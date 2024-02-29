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Никто в Европе не собирается направлять войска на Украину, заявили в Чехии - РИА Новости, 29.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:29 29.02.2024
https://ria.ru/20240229/voyska-1930349212.html
Никто в Европе не собирается направлять войска на Украину, заявили в Чехии
Никто в Европе не собирается направлять войска на Украину, заявили в Чехии - РИА Новости, 29.02.2024
Никто в Европе не собирается направлять войска на Украину, заявили в Чехии
Чешский премьер Петр Фиала, выступая в парламенте страны, заявил, что никто в Европе не собирается отправлять войска на Украину, сообщило агентство ЧТК. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T20:29
2024-02-29T20:29
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
европа
эммануэль макрон
петр фиала
нато
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ПРАГА, 29 фев – РИА Новости. Чешский премьер Петр Фиала, выступая в парламенте страны, заявил, что никто в Европе не собирается отправлять войска на Украину, сообщило агентство ЧТК. "Никто в Европе не собирается отправлять войска на Украину", - сказал Фиала, отвечая на соответствующий вопрос депутатов от оппозиции. По словам премьера, президент Франции Эммануэль Макрон выдвинул эту идею в кулуарах недавнего саммита в Париже, и она была там "минимальной темой", говорится в сообщении. Как отметило агентство, в четверг президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил о том, что страны НАТО рискуют вызвать ядерный конфликт, если направят войска на Украину. "Возможно, было бы полезно, чтобы некоторые военнослужащие, например, из Франции, находились на территории Украины, но не для того, чтобы там воевали, а, возможно, там помогали, например, с обучением (украинских военных)", - сказал Фиала. Как подчеркнул чешский премьер, подавляющее большинство участников парижской встречи сошлось в том, что этот вопрос (о направлении войск на Украину) не будет обсуждаться или даже рассматриваться в дальнейшем. "Это не тема (для обсуждения), потому что для подавляющего большинства стран эта идея неприемлема", - сказал Фиала. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240229/makron-1930336996.html
https://ria.ru/20240229/sholts-1930326980.html
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в мире, украина, россия, европа, эммануэль макрон, петр фиала, нато, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Европа, Эммануэль Макрон, Петр Фиала, НАТО, Владимир Путин
Никто в Европе не собирается направлять войска на Украину, заявили в Чехии

Петр Фиала: никто в Европе не собирается направлять войска на Украину

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПремьер-министр Чешской Республики Петр Фиала
Премьер-министр Чешской Республики Петр Фиала - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Премьер-министр Чешской Республики Петр Фиала. Архивное фото
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ПРАГА, 29 фев – РИА Новости. Чешский премьер Петр Фиала, выступая в парламенте страны, заявил, что никто в Европе не собирается отправлять войска на Украину, сообщило агентство ЧТК.
«
"Никто в Европе не собирается отправлять войска на Украину", - сказал Фиала, отвечая на соответствующий вопрос депутатов от оппозиции.
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Вчера, 19:14
По словам премьера, президент Франции Эммануэль Макрон выдвинул эту идею в кулуарах недавнего саммита в Париже, и она была там "минимальной темой", говорится в сообщении. Как отметило агентство, в четверг президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил о том, что страны НАТО рискуют вызвать ядерный конфликт, если направят войска на Украину.
«
"Возможно, было бы полезно, чтобы некоторые военнослужащие, например, из Франции, находились на территории Украины, но не для того, чтобы там воевали, а, возможно, там помогали, например, с обучением (украинских военных)", - сказал Фиала.
Как подчеркнул чешский премьер, подавляющее большинство участников парижской встречи сошлось в том, что этот вопрос (о направлении войск на Украину) не будет обсуждаться или даже рассматриваться в дальнейшем.
«
"Это не тема (для обсуждения), потому что для подавляющего большинства стран эта идея неприемлема", - сказал Фиала.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияЕвропаЭммануэль МакронПетр ФиалаНАТОВладимир Путин
 
 
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