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"На грани Армагеддона": в США испугались отчаянного шага НАТО против России - РИА Новости, 29.02.2024
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14:50 29.02.2024
https://ria.ru/20240229/voyska-1930264720.html
"На грани Армагеддона": в США испугались отчаянного шага НАТО против России
"На грани Армагеддона": в США испугались отчаянного шага НАТО против России - РИА Новости, 29.02.2024
"На грани Армагеддона": в США испугались отчаянного шага НАТО против России
Некоторые страны НАТО заговорили об отправке иностранных военных на Украину, поскольку они осознают неминуемый крах ВСУ, заявил директор программы "Евразия"... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T14:50
2024-02-29T14:50
украина
россия
авдеевка
дмитрий песков
эммануэль макрон
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Некоторые страны НАТО заговорили об отправке иностранных военных на Украину, поскольку они осознают неминуемый крах ВСУ, заявил директор программы "Евразия" американского Института Куинси Анатоль Ливен в статье для издания Responsible Statecraft."Поражение ВСУ в Авдеевке —это индикатор того, как сильно изменился баланс сил в пользу России. Крах украинской армии, не имеющей достаточного числа солдат и оружия, стал крайне вероятным. В ответ на эту надвигающуюся угрозу правительства некоторых стран НАТО сейчас говорят о возможности отправки своих собственных войск на Украину", — отметил он.Ливен подчеркнул, что после бегства ВСУ из Авдеевки, стала очевидна невозможность победы Украины в конфликте. Он также добавил, что ввод даже небольшого иностранного контингента приведет к прямому столкновению с Россией и катастрофическим последствиям."Если ограниченное присутствие НАТО на самом деле приведет к полномасштабной войне с Россией и вмешательству вооруженных сил США &lt;…&gt;, это поставит мир на грань Армагеддона", — заключил эксперт.В понедельник в Париже прошла созванная по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона конференция по поддержке Украины. На нее пригласили лидеров около десяти европейских стран, включая ФРГ, Великобританию, Польшу, Данию и Нидерланды. По итогам встречи французский лидер сообщил, что ее участники обсуждали возможность отправки солдат на Украину, но консенсуса не достигли.Отправка западных контингентов на Украину приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова Макрона.Сам факт обсуждения возможности "направления неких контингентов на Украину из стран НАТО" Песков назвал важным новым элементом. Все остальные детали в выступлениях президента Франции так или иначе уже озвучивались, добавил он.При этом в Москве зафиксировали и тот факт, что в Европе нет консенсуса по вопросу направления военных, продолжил Песков. Он отметил, что целый ряд стран — участниц встречи в Париже сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт".
https://ria.ru/20240229/voyska-1930134623.html
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украина, россия, авдеевка, дмитрий песков, эммануэль макрон, нато, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша
Украина, Россия, Авдеевка, Дмитрий Песков, Эммануэль Макрон, НАТО, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы США
"На грани Армагеддона": в США испугались отчаянного шага НАТО против России

RS: в НАТО обсуждают отправку войск на Украину из-за очевидного поражения ВСУ

© AP Photo / Pavel GolovkinФранцузские военные во время учений
Французские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© AP Photo / Pavel Golovkin
Французские военные во время учений. Архивное фото
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МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Некоторые страны НАТО заговорили об отправке иностранных военных на Украину, поскольку они осознают неминуемый крах ВСУ, заявил директор программы "Евразия" американского Института Куинси Анатоль Ливен в статье для издания Responsible Statecraft.
"Поражение ВСУ в Авдеевке —это индикатор того, как сильно изменился баланс сил в пользу России. Крах украинской армии, не имеющей достаточного числа солдат и оружия, стал крайне вероятным. В ответ на эту надвигающуюся угрозу правительства некоторых стран НАТО сейчас говорят о возможности отправки своих собственных войск на Украину", — отметил он.
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Ливен подчеркнул, что после бегства ВСУ из Авдеевки, стала очевидна невозможность победы Украины в конфликте. Он также добавил, что ввод даже небольшого иностранного контингента приведет к прямому столкновению с Россией и катастрофическим последствиям.
"Если ограниченное присутствие НАТО на самом деле приведет к полномасштабной войне с Россией и вмешательству вооруженных сил США <…>, это поставит мир на грань Армагеддона", — заключил эксперт.
В понедельник в Париже прошла созванная по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона конференция по поддержке Украины. На нее пригласили лидеров около десяти европейских стран, включая ФРГ, Великобританию, Польшу, Данию и Нидерланды. По итогам встречи французский лидер сообщил, что ее участники обсуждали возможность отправки солдат на Украину, но консенсуса не достигли.
Отправка западных контингентов на Украину приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова Макрона.
Сам факт обсуждения возможности "направления неких контингентов на Украину из стран НАТО" Песков назвал важным новым элементом. Все остальные детали в выступлениях президента Франции так или иначе уже озвучивались, добавил он.
При этом в Москве зафиксировали и тот факт, что в Европе нет консенсуса по вопросу направления военных, продолжил Песков. Он отметил, что целый ряд стран — участниц встречи в Париже сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт".
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