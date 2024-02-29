https://ria.ru/20240229/vyzovy-1930174529.html
Россия доказала, что может отвечать на любые вызовы, заявил Путин
Россия доказала, что может отвечать на любые вызовы, заявил Путин - РИА Новости, 29.02.2024
Россия доказала, что может отвечать на любые вызовы, заявил Путин
Россия смогла отразить агрессию международного терроризма и сберечь единство страны, доказала, что может отвечать на любые вызовы, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T12:17
2024-02-29T12:17
2024-02-29T12:33
россия
послание президента федеральному собранию — 2024
политика
владимир путин
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Россия смогла отразить агрессию международного терроризма и сберечь единство страны, доказала, что может отвечать на любые вызовы, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы с вами уже доказали, что способны решать самые сложные задачи, отвечать на любые и самые сложные вызовы. Мы, например, отразили агрессию международного терроризма, сберегли единство страны, не позволили разорвать ее на части в свое время", - сказал Путин, оглашая послание.В соответствии с Конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному Собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.Путин лично работает над текстом послания. В ходе дней, которые предшествуют его оглашению, президент совершает в день десятки телефонных и личных контактов рабочего характера - с министрами, вице-премьерами, руководителями ведомств и помощниками администрации.Как правило, на оглашение послания Федеральному Собранию президент выделяет час или чуть больше. Послание Путина в 2023 году продолжалось 1 час 45 минут, оно было первым с начала спецоперации и стало одним из самых продолжительных обращений президента к парламенту. А рекордным по длительности было послание Путина перед прошлыми президентскими выборами в 2018 году, оно продолжалось чуть более 1 часа 55 минут. Самым коротким стало послание 2005 года, его оглашение заняло у Путина около 48 минут.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>
https://ria.ru/20240229/putin-1929751362.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, послание президента федеральному собранию — 2024 , политика, владимир путин
Россия, Послание президента Федеральному Собранию — 2024 , Политика, Владимир Путин
Россия доказала, что может отвечать на любые вызовы, заявил Путин
Путин: Россия доказала, что может отвечать на любые вызовы
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Россия смогла отразить агрессию международного терроризма и сберечь единство страны, доказала, что может отвечать на любые вызовы, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы с вами уже доказали, что способны решать самые сложные задачи, отвечать на любые и самые сложные вызовы. Мы, например, отразили агрессию международного терроризма, сберегли единство страны, не позволили разорвать ее на части в свое время", - сказал Путин, оглашая послание.
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В соответствии с Конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному Собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.
Путин лично работает над текстом послания. В ходе дней, которые предшествуют его оглашению, президент совершает в день десятки телефонных и личных контактов рабочего характера - с министрами, вице-премьерами, руководителями ведомств и помощниками администрации.
Как правило, на оглашение послания Федеральному Собранию президент выделяет час или чуть больше. Послание Путина в 2023 году продолжалось 1 час 45 минут, оно было первым с начала спецоперации и стало одним из самых продолжительных обращений президента к парламенту. А рекордным по длительности было послание Путина перед прошлыми президентскими выборами в 2018 году, оно продолжалось чуть более 1 часа 55 минут. Самым коротким стало послание 2005 года, его оглашение заняло у Путина около 48 минут.
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