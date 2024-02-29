"На грани Армагеддона": в США испугались отчаянного шага НАТО против России
RS: в НАТО обсуждают отправку войск на Украину из-за очевидного поражения ВСУ
© AP Photo / Pavel GolovkinФранцузские военные во время учений
© AP Photo / Pavel Golovkin
Французские военные во время учений. Архивное фото
МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Некоторые страны НАТО заговорили об отправке иностранных военных на Украину, поскольку они осознают неминуемый крах ВСУ, заявил директор программы "Евразия" американского Института Куинси Анатоль Ливен в статье для издания Responsible Statecraft.
"Поражение ВСУ в Авдеевке —это индикатор того, как сильно изменился баланс сил в пользу России. Крах украинской армии, не имеющей достаточного числа солдат и оружия, стал крайне вероятным. В ответ на эту надвигающуюся угрозу правительства некоторых стран НАТО сейчас говорят о возможности отправки своих собственных войск на Украину", — отметил он.
Ливен подчеркнул, что после бегства ВСУ из Авдеевки, стала очевидна невозможность победы Украины в конфликте. Он также добавил, что ввод даже небольшого иностранного контингента приведет к прямому столкновению с Россией и катастрофическим последствиям.
"Если ограниченное присутствие НАТО на самом деле приведет к полномасштабной войне с Россией и вмешательству вооруженных сил США <…>, это поставит мир на грань Армагеддона", — заключил эксперт.
В понедельник в Париже прошла созванная по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона конференция по поддержке Украины. На нее пригласили лидеров около десяти европейских стран, включая ФРГ, Великобританию, Польшу, Данию и Нидерланды. По итогам встречи французский лидер сообщил, что ее участники обсуждали возможность отправки солдат на Украину, но консенсуса не достигли.
Отправка западных контингентов на Украину приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова Макрона.
Сам факт обсуждения возможности "направления неких контингентов на Украину из стран НАТО" Песков назвал важным новым элементом. Все остальные детали в выступлениях президента Франции так или иначе уже озвучивались, добавил он.
При этом в Москве зафиксировали и тот факт, что в Европе нет консенсуса по вопросу направления военных, продолжил Песков. Он отметил, что целый ряд стран — участниц встречи в Париже сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт".