Путин поручил вдвое сократить объем вредных выбросов в России
Путин: Россия будет поэтапно двигаться к снижению вдвое объема вредных выбросов
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному собранию
Президент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному собранию
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Объем вредных выбросов в атмосферу в России должен быть сокращен вдвое в сравнении с началом реализации проекта "Чистый воздух", в этом поможет система мониторинга, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В целом по стране объем вредных выбросов в атмосферу должен быть сокращен вдвое. К этой цели будем двигаться поэтапно. Для оценки результатов создадим комплексную систему мониторинга окружающей среды", - сказал Путин в ходе послания Федеральному собранию РФ.
Направление "Чистый воздух" было запущено в 2018 году в рамках нацпроекта "Экология". Для реализации направления были выбраны 12 городов с высоким уровнем загрязнения воздуха: Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита. Реализация проекта предполагает снижение совокупного объема вредных выбросов в воздух более чем на 20% по сравнению с 2017 годом. В июле 2022 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о включении в проект еще 29 городов. Изначально мероприятия планировалось выполнить к 2024 году. В апреле 2022 года срок реализации проекта был продлен до 31 декабря 2026 года.