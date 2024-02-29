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Российские военные поразили три пункта управления украинских войск
Российские военные поразили три пункта управления украинских войск - РИА Новости, 29.02.2024
Российские военные поразили три пункта управления украинских войск
Российские военные поразили пункт управления оперативно-тактической группы ВСУ "Купянск", сообщило в четверг министерство обороны РФ. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T12:04
2024-02-29T12:04
2024-02-29T12:04
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Российские военные поразили пункт управления оперативно-тактической группы ВСУ "Купянск", сообщило в четверг министерство обороны РФ. "Поражены: пункт управления оперативно-тактической группы ВСУ "Купянск", два пункта управления: 72-й механизированной и 59-й мотопехотной бригад ВСУ, зенитный ракетный комплекс С-300ПС, три склада боеприпасов, а также живая сила и военная техника в 126 районах", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240226/spetsoperatsiya-1929621028.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Российские военные поразили три пункта управления украинских войск
Минобороны: ВС России поразили пункт управления тактической группы ВСУ "Купянск"