https://ria.ru/20240229/vybory-1930358893.html

Все больше иностранных игроков могут влиять на выборы в США, заявило ФБР

Все больше иностранных игроков могут влиять на выборы в США, заявило ФБР - РИА Новости, 29.02.2024

Все больше иностранных игроков могут влиять на выборы в США, заявило ФБР

Директор ФБР Кристофер Рэй прогнозирует, что в нынешнем избирательном сезоне США столкнется с большим числом зарубежных противников, которые при помощи новых... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T21:42

2024-02-29T21:42

2024-02-29T21:42

в мире

технологии

сша

фбр

кристофер рэй

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151458/42/1514584275_0:557:6000:3932_1920x0_80_0_0_dbd216ff0c4087e064b2a855a2dd72c9.jpg

ВАШИНГТОН, 29 фев – РИА Новости. Директор ФБР Кристофер Рэй прогнозирует, что в нынешнем избирательном сезоне США столкнется с большим числом зарубежных противников, которые при помощи новых технологий, включая искусственный интеллект, будут пытаться влиять на электоральный процесс. "США и в прошлом сталкивались с угрозами вредоносного влияния из-за рубежа, но на этом избирательном цикле противников будет больше, они будут действовать быстрее и вооружатся новыми технологиями", - сказал он, выступая на собрании Альянса разведки и национальной безопасности (INSA). По словам Рэя, развитие средств генеративного искусственного интеллекта снижает "барьер вхождения" для менее продвинутых зарубежных противников, повышает эффективность воздействия со стороны как старых, так и новых игроков, усложняя задачу их обнаружения. В нынешнем году американцам предстоят выборы президента.

https://ria.ru/20240110/vybory-1920475512.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, технологии, сша, фбр, кристофер рэй