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В Москве мужчина открыл огонь в машине скорой помощи
В Москве мужчина открыл огонь в машине скорой помощи - РИА Новости, 29.02.2024
В Москве мужчина открыл огонь в машине скорой помощи
Мужчина, находившийся в машине скорой помощи, выстрелил из травматического пистолета в фельдшера в Москве, возбуждено уголовное дело, сообщается в... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T18:21
2024-02-29T18:21
2024-02-29T18:28
происшествия
россия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Мужчина, находившийся в машине скорой помощи, выстрелил из травматического пистолета в фельдшера в Москве, возбуждено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале столичного СК. "Преображенским межрайонным следственным отделом следственного управления по Восточному административному округу Главного следственного управления СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 30 части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство)", - говорится в сообщении. Уточняется, что мужчина сделал это из-за личной неприязни. Здоровью потерпевшего ничего не угрожает. Отмечается, что в ближайшее время подозреваемого доставят в подразделение столичного СК России, где следователи приступят к его допросу. Кроме того, в настоящий момент проводится проверка, направленная на установление полной картины произошедшего.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве мужчина открыл огонь в машине скорой помощи
СК: в Москве мужчина выстрелил из пистолета в фельдшера, заведено уголовное дело