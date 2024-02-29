https://ria.ru/20240229/yamal-1930360651.html

Власти Ямала скорректируют планы региона с учетом послания президента

Власти Ямала скорректируют планы региона с учетом послания президента - РИА Новости, 29.02.2024

Власти Ямала скорректируют планы региона с учетом послания президента

Власти Ямало-Ненецкого автономного округа скорректируют планы региона с учетом позиции президента РФ Владимира Путина, озвученной в ходе послания Федеральному... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T21:54

2024-02-29T21:54

2024-02-29T21:54

ямало-ненецкий автономный округ

общество

ямал

россия

владимир путин

послание президента федеральному собранию — 2024

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 фев – РИА Новости. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа скорректируют планы региона с учетом позиции президента РФ Владимира Путина, озвученной в ходе послания Федеральному собранию, сообщает пресс-служба правительства Ямала. Путин в четверг выступил с посланием Федеральному Собранию, в котором определил перспективы развития страны до 2030 года. "В послании были затронуты все главные темы, которые беспокоят каждого жителя нашей страны. Это развитие системы образования, здравоохранения, поддержка семей. Все основные задачи озвучены, скорректируем планы региона с учетом позиции главы государства. В ближайшее время озвучу в ежегодном докладе основные векторы развития Ямала и приступим к реализации", - приводятся в сообщении слова Артюхова. По данным властей, на Ямале для ветеранов боевых действий и их семей разработано более 50 мер поддержки, за каждой семьей закреплен куратор, который в круглосуточном режиме помогает решать любые возникающие вопросы. Для достижения устойчивого роста рождаемости в автономном округе действует региональный проект по репродуктивному здоровью северян, который помогает оценить здоровье будущих родителей и новорожденных. Около двух тысяч молодых семей уже получили сертификаты на бесплатное расширенное обследование репродуктивного здоровья, 158 из них – с начала этого года. В настоящее время Ямал находится в пятерке регионов-лидеров страны по рождаемости: число многодетных семей за последние 10 лет выросло втрое. Помимо этого, Ямал входит в число лидеров по темпам жилищного строительства, возведению объектов здравоохранения и продолжительности жизни населения.Ключевые заявления из послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>

https://ria.ru/20240229/rossiya-1930274420.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, ямал, россия, владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024