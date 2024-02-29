https://ria.ru/20240229/vybrosy-1930236809.html

Путин поручил вдвое сократить объем вредных выбросов в России

Путин поручил вдвое сократить объем вредных выбросов в России - РИА Новости, 29.02.2024

Путин поручил вдвое сократить объем вредных выбросов в России

Объем вредных выбросов в атмосферу в России должен быть сокращен вдвое в сравнении с началом реализации проекта "Чистый воздух", в этом поможет система... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T13:57

2024-02-29T13:57

2024-02-29T14:09

россия

послание президента федеральному собранию — 2024

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Объем вредных выбросов в атмосферу в России должен быть сокращен вдвое в сравнении с началом реализации проекта "Чистый воздух", в этом поможет система мониторинга, заявил президент РФ Владимир Путин."В целом по стране объем вредных выбросов в атмосферу должен быть сокращен вдвое. К этой цели будем двигаться поэтапно. Для оценки результатов создадим комплексную систему мониторинга окружающей среды", - сказал Путин в ходе послания Федеральному собранию РФ.Направление "Чистый воздух" было запущено в 2018 году в рамках нацпроекта "Экология". Для реализации направления были выбраны 12 городов с высоким уровнем загрязнения воздуха: Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита. Реализация проекта предполагает снижение совокупного объема вредных выбросов в воздух более чем на 20% по сравнению с 2017 годом. В июле 2022 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о включении в проект еще 29 городов. Изначально мероприятия планировалось выполнить к 2024 году. В апреле 2022 года срок реализации проекта был продлен до 31 декабря 2026 года.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>

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Кирилл Волков

россия, послание президента федеральному собранию — 2024 , владимир путин, экономика