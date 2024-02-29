Соглашения Киева и стран Запада ничего не меняют, заявила Захарова
Захарова: соглашения Киева и стран Запада ничего не меняют по существу
Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова . Архивное фото
МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Соглашения Киева и стран Запада по безопасности ничего не меняют по существу, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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"Соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности", которые подписал Киев с рядом европейских стран, включая Великобританию, Германию, Францию, Канаду, Италию и Данию, на Украине уже окрестили "гарантиями безопасности", хотя о "гарантиях" во всех документах речи нет и они ничего не меняют по существу", — сказала она.
Как объяснила Захарова, в них лишь констатируется, что давно происходит на практике, а именно масштабная военно-техническая и финансовая помощь киевскому режиму.
"Ничего сверх этого Киеву никто не обещал и до подписания указанных соглашений", — указала представитель МИД.
По ее словам, "сами представители западных стран, которые подписывают такие документы с Украиной, отзываются о них как о пустых и необязательных". Так, продолжила она, министр иностранных дел Италии Антонио Таяни подчеркнул, что соглашение Рима с Киевом является "политическим и символическим" и "не будет иметь юридической силы".
Официальный представитель МИД России указала, что Запад давно уже дискредитировал само понятие "гарантии". Она напомнила, что в феврале 2014 года "Берлин, Париж и Варшава ничего не сделали для реализации соглашения законного президента Украины Виктора Януковича и оппозиции, хотя "гарантировали" его выполнение".
"В феврале 2015 года Германия и Франция стали "гарантами" минского комплекса мер, одобренного резолюцией СБ ООН, который затем вместе с Киевом и "похоронили", введя в заблуждение все мировое сообщество относительно искренности своих намерений", — добавила она.
По словам Захаровой, сегодня Запад вновь не спешит брать на себя "гарантии" и связываться с обременительными обязательствами, а преследует лишь одну цель — превратить Украину в бесправную колонию и использовать ее как инструмент против России.
Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Киеву ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.