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Захарова заявила о беспрецедентно низком уровне отношений с ФРГ и Францией - РИА Новости, 29.02.2024
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06:18 29.02.2024 (обновлено: 06:26 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/zakharova-1930114666.html
Захарова заявила о беспрецедентно низком уровне отношений с ФРГ и Францией
Захарова заявила о беспрецедентно низком уровне отношений с ФРГ и Францией - РИА Новости, 29.02.2024
Захарова заявила о беспрецедентно низком уровне отношений с ФРГ и Францией
Подписание Парижем и Берлином соглашения о безопасности с Киевом не влияет на отношения с Москвой, они на беспрецедентно низком уровне, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T06:18
2024-02-29T06:26
россия
берлин (город)
париж
мария захарова
нато
вооруженные силы украины
владимир зеленский
франция
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МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Подписание Парижем и Берлином соглашения о безопасности с Киевом не влияет на отношения с Москвой, они на беспрецедентно низком уровне, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. &quot;Касаясь конкретно российско-германских и российско-французских отношений, хотелось бы подчеркнуть, что, к сожалению, на данном этапе на них мало что может повлиять в худшую сторону. Они и так находятся на беспрецедентно низком уровне&quot;, — сказала она.По словам Захаровой, "бывшие партнеры оставили на задворках истории объемный багаж масштабного взаимовыгодного двустороннего сотрудничества, накопленный несколькими поколениями". "Это не наш выбор. На протяжении двух лет мы наблюдаем, как страны НАТО, среди которых особо активную роль играют Германия и Франция (Берлин занимает второе место после США по объемам поставок вооружений и военной техники для ВСУ), накачивают Украину современными смертоносными системами, обучают военнослужащих, снабжают разведданными, способствуя эскалации боевых действий", — напомнила Захарова. "Все это делает их прямыми соучастниками деяний киевского режима", — подчеркнула она. По ее словам, "элита этих стран по-прежнему тешит себя иллюзиями о возможности нанесения России "стратегического поражения", считает единственной основой для решения украинского кризиса ультимативную, повторим, неприемлемую для нас "формулу" Владимира Зеленского". "В этом контексте подписание новых соглашений является очередным - пусть и символическим - ходом в гибридной войне Запада с Россией, подтверждением нацеленности на долгосрочную конфронтацию с нашей страной и нежелания идти по пути политико-дипломатического урегулирования конфликта", — заключила она.
https://ria.ru/20240229/zakharova-1930114464.html
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россия, берлин (город), париж, мария захарова, нато, вооруженные силы украины, владимир зеленский, франция, германия, в мире
Россия, Берлин (город), Париж, Мария Захарова, НАТО, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, Франция, Германия, В мире
Захарова заявила о беспрецедентно низком уровне отношений с ФРГ и Францией

Захарова: отношения России с ФРГ и Францией упали до самого низкого уровня

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Подписание Парижем и Берлином соглашения о безопасности с Киевом не влияет на отношения с Москвой, они на беспрецедентно низком уровне, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«

"Касаясь конкретно российско-германских и российско-французских отношений, хотелось бы подчеркнуть, что, к сожалению, на данном этапе на них мало что может повлиять в худшую сторону. Они и так находятся на беспрецедентно низком уровне", — сказала она.

По словам Захаровой, "бывшие партнеры оставили на задворках истории объемный багаж масштабного взаимовыгодного двустороннего сотрудничества, накопленный несколькими поколениями".
"Это не наш выбор. На протяжении двух лет мы наблюдаем, как страны НАТО, среди которых особо активную роль играют Германия и Франция (Берлин занимает второе место после США по объемам поставок вооружений и военной техники для ВСУ), накачивают Украину современными смертоносными системами, обучают военнослужащих, снабжают разведданными, способствуя эскалации боевых действий", — напомнила Захарова.
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"Все это делает их прямыми соучастниками деяний киевского режима", — подчеркнула она.
По ее словам, "элита этих стран по-прежнему тешит себя иллюзиями о возможности нанесения России "стратегического поражения", считает единственной основой для решения украинского кризиса ультимативную, повторим, неприемлемую для нас "формулу" Владимира Зеленского".
"В этом контексте подписание новых соглашений является очередным - пусть и символическим - ходом в гибридной войне Запада с Россией, подтверждением нацеленности на долгосрочную конфронтацию с нашей страной и нежелания идти по пути политико-дипломатического урегулирования конфликта", — заключила она.
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