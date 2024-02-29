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Соглашения Киева и стран Запада ничего не меняют, заявила Захарова - РИА Новости, 29.02.2024
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06:07 29.02.2024 (обновлено: 09:45 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/zakharova-1930114464.html
Соглашения Киева и стран Запада ничего не меняют, заявила Захарова
Соглашения Киева и стран Запада ничего не меняют, заявила Захарова - РИА Новости, 29.02.2024
Соглашения Киева и стран Запада ничего не меняют, заявила Захарова
Соглашения Киева и стран Запада по безопасности ничего не меняют по существу, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T06:07
2024-02-29T09:45
в мире
киев
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украина
мария захарова
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Соглашения Киева и стран Запада по безопасности ничего не меняют по существу, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.&quot;Соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности&quot;, которые подписал Киев с рядом европейских стран, включая Великобританию, Германию, Францию, Канаду, Италию и Данию, на Украине уже окрестили &quot;гарантиями безопасности&quot;, хотя о &quot;гарантиях&quot; во всех документах речи нет и они ничего не меняют по существу&quot;, — сказала она.Как объяснила Захарова, в них лишь констатируется, что давно происходит на практике, а именно масштабная военно-техническая и финансовая помощь киевскому режиму.Она привела пример, что в рамках такого соглашения Берлин намерен выделить Киеву до конца 2024 года семь миллиардов евро военной помощи и шесть миллиардов евро в последующие годы, Париж — три миллиарда евро в этом году.В свою очередь, Лондон собирается потратить на нужды ВСУ порядка 2,5 миллиарда фунтов стерлингов, а Оттава — более двух миллиардов долларов, заметила Захарова. "Ничего сверх этого Киеву никто не обещал и до подписания указанных соглашений", — указала представитель МИД.По ее словам, "сами представители западных стран, которые подписывают такие документы с Украиной, отзываются о них как о пустых и необязательных". Так, продолжила она, министр иностранных дел Италии Антонио Таяни подчеркнул, что соглашение Рима с Киевом является "политическим и символическим" и "не будет иметь юридической силы".Официальный представитель МИД России указала, что Запад давно уже дискредитировал само понятие "гарантии". Она напомнила, что в феврале 2014 года "Берлин, Париж и Варшава ничего не сделали для реализации соглашения законного президента Украины Виктора Януковича и оппозиции, хотя "гарантировали" его выполнение"."В феврале 2015 года Германия и Франция стали "гарантами" минского комплекса мер, одобренного резолюцией СБ ООН, который затем вместе с Киевом и "похоронили", введя в заблуждение все мировое сообщество относительно искренности своих намерений", — добавила она.По словам Захаровой, сегодня Запад вновь не спешит брать на себя "гарантии" и связываться с обременительными обязательствами, а преследует лишь одну цель — превратить Украину в бесправную колонию и использовать ее как инструмент против России.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Киеву ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20240227/makron-1929757064.html
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в мире, киев, россия, украина, мария захарова, вооруженные силы украины
В мире, Киев, Россия, Украина, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины
Соглашения Киева и стран Запада ничего не меняют, заявила Захарова

Захарова: соглашения Киева и стран Запада ничего не меняют по существу

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДиректор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова
Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова . Архивное фото
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МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Соглашения Киева и стран Запада по безопасности ничего не меняют по существу, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«

"Соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности", которые подписал Киев с рядом европейских стран, включая Великобританию, Германию, Францию, Канаду, Италию и Данию, на Украине уже окрестили "гарантиями безопасности", хотя о "гарантиях" во всех документах речи нет и они ничего не меняют по существу", — сказала она.

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Как объяснила Захарова, в них лишь констатируется, что давно происходит на практике, а именно масштабная военно-техническая и финансовая помощь киевскому режиму.
Она привела пример, что в рамках такого соглашения Берлин намерен выделить Киеву до конца 2024 года семь миллиардов евро военной помощи и шесть миллиардов евро в последующие годы, Париж — три миллиарда евро в этом году.
В свою очередь, Лондон собирается потратить на нужды ВСУ порядка 2,5 миллиарда фунтов стерлингов, а Оттава — более двух миллиардов долларов, заметила Захарова.
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"Ничего сверх этого Киеву никто не обещал и до подписания указанных соглашений", — указала представитель МИД.
По ее словам, "сами представители западных стран, которые подписывают такие документы с Украиной, отзываются о них как о пустых и необязательных". Так, продолжила она, министр иностранных дел Италии Антонио Таяни подчеркнул, что соглашение Рима с Киевом является "политическим и символическим" и "не будет иметь юридической силы".
Официальный представитель МИД России указала, что Запад давно уже дискредитировал само понятие "гарантии". Она напомнила, что в феврале 2014 года "Берлин, Париж и Варшава ничего не сделали для реализации соглашения законного президента Украины Виктора Януковича и оппозиции, хотя "гарантировали" его выполнение".
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"В феврале 2015 года Германия и Франция стали "гарантами" минского комплекса мер, одобренного резолюцией СБ ООН, который затем вместе с Киевом и "похоронили", введя в заблуждение все мировое сообщество относительно искренности своих намерений", — добавила она.
По словам Захаровой, сегодня Запад вновь не спешит брать на себя "гарантии" и связываться с обременительными обязательствами, а преследует лишь одну цель — превратить Украину в бесправную колонию и использовать ее как инструмент против России.
Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Киеву ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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