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ВТБ получил уведомление о лишении права владения немецкой "дочкой"
ВТБ получил уведомление о лишении права владения немецкой "дочкой" - РИА Новости, 29.02.2024
ВТБ получил уведомление о лишении права владения немецкой "дочкой"
ВТБ получил уведомление от немецкого OWH SE, бывшего дочернего подразделения банка в Европе VTB Bank Europe, о действиях, направленных на лишение компании права РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T15:20
2024-02-29T15:20
2024-02-29T15:45
экономика
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втб
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МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. ВТБ получил уведомление от немецкого OWH SE, бывшего дочернего подразделения банка в Европе VTB Bank Europe, о действиях, направленных на лишение компании права владения своей европейской "дочкой", сообщила пресс-служба российской кредитной организации. "Банк ВТБ расценивает эти действия как политически мотивированные", — уточнили в компании.В кредитной организации добавили, что пойдут на симметричные меры, если агрессивные действия с немецкой стороны продолжатся.В компании напомнили, что в 2022 году ВТБ незаконно отстранили от управления банком и лишили права распоряжаться его финансовыми активами. Теперь, как отметили в пресс-службе, OWH SE отрицает права российской организации на владение немецким банком, требуя возврата дивидендов с 2013 года в размере свыше 433,8 миллиона евро в срок до 29 февраля 2024 года. В ВТБ указали, что немецкая сторона в попытке лишить банк законных акционерных прав намеренно скрывает информацию о соблюдении им требований законодательства при приобретении акций европейского структуры и корпоративных реорганизаций, произведенных банком за период с 2001 по 2020 годы, включая реорганизацию VTB Bank (Deutschland) AG в 2017 году. "Мы знаем педантичность немцев и не верим, что у них такая короткая память: за много лет право собственности ВТБ на VTB Bank Europe не вызывало у европейских регуляторов никаких вопросов", — заключили в банке. В апреле 2022 года после введения международных санкций против ВТБ немецкий регулятор отстранил компанию от управления VTB Bank Europe. Затем годовое общее собрание акционеров европейской "дочки" банка приняло решение о ее ликвидации с 1 апреля 2023 года.
https://ria.ru/20240229/aktivy-1930128488.html
https://ria.ru/20240229/sanktsii-1930114314.html
https://ria.ru/20240218/aktivy-1928127464.html
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экономика, европа, втб
ВТБ получил уведомление о лишении права владения немецкой "дочкой"
ВТБ получил уведомление от OWH SE о лишении права владения немецкой "дочкой"
МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. ВТБ получил уведомление от немецкого OWH SE, бывшего дочернего подразделения банка в Европе VTB Bank Europe, о действиях, направленных на лишение компании права владения своей европейской "дочкой", сообщила пресс-служба российской кредитной организации.
«
"Банк ВТБ расценивает эти действия как политически мотивированные", — уточнили в компании.
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В кредитной организации добавили, что пойдут на симметричные меры, если агрессивные действия с немецкой стороны продолжатся.
В компании напомнили, что в 2022 году ВТБ незаконно отстранили от управления банком и лишили права распоряжаться его финансовыми активами.
Теперь, как отметили в пресс-службе, OWH SE отрицает права российской организации на владение немецким банком, требуя возврата дивидендов с 2013 года в размере свыше 433,8 миллиона евро в срок до 29 февраля 2024 года.
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В ВТБ указали, что немецкая сторона в попытке лишить банк законных акционерных прав намеренно скрывает информацию о соблюдении им требований законодательства при приобретении акций европейского структуры и корпоративных реорганизаций, произведенных банком за период с 2001 по 2020 годы, включая реорганизацию VTB Bank (Deutschland) AG в 2017 году.
«
"Мы знаем педантичность немцев и не верим, что у них такая короткая память: за много лет право собственности ВТБ на VTB Bank Europe не вызывало у европейских регуляторов никаких вопросов", — заключили в банке.
В апреле 2022 года после введения международных санкций против ВТБ немецкий регулятор отстранил компанию от управления VTB Bank Europe. Затем годовое общее собрание акционеров европейской "дочки" банка приняло решение о ее ликвидации с 1 апреля 2023 года.
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