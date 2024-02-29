"Путин предупредил": в Британии пришли в ужас из-за плана Запада по Украине
Британский политик Куртен: отправка войск на Украину приведет Запад к войне
Танк M1A3 Abrams армии США во время учений в Литве. Архивное фото
МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Отправка иностранных военных на Украину окончательно втянет Запад в военный конфликт с Россией, заявил британский политик и лидер партии "Наследие" Дэвид Куртен в эфире The David Kurten Show.
"Сейчас они обсуждают отправку туда (на Украину. — Прим. ред.) войск стран-членов НАТО. Путин предупредил, что, если это произойдет, последует жесткий ответ с российской стороны", — рассказал он.
Куртен подчеркнул, что Запад всеми силами должен пытаться избежать обострения отношений с Россией. Однако, вместо этого союзники Киева только ухудшают ситуацию посредством отправки различных видов оружия, а теперь и обсуждением присутствия западного контингента на Украине.
"Они погружают нас прямиком в мировую войну. Это опасная эскалация", — резюмировал политик.
В понедельник в Париже прошла созванная по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона конференция по поддержке Украины. На нее пригласили лидеров около десяти европейских стран, включая ФРГ, Великобританию, Польшу, Данию и Нидерланды. По итогам встречи французский лидер сообщил, что ее участники обсуждали возможность отправки солдат на Украину, но консенсуса не достигли.
Отправка западных контингентов на Украину приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова Макрона.
Сам факт обсуждения возможности "направления неких контингентов на Украину из стран НАТО" Песков назвал важным новым элементом. Все остальные детали в выступлениях президента Франции так или иначе уже озвучивались, добавил он.
При этом в Москве зафиксировали и тот факт, что в Европе нет консенсуса по вопросу направления военных, продолжил Песков. Он отметил, что целый ряд стран — участниц встречи в Париже сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт".