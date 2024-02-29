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Яровая прокомментировала послание Путина - РИА Новости, 29.02.2024
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15:22 29.02.2024
https://ria.ru/20240229/yarovaya-1930275469.html
Яровая прокомментировала послание Путина
Яровая прокомментировала послание Путина - РИА Новости, 29.02.2024
Яровая прокомментировала послание Путина
Задачи, которые президент РФ Владимир Путин поставил в ходе послания Федеральному Собранию, означают только одно - все они будут успешно реализованы, считает... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T15:22
2024-02-29T15:22
политика
россия
владимир путин
госдума рф
ирина яровая
вячеслав володин
послание президента федеральному собранию —  2024 
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Задачи, которые президент РФ Владимир Путин поставил в ходе послания Федеральному Собранию, означают только одно - все они будут успешно реализованы, считает вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. "В основе его логики есть устойчивое и успешное социально-экономическое развитие... Те задачи, которые он поставил сегодня, означают только одно, что все задачи будут успешно реализованы", - сказала она журналистам. Яровая считает, что послание Путина также адресовано всему миру и говорит о том, что РФ не сомневается в своей победе. Депутат отметила, что Госдума во главе с председателем ГД Вячеславом Володиным начнёт реализацию поручений Путина.Ключевые заявления послания Владимира Путина Федеральному собранию &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240229/poslanie-1930267128.html
https://ria.ru/20240229/putin-1930166879.html
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политика, россия, владимир путин, госдума рф, ирина яровая, вячеслав володин, послание президента федеральному собранию —  2024 
Политика, Россия, Владимир Путин, Госдума РФ, Ирина Яровая, Вячеслав Володин, Послание президента Федеральному Собранию —  2024 
Яровая прокомментировала послание Путина

Яровая: поставленные Путиным задачи будут успешно реализованы

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Государственной Думы Российской Федерации Ирина Яровая
Заместитель председателя Государственной Думы Российской Федерации Ирина Яровая - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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Заместитель председателя Государственной Думы Российской Федерации Ирина Яровая. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Задачи, которые президент РФ Владимир Путин поставил в ходе послания Федеральному Собранию, означают только одно - все они будут успешно реализованы, считает вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.
"В основе его логики есть устойчивое и успешное социально-экономическое развитие... Те задачи, которые он поставил сегодня, означают только одно, что все задачи будут успешно реализованы", - сказала она журналистам.
Президент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
Европейские СМИ увидели в послании Путина угрозу и предупреждение Западу
Вчера, 14:56
Яровая считает, что послание Путина также адресовано всему миру и говорит о том, что РФ не сомневается в своей победе.
Депутат отметила, что Госдума во главе с председателем ГД Вячеславом Володиным начнёт реализацию поручений Путина.
Ключевые заявления послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>
Президент России Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
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ПолитикаРоссияВладимир ПутинГосдума РФИрина ЯроваяВячеслав ВолодинПослание президента Федеральному Собранию —  2024 
 
 
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