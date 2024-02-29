https://ria.ru/20240229/vystrel-1930326837.html

В Москве мужчина открыл огонь в машине скорой помощи

В Москве мужчина открыл огонь в машине скорой помощи - РИА Новости, 29.02.2024

В Москве мужчина открыл огонь в машине скорой помощи

Мужчина, находившийся в машине скорой помощи, выстрелил из травматического пистолета в фельдшера в Москве, возбуждено уголовное дело, сообщается в... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T18:21

2024-02-29T18:21

2024-02-29T18:28

происшествия

россия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Мужчина, находившийся в машине скорой помощи, выстрелил из травматического пистолета в фельдшера в Москве, возбуждено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале столичного СК. "Преображенским межрайонным следственным отделом следственного управления по Восточному административному округу Главного следственного управления СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 30 части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство)", - говорится в сообщении. Уточняется, что мужчина сделал это из-за личной неприязни. Здоровью потерпевшего ничего не угрожает. Отмечается, что в ближайшее время подозреваемого доставят в подразделение столичного СК России, где следователи приступят к его допросу. Кроме того, в настоящий момент проводится проверка, направленная на установление полной картины произошедшего.

https://ria.ru/20231016/zhivoder-1902531804.html

https://ria.ru/20231118/ubiystvo-1910273156.html

россия

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф)