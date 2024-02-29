https://ria.ru/20240229/voyna-1930182420.html

Россия сделает все, чтобы закончить войну, заявил Путин

Россия сделает все, чтобы закончить войну, заявил Путин - РИА Новости, 29.02.2024

Россия сделает все, чтобы закончить войну, заявил Путин

Россия сделает всё, чтобы закончить боевые действия, искоренить нацизм, решить все задачи спецоперации, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T12:29

2024-02-29T12:29

2024-02-29T14:57

специальная военная операция на украине

послание президента федеральному собранию — 2024

владимир путин

политика

донбасс

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Россия сделает всё, чтобы закончить боевые действия, искоренить нацизм, решить все задачи спецоперации, заявил президент РФ Владимир Путин."Не мы начали эту войну на Донбассе, но, как уже не раз говорил, мы сделаем всё, чтобы её закончить, искоренить нацизм, решить все задачи специальной военной операции, защитить суверенитет и безопасность наших граждан", - сказал Путин в ходе послания Федеральному Собранию РФ.В соответствии с Конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240229/putin-1930166879.html

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Влада Копылова

послание президента федеральному собранию — 2024 , владимир путин, политика, донбасс