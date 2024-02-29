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Новая выплата коснется 300 советников директоров ярославских школ

Новая выплата коснется 300 советников директоров ярославских школ - РИА Новости, 29.02.2024

Новая выплата коснется 300 советников директоров ярославских школ

Назначенную по поручению президента России новую выплату за классное руководство в Ярославской области будут получать 300 педагогов, сообщила министр... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T20:30

2024-02-29T20:30

2024-02-29T20:30

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владимир путин

ярославская область

общество

россия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 фев – РИА Новости. Назначенную по поручению президента России новую выплату за классное руководство в Ярославской области будут получать 300 педагогов, сообщила министр образования региона Ирина Лобода. Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил с 1 сентября 2024 года ввести федеральную выплату 5 тысяч рублей в месяц для всех советников директоров по воспитанию в школах и колледжах. Также президент предложил с 1 марта вдвое увеличить федеральную выплату классным руководителям и кураторам в колледжах и техникумах в населенных пунктах, где проживает менее 100 тысяч человек. "Сейчас работой по воспитанию и взаимодействию с общественными организациями у нас в регионе занимаются 300 советников: 263 педагога в школах и 37 – в учреждениях среднего профессионального образования. Ежемесячные федеральные выплаты составят 5 тысяч рублей", - цитирует Лободу пресс-служба областного правительства. По словам Лободы, увеличение федеральных выплат для классных руководителей и кураторов групп в Ярославской области коснется более чем 3300 человек. Лобода отметила, что Ярославская область готова реализовать все озвученные президентом направления развития сферы образования. Так, продолжится реализация федерального проекта "Профессионалитет" – сейчас в Ярославском регионе успешно действуют созданные в его рамках при поддержке правительства области биофармацевтический, железнодорожный, машиностроительный и педагогический кластеры. Продолжится обновление парка школьных автобусов, капремонт образовательных учреждений. "В Ярославской области в 2024 году капитальный ремонт в рамках федеральной программы начнется в девяти школах. Условия обучения улучшатся для более чем 5500 школьников. До 2026 года правительством области планируется провести капремонт 43 школ", - подчеркнула региональный министр.Ключевые заявления Владимира Путина из послания Федеральному собранию >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, ярославская область, общество, россия