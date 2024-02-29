https://ria.ru/20240229/zakharova-1930272006.html

Захарова рассказала о главном для нее в послании президента России

Захарова рассказала о главном для нее в послании президента России - РИА Новости, 29.02.2024

Захарова рассказала о главном для нее в послании президента России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала в своем Telegram-канале, что стало главным для нее в послании президента России Владимира Путина. РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T15:07

2024-02-29T15:07

2024-02-29T15:07

политика

россия

мария захарова

послание президента федеральному собранию — 2024

владимир путин

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала в своем Telegram-канале, что стало главным для нее в послании президента России Владимира Путина. "Главное для меня в послании президента России Владимира Путина: мы соревнуемся не с заграницей, а сами с собой - ставим перед собой ориентированные на национальные интересы цели и добиваемся их", - написала она. "Элита может быть только национально ориентированной, а будущее страны в руках тех, кто прошел проверку 2022-2024. Пошли исполнять", - добавила Захарова.Ключевые заявления послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>

https://ria.ru/20240229/putin-1930166879.html

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политика, россия, мария захарова, послание президента федеральному собранию — 2024 , владимир путин