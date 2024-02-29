https://ria.ru/20240229/yarovaya-1930275469.html
Яровая прокомментировала послание Путина
Яровая прокомментировала послание Путина - РИА Новости, 29.02.2024
Яровая прокомментировала послание Путина
Задачи, которые президент РФ Владимир Путин поставил в ходе послания Федеральному Собранию, означают только одно - все они будут успешно реализованы, считает... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T15:22
2024-02-29T15:22
2024-02-29T15:22
политика
россия
владимир путин
госдума рф
ирина яровая
вячеслав володин
послание президента федеральному собранию — 2024
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Задачи, которые президент РФ Владимир Путин поставил в ходе послания Федеральному Собранию, означают только одно - все они будут успешно реализованы, считает вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. "В основе его логики есть устойчивое и успешное социально-экономическое развитие... Те задачи, которые он поставил сегодня, означают только одно, что все задачи будут успешно реализованы", - сказала она журналистам. Яровая считает, что послание Путина также адресовано всему миру и говорит о том, что РФ не сомневается в своей победе. Депутат отметила, что Госдума во главе с председателем ГД Вячеславом Володиным начнёт реализацию поручений Путина.Ключевые заявления послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>
https://ria.ru/20240229/poslanie-1930267128.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, владимир путин, госдума рф, ирина яровая, вячеслав володин, послание президента федеральному собранию — 2024
Политика, Россия, Владимир Путин, Госдума РФ, Ирина Яровая, Вячеслав Володин, Послание президента Федеральному Собранию — 2024
Яровая прокомментировала послание Путина
Яровая: поставленные Путиным задачи будут успешно реализованы