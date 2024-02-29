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Все больше иностранных игроков могут влиять на выборы в США, заявило ФБР
Все больше иностранных игроков могут влиять на выборы в США, заявило ФБР - РИА Новости, 29.02.2024
Все больше иностранных игроков могут влиять на выборы в США, заявило ФБР
Директор ФБР Кристофер Рэй прогнозирует, что в нынешнем избирательном сезоне США столкнется с большим числом зарубежных противников, которые при помощи новых... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T21:42
2024-02-29T21:42
2024-02-29T21:42
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ВАШИНГТОН, 29 фев – РИА Новости. Директор ФБР Кристофер Рэй прогнозирует, что в нынешнем избирательном сезоне США столкнется с большим числом зарубежных противников, которые при помощи новых технологий, включая искусственный интеллект, будут пытаться влиять на электоральный процесс. "США и в прошлом сталкивались с угрозами вредоносного влияния из-за рубежа, но на этом избирательном цикле противников будет больше, они будут действовать быстрее и вооружатся новыми технологиями", - сказал он, выступая на собрании Альянса разведки и национальной безопасности (INSA). По словам Рэя, развитие средств генеративного искусственного интеллекта снижает "барьер вхождения" для менее продвинутых зарубежных противников, повышает эффективность воздействия со стороны как старых, так и новых игроков, усложняя задачу их обнаружения. В нынешнем году американцам предстоят выборы президента.
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в мире, технологии, сша, фбр, кристофер рэй
В мире, Технологии, США, ФБР, Кристофер Рэй
Все больше иностранных игроков могут влиять на выборы в США, заявило ФБР
Глава ФБР Рэй: все больше иностранных игроков могут влиять на выборы в США
ВАШИНГТОН, 29 фев – РИА Новости. Директор ФБР Кристофер Рэй прогнозирует, что в нынешнем избирательном сезоне США столкнется с большим числом зарубежных противников, которые при помощи новых технологий, включая искусственный интеллект, будут пытаться влиять на электоральный процесс.
«
"США и в прошлом сталкивались с угрозами вредоносного влияния из-за рубежа, но на этом избирательном цикле противников будет больше, они будут действовать быстрее и вооружатся новыми технологиями", - сказал он, выступая на собрании Альянса разведки и национальной безопасности (INSA).
По словам Рэя, развитие средств генеративного искусственного интеллекта снижает "барьер вхождения" для менее продвинутых зарубежных противников, повышает эффективность воздействия со стороны как старых, так и новых игроков, усложняя задачу их обнаружения.
В нынешнем году американцам предстоят выборы президента.
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