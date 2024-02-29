Никто в Европе не собирается направлять войска на Украину, заявили в Чехии
Петр Фиала: никто в Европе не собирается направлять войска на Украину
Премьер-министр Чешской Республики Петр Фиала. Архивное фото
ПРАГА, 29 фев – РИА Новости. Чешский премьер Петр Фиала, выступая в парламенте страны, заявил, что никто в Европе не собирается отправлять войска на Украину, сообщило агентство ЧТК.
«
"Никто в Европе не собирается отправлять войска на Украину", - сказал Фиала, отвечая на соответствующий вопрос депутатов от оппозиции.
По словам премьера, президент Франции Эммануэль Макрон выдвинул эту идею в кулуарах недавнего саммита в Париже, и она была там "минимальной темой", говорится в сообщении. Как отметило агентство, в четверг президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил о том, что страны НАТО рискуют вызвать ядерный конфликт, если направят войска на Украину.
«
"Возможно, было бы полезно, чтобы некоторые военнослужащие, например, из Франции, находились на территории Украины, но не для того, чтобы там воевали, а, возможно, там помогали, например, с обучением (украинских военных)", - сказал Фиала.
Как подчеркнул чешский премьер, подавляющее большинство участников парижской встречи сошлось в том, что этот вопрос (о направлении войск на Украину) не будет обсуждаться или даже рассматриваться в дальнейшем.
«
"Это не тема (для обсуждения), потому что для подавляющего большинства стран эта идея неприемлема", - сказал Фиала.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.