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Новая выплата коснется 300 советников директоров ярославских школ - РИА Новости, 29.02.2024
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Ярославская область
 
20:30 29.02.2024
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Новая выплата коснется 300 советников директоров ярославских школ
Новая выплата коснется 300 советников директоров ярославских школ - РИА Новости, 29.02.2024
Новая выплата коснется 300 советников директоров ярославских школ
Назначенную по поручению президента России новую выплату за классное руководство в Ярославской области будут получать 300 педагогов, сообщила министр... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T20:30
2024-02-29T20:30
ярославская область
владимир путин
ярославская область
общество
россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 фев – РИА Новости. Назначенную по поручению президента России новую выплату за классное руководство в Ярославской области будут получать 300 педагогов, сообщила министр образования региона Ирина Лобода. Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил с 1 сентября 2024 года ввести федеральную выплату 5 тысяч рублей в месяц для всех советников директоров по воспитанию в школах и колледжах. Также президент предложил с 1 марта вдвое увеличить федеральную выплату классным руководителям и кураторам в колледжах и техникумах в населенных пунктах, где проживает менее 100 тысяч человек. "Сейчас работой по воспитанию и взаимодействию с общественными организациями у нас в регионе занимаются 300 советников: 263 педагога в школах и 37 – в учреждениях среднего профессионального образования. Ежемесячные федеральные выплаты составят 5 тысяч рублей", - цитирует Лободу пресс-служба областного правительства. По словам Лободы, увеличение федеральных выплат для классных руководителей и кураторов групп в Ярославской области коснется более чем 3300 человек. Лобода отметила, что Ярославская область готова реализовать все озвученные президентом направления развития сферы образования. Так, продолжится реализация федерального проекта "Профессионалитет" – сейчас в Ярославском регионе успешно действуют созданные в его рамках при поддержке правительства области биофармацевтический, железнодорожный, машиностроительный и педагогический кластеры. Продолжится обновление парка школьных автобусов, капремонт образовательных учреждений. "В Ярославской области в 2024 году капитальный ремонт в рамках федеральной программы начнется в девяти школах. Условия обучения улучшатся для более чем 5500 школьников. До 2026 года правительством области планируется провести капремонт 43 школ", - подчеркнула региональный министр.Ключевые заявления Владимира Путина из послания Федеральному собранию &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240229/putin-1930166879.html
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владимир путин, ярославская область, общество, россия
Ярославская область, Владимир Путин, Ярославская область, Общество, Россия

Новая выплата коснется 300 советников директоров ярославских школ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЯрославский кремль (Рубленый город) на берегу Волги в Ярославле
Ярославский кремль (Рубленый город) на берегу Волги в Ярославле - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Ярославский кремль (Рубленый город) на берегу Волги в Ярославле. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 фев – РИА Новости. Назначенную по поручению президента России новую выплату за классное руководство в Ярославской области будут получать 300 педагогов, сообщила министр образования региона Ирина Лобода.
Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил с 1 сентября 2024 года ввести федеральную выплату 5 тысяч рублей в месяц для всех советников директоров по воспитанию в школах и колледжах. Также президент предложил с 1 марта вдвое увеличить федеральную выплату классным руководителям и кураторам в колледжах и техникумах в населенных пунктах, где проживает менее 100 тысяч человек.
Президент России Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
Новая элита. Путин определил будущее России
Вчера, 14:34
"Сейчас работой по воспитанию и взаимодействию с общественными организациями у нас в регионе занимаются 300 советников: 263 педагога в школах и 37 – в учреждениях среднего профессионального образования. Ежемесячные федеральные выплаты составят 5 тысяч рублей", - цитирует Лободу пресс-служба областного правительства.
По словам Лободы, увеличение федеральных выплат для классных руководителей и кураторов групп в Ярославской области коснется более чем 3300 человек.
Лобода отметила, что Ярославская область готова реализовать все озвученные президентом направления развития сферы образования. Так, продолжится реализация федерального проекта "Профессионалитет" – сейчас в Ярославском регионе успешно действуют созданные в его рамках при поддержке правительства области биофармацевтический, железнодорожный, машиностроительный и педагогический кластеры. Продолжится обновление парка школьных автобусов, капремонт образовательных учреждений.
"В Ярославской области в 2024 году капитальный ремонт в рамках федеральной программы начнется в девяти школах. Условия обучения улучшатся для более чем 5500 школьников. До 2026 года правительством области планируется провести капремонт 43 школ", - подчеркнула региональный министр.
Ключевые заявления Владимира Путина из послания Федеральному собранию >>>
"Время героев". Послание Путина Федеральному собранию
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Владимир Путин обратился с посланием Федеральному собранию в 19-й раз. Это ежегодное мероприятие, выступлений не было только в 2017-м и 2022-м годах.

Президент РФ Владимир Путин перед выступлением с ежегодным посланием к Федеральному Собранию

Владимир Путин обратился с посланием Федеральному собранию в 19-й раз. Это ежегодное мероприятие, выступлений не было только в 2017-м и 2022-м годах.

© РИА Новости / POOL
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1 из 12
© РИА Новости / POOL

Глава государства начал выступление с благодарности российским бойцам на фронте. Он назвал их настоящей элитой страны и анонсировал запуск программы "Время героев" для ветеранов и участников СВО.

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием к Федеральному собранию

Глава государства начал выступление с благодарности российским бойцам на фронте. Он назвал их настоящей элитой страны и анонсировал запуск программы "Время героев" для ветеранов и участников СВО.

© РИА Новости / POOL
2 из 12
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк

Боевые возможности ВС России увеличились многократно, стратегические ядерные силы находятся в состоянии полной готовности, подчеркнул президент.

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию

Боевые возможности ВС России увеличились многократно, стратегические ядерные силы находятся в состоянии полной готовности, подчеркнул президент.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
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3 из 12
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк

Путин также заявил, что новые тяжелые межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) "Сармат" поставили в войска. Он пообещал скоро продемонстрировать МБР "Сармат" на боевом дежурстве.

Президент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному собранию

Путин также заявил, что новые тяжелые межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) "Сармат" поставили в войска. Он пообещал скоро продемонстрировать МБР "Сармат" на боевом дежурстве.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
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4 из 12
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Президент России объявил о запуске новых национальных проектов: "Семья", "Молодежь России", "Продолжительная и активная жизнь", "Кадры", "Экономика данных".

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием к Федеральному Собранию

Президент России объявил о запуске новых национальных проектов: "Семья", "Молодежь России", "Продолжительная и активная жизнь", "Кадры", "Экономика данных".

© РИА Новости / POOL
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5 из 12
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев перед началом послания Путина Федеральному Собранию.

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев перед началом послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев перед началом послания Путина Федеральному Собранию.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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6 из 12
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк

Глава государства предложил сформировать финансовый план развития России на ближайшие шесть лет и назвал параметры, которых должна достичь экономика к 2030 году.

Президент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному собранию

Глава государства предложил сформировать финансовый план развития России на ближайшие шесть лет и назвал параметры, которых должна достичь экономика к 2030 году.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
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7 из 12
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк

Президент призвал в ближайшие шесть лет добиться устойчивого роста рождаемости и объявил о продлении программы материнского капитала. Кроме того, Путин поручил увеличить МРОТ до 35 тысяч рублей к 2030 году.

Президент РФ Владимир Путин выступает с посланием Федеральному собранию

Президент призвал в ближайшие шесть лет добиться устойчивого роста рождаемости и объявил о продлении программы материнского капитала. Кроме того, Путин поручил увеличить МРОТ до 35 тысяч рублей к 2030 году.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
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8 из 12
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов перед началом послания Путина Федеральному собранию.

Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов перед началом послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию

Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов перед началом послания Путина Федеральному собранию.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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9 из 12
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Российский лидер также затронул тему образования. Он призвал усовершенствовать формат ЕГЭ, поскольку этот экзамен по-прежнему вызывает широкую общественную дискуссию.

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием к Федеральному собранию

Российский лидер также затронул тему образования. Он призвал усовершенствовать формат ЕГЭ, поскольку этот экзамен по-прежнему вызывает широкую общественную дискуссию.

© РИА Новости / POOL
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10 из 12
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Послание президента продлилось более двух часов. Его бесплатно показывали в нескольких десятках кинотеатров по всей России.

Люди смотрят трансляцию ежегодного послания президента РФ Владимира Путина к Федеральному Собранию в кинотеатре в ТРК Шкиперский молл в Санкт-Петербурге

Послание президента продлилось более двух часов. Его бесплатно показывали в нескольких десятках кинотеатров по всей России.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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11 из 12
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Участник турнира "Игры будущего" в Казани смотрит трансляцию ежегодного послания Владимира Путина Федеральному собранию.

Участник турнира Игры Будущего смотрит трансляцию ежегодного послания президента РФ Владимира Путина к Федеральному Собранию в Казани

Участник турнира "Игры будущего" в Казани смотрит трансляцию ежегодного послания Владимира Путина Федеральному собранию.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
12 из 12

Владимир Путин обратился с посланием Федеральному собранию в 19-й раз. Это ежегодное мероприятие, выступлений не было только в 2017-м и 2022-м годах.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
1 из 12

Глава государства начал выступление с благодарности российским бойцам на фронте. Он назвал их настоящей элитой страны и анонсировал запуск программы "Время героев" для ветеранов и участников СВО.

© РИА Новости / POOL
2 из 12

Боевые возможности ВС России увеличились многократно, стратегические ядерные силы находятся в состоянии полной готовности, подчеркнул президент.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
3 из 12

Путин также заявил, что новые тяжелые межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) "Сармат" поставили в войска. Он пообещал скоро продемонстрировать МБР "Сармат" на боевом дежурстве.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
4 из 12

Президент России объявил о запуске новых национальных проектов: "Семья", "Молодежь России", "Продолжительная и активная жизнь", "Кадры", "Экономика данных".

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
5 из 12

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев перед началом послания Путина Федеральному Собранию.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
6 из 12

Глава государства предложил сформировать финансовый план развития России на ближайшие шесть лет и назвал параметры, которых должна достичь экономика к 2030 году.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
7 из 12

Президент призвал в ближайшие шесть лет добиться устойчивого роста рождаемости и объявил о продлении программы материнского капитала. Кроме того, Путин поручил увеличить МРОТ до 35 тысяч рублей к 2030 году.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
8 из 12

Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов перед началом послания Путина Федеральному собранию.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
9 из 12

Российский лидер также затронул тему образования. Он призвал усовершенствовать формат ЕГЭ, поскольку этот экзамен по-прежнему вызывает широкую общественную дискуссию.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
10 из 12

Послание президента продлилось более двух часов. Его бесплатно показывали в нескольких десятках кинотеатров по всей России.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
11 из 12

Участник турнира "Игры будущего" в Казани смотрит трансляцию ежегодного послания Владимира Путина Федеральному собранию.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
12 из 12
 
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