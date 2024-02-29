https://ria.ru/20240229/vsu-1930170944.html

Российские военные поразили три пункта управления украинских войск

Российские военные поразили три пункта управления украинских войск - РИА Новости, 29.02.2024

Российские военные поразили три пункта управления украинских войск

Российские военные поразили пункт управления оперативно-тактической группы ВСУ "Купянск", сообщило в четверг министерство обороны РФ. РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T12:04

2024-02-29T12:04

2024-02-29T12:04

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Российские военные поразили пункт управления оперативно-тактической группы ВСУ "Купянск", сообщило в четверг министерство обороны РФ. "Поражены: пункт управления оперативно-тактической группы ВСУ "Купянск", два пункта управления: 72-й механизированной и 59-й мотопехотной бригад ВСУ, зенитный ракетный комплекс С-300ПС, три склада боеприпасов, а также живая сила и военная техника в 126 районах", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240226/spetsoperatsiya-1929621028.html

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Кирилл Волков

безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина