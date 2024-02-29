https://ria.ru/20240229/zapad-1930183937.html

Запад спровоцировал конфликты на Украине и Ближнем Востоке, заявил Путин

Запад спровоцировал конфликты на Украине и Ближнем Востоке, заявил Путин - РИА Новости, 29.02.2024

Запад спровоцировал конфликты на Украине и Ближнем Востоке, заявил Путин

Запад спровоцировал конфликты на Украине, Ближнем Востоке и продолжает лгать, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T12:31

2024-02-29T12:31

2024-02-29T15:25

в мире

украина

ближний восток

владимир путин

послание президента федеральному собранию — 2024

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Запад спровоцировал конфликты на Украине, Ближнем Востоке и продолжает лгать, заявил президент России Владимир Путин."Запад спровоцировал конфликт на Украине, Ближнем Востоке, в других регионах мира и продолжают лгать", - сказал Путин в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию.В соответствии с Конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, ближний восток, владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024