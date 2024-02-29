https://ria.ru/20240229/voyska-1930134623.html

"Путин предупредил": в Британии пришли в ужас из-за плана Запада по Украине

"Путин предупредил": в Британии пришли в ужас из-за плана Запада по Украине - РИА Новости, 29.02.2024

"Путин предупредил": в Британии пришли в ужас из-за плана Запада по Украине

Отправка иностранных военных на Украину окончательно втянет Запад в военный конфликт с Россией, заявил британский политик и лидер партии "Наследие" Дэвид Куртен РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T10:10

2024-02-29T10:10

2024-02-29T10:10

в мире

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дмитрий песков

эммануэль макрон

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МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Отправка иностранных военных на Украину окончательно втянет Запад в военный конфликт с Россией, заявил британский политик и лидер партии "Наследие" Дэвид Куртен в эфире The David Kurten Show."Сейчас они обсуждают отправку туда (на Украину. — Прим. ред.) войск стран-членов НАТО. Путин предупредил, что, если это произойдет, последует жесткий ответ с российской стороны", — рассказал он.Куртен подчеркнул, что Запад всеми силами должен пытаться избежать обострения отношений с Россией. Однако, вместо этого союзники Киева только ухудшают ситуацию посредством отправки различных видов оружия, а теперь и обсуждением присутствия западного контингента на Украине."Они погружают нас прямиком в мировую войну. Это опасная эскалация", — резюмировал политик.В понедельник в Париже прошла созванная по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона конференция по поддержке Украины. На нее пригласили лидеров около десяти европейских стран, включая ФРГ, Великобританию, Польшу, Данию и Нидерланды. По итогам встречи французский лидер сообщил, что ее участники обсуждали возможность отправки солдат на Украину, но консенсуса не достигли.Отправка западных контингентов на Украину приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова Макрона.Сам факт обсуждения возможности "направления неких контингентов на Украину из стран НАТО" Песков назвал важным новым элементом. Все остальные детали в выступлениях президента Франции так или иначе уже озвучивались, добавил он.При этом в Москве зафиксировали и тот факт, что в Европе нет консенсуса по вопросу направления военных, продолжил Песков. Он отметил, что целый ряд стран — участниц встречи в Париже сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт".

https://ria.ru/20240228/nato-1930007465.html

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в мире, украина, россия, париж, дмитрий песков, эммануэль макрон, нато