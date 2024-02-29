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В Москве мужчина открыл огонь в машине скорой помощи - РИА Новости, 29.02.2024
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18:21 29.02.2024 (обновлено: 18:28 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/vystrel-1930326837.html
В Москве мужчина открыл огонь в машине скорой помощи
В Москве мужчина открыл огонь в машине скорой помощи - РИА Новости, 29.02.2024
В Москве мужчина открыл огонь в машине скорой помощи
Мужчина, находившийся в машине скорой помощи, выстрелил из травматического пистолета в фельдшера в Москве, возбуждено уголовное дело, сообщается в... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T18:21
2024-02-29T18:28
происшествия
россия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Мужчина, находившийся в машине скорой помощи, выстрелил из травматического пистолета в фельдшера в Москве, возбуждено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале столичного СК. "Преображенским межрайонным следственным отделом следственного управления по Восточному административному округу Главного следственного управления СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 30 части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство)", - говорится в сообщении. Уточняется, что мужчина сделал это из-за личной неприязни. Здоровью потерпевшего ничего не угрожает. Отмечается, что в ближайшее время подозреваемого доставят в подразделение столичного СК России, где следователи приступят к его допросу. Кроме того, в настоящий момент проводится проверка, направленная на установление полной картины произошедшего.
https://ria.ru/20231016/zhivoder-1902531804.html
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происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве мужчина открыл огонь в машине скорой помощи

СК: в Москве мужчина выстрелил из пистолета в фельдшера, заведено уголовное дело

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Мужчина, находившийся в машине скорой помощи, выстрелил из травматического пистолета в фельдшера в Москве, возбуждено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале столичного СК.
"Преображенским межрайонным следственным отделом следственного управления по Восточному административному округу Главного следственного управления СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 30 части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство)", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что мужчина сделал это из-за личной неприязни. Здоровью потерпевшего ничего не угрожает.
Отмечается, что в ближайшее время подозреваемого доставят в подразделение столичного СК России, где следователи приступят к его допросу.
Кроме того, в настоящий момент проводится проверка, направленная на установление полной картины произошедшего.
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