программа начнет действовать со следующего, 2025 года, для меня это значит, что наша жизнь в Общественной палате не бессмысленна. Президент, как всегда, верен своему слову&quot;, - сказал собеседник агентства.Он также поделился, что пришел в Общественную палату РФ с мечтой и желанием внедрения программы "Земский работник культуры". "Мне в этом отношении всегда казалось, что нет понимания, как действовать, что это из себя будет в итоге представлять, тем более, что уже ранее сформированные программы "Земский доктор" и "Земский учитель" совсем не везде реализуются с должной эффективностью", - отметил ректор института.Ключевые заявления послания Владимира Путина Федеральному собранию &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240229/putin-1930166879.html
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россия, григорий заславский, гитис, послание президента федеральному собранию —  2024 , владимир путин
Культура, Россия, Григорий Заславский, ГИТИС, Послание президента Федеральному Собранию —  2024 , Владимир Путин
Заславский заявил о необходимости программы "Земский работник культуры"

Заславский: программа "Земский работник культуры" необходима российским регионам

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкРектор Российского института театрального искусства – ГИТИСа Григорий Заславский
Ректор Российского института театрального искусства – ГИТИСа Григорий Заславский - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Ректор Российского института театрального искусства – ГИТИСа Григорий Заславский. Архивное фото
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Программа "Земский работник культуры" необходима регионам России, заявил РИА Новости ректор ГИТИСа Григорий Заславский, добавив, что ее запуск – "момент истинного счастья" для него.
Ранее президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию заявил о запуске с 2025 года программы "Земский работник культуры", в рамках которой специалист при переезде в малый населенный пункт сможет получить единовременную выплату до двух миллионов рублей.
"Время героев". Послание Путина Федеральному собранию
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Владимир Путин обратился с посланием Федеральному собранию в 19-й раз. Это ежегодное мероприятие, выступлений не было только в 2017-м и 2022-м годах.

Президент РФ Владимир Путин перед выступлением с ежегодным посланием к Федеральному Собранию

Владимир Путин обратился с посланием Федеральному собранию в 19-й раз. Это ежегодное мероприятие, выступлений не было только в 2017-м и 2022-м годах.

© РИА Новости / POOL
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1 из 12
© РИА Новости / POOL

Глава государства начал выступление с благодарности российским бойцам на фронте. Он назвал их настоящей элитой страны и анонсировал запуск программы "Время героев" для ветеранов и участников СВО.

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием к Федеральному собранию

Глава государства начал выступление с благодарности российским бойцам на фронте. Он назвал их настоящей элитой страны и анонсировал запуск программы "Время героев" для ветеранов и участников СВО.

© РИА Новости / POOL
2 из 12
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк

Боевые возможности ВС России увеличились многократно, стратегические ядерные силы находятся в состоянии полной готовности, подчеркнул президент.

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию

Боевые возможности ВС России увеличились многократно, стратегические ядерные силы находятся в состоянии полной готовности, подчеркнул президент.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
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3 из 12
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк

Путин также заявил, что новые тяжелые межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) "Сармат" поставили в войска. Он пообещал скоро продемонстрировать МБР "Сармат" на боевом дежурстве.

Президент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному собранию

Путин также заявил, что новые тяжелые межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) "Сармат" поставили в войска. Он пообещал скоро продемонстрировать МБР "Сармат" на боевом дежурстве.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
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4 из 12
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Президент России объявил о запуске новых национальных проектов: "Семья", "Молодежь России", "Продолжительная и активная жизнь", "Кадры", "Экономика данных".

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием к Федеральному Собранию

Президент России объявил о запуске новых национальных проектов: "Семья", "Молодежь России", "Продолжительная и активная жизнь", "Кадры", "Экономика данных".

© РИА Новости / POOL
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5 из 12
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев перед началом послания Путина Федеральному Собранию.

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев перед началом послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев перед началом послания Путина Федеральному Собранию.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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6 из 12
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк

Глава государства предложил сформировать финансовый план развития России на ближайшие шесть лет и назвал параметры, которых должна достичь экономика к 2030 году.

Президент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному собранию

Глава государства предложил сформировать финансовый план развития России на ближайшие шесть лет и назвал параметры, которых должна достичь экономика к 2030 году.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
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7 из 12
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк

Президент призвал в ближайшие шесть лет добиться устойчивого роста рождаемости и объявил о продлении программы материнского капитала. Кроме того, Путин поручил увеличить МРОТ до 35 тысяч рублей к 2030 году.

Президент РФ Владимир Путин выступает с посланием Федеральному собранию

Президент призвал в ближайшие шесть лет добиться устойчивого роста рождаемости и объявил о продлении программы материнского капитала. Кроме того, Путин поручил увеличить МРОТ до 35 тысяч рублей к 2030 году.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
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8 из 12
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов перед началом послания Путина Федеральному собранию.

Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов перед началом послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию

Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов перед началом послания Путина Федеральному собранию.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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9 из 12
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Российский лидер также затронул тему образования. Он призвал усовершенствовать формат ЕГЭ, поскольку этот экзамен по-прежнему вызывает широкую общественную дискуссию.

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием к Федеральному собранию

Российский лидер также затронул тему образования. Он призвал усовершенствовать формат ЕГЭ, поскольку этот экзамен по-прежнему вызывает широкую общественную дискуссию.

© РИА Новости / POOL
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10 из 12
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Послание президента продлилось более двух часов. Его бесплатно показывали в нескольких десятках кинотеатров по всей России.

Люди смотрят трансляцию ежегодного послания президента РФ Владимира Путина к Федеральному Собранию в кинотеатре в ТРК Шкиперский молл в Санкт-Петербурге

Послание президента продлилось более двух часов. Его бесплатно показывали в нескольких десятках кинотеатров по всей России.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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11 из 12
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Участник турнира "Игры будущего" в Казани смотрит трансляцию ежегодного послания Владимира Путина Федеральному собранию.

Участник турнира Игры Будущего смотрит трансляцию ежегодного послания президента РФ Владимира Путина к Федеральному Собранию в Казани

Участник турнира "Игры будущего" в Казани смотрит трансляцию ежегодного послания Владимира Путина Федеральному собранию.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
12 из 12

Владимир Путин обратился с посланием Федеральному собранию в 19-й раз. Это ежегодное мероприятие, выступлений не было только в 2017-м и 2022-м годах.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
1 из 12

Глава государства начал выступление с благодарности российским бойцам на фронте. Он назвал их настоящей элитой страны и анонсировал запуск программы "Время героев" для ветеранов и участников СВО.

© РИА Новости / POOL
2 из 12

Боевые возможности ВС России увеличились многократно, стратегические ядерные силы находятся в состоянии полной готовности, подчеркнул президент.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
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3 из 12

Путин также заявил, что новые тяжелые межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) "Сармат" поставили в войска. Он пообещал скоро продемонстрировать МБР "Сармат" на боевом дежурстве.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
4 из 12

Президент России объявил о запуске новых национальных проектов: "Семья", "Молодежь России", "Продолжительная и активная жизнь", "Кадры", "Экономика данных".

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
5 из 12

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев перед началом послания Путина Федеральному Собранию.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
6 из 12

Глава государства предложил сформировать финансовый план развития России на ближайшие шесть лет и назвал параметры, которых должна достичь экономика к 2030 году.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
7 из 12

Президент призвал в ближайшие шесть лет добиться устойчивого роста рождаемости и объявил о продлении программы материнского капитала. Кроме того, Путин поручил увеличить МРОТ до 35 тысяч рублей к 2030 году.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
8 из 12

Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов перед началом послания Путина Федеральному собранию.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
9 из 12

Российский лидер также затронул тему образования. Он призвал усовершенствовать формат ЕГЭ, поскольку этот экзамен по-прежнему вызывает широкую общественную дискуссию.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
10 из 12

Послание президента продлилось более двух часов. Его бесплатно показывали в нескольких десятках кинотеатров по всей России.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
11 из 12

Участник турнира "Игры будущего" в Казани смотрит трансляцию ежегодного послания Владимира Путина Федеральному собранию.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
12 из 12
«

"В Общественной палате мы провели слушание в конце ноября, в котором принял участие 31 (региональный – ред.) министр культуры и первые заместители регионов. На нем было понятно, что это необходимейшая программа. Мы собрали потребности по большему числу регионов, которые приняли участие в нашем слушании. И для меня сегодня это момент истинного счастья, потому что человек приходит в Общественную палату, чтобы сделать что-то хорошее. И то, что президент, как всегда, не только внимательно выслушал, но и поддержал, включил этот вопрос в ежегодные пожелания и объявил о том, что программа начнет действовать со следующего, 2025 года, для меня это значит, что наша жизнь в Общественной палате не бессмысленна. Президент, как всегда, верен своему слову", - сказал собеседник агентства.

Он также поделился, что пришел в Общественную палату РФ с мечтой и желанием внедрения программы "Земский работник культуры".
"Мне в этом отношении всегда казалось, что нет понимания, как действовать, что это из себя будет в итоге представлять, тем более, что уже ранее сформированные программы "Земский доктор" и "Земский учитель" совсем не везде реализуются с должной эффективностью", - отметил ректор института.
Ключевые заявления послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>
Президент России Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
Новая элита. Путин определил будущее России
Вчера, 14:34
 
КультураРоссияГригорий ЗаславскийГИТИСПослание президента Федеральному Собранию —  2024 Владимир Путин
 
 
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