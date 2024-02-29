https://ria.ru/20240229/vooruzheniya-1930182952.html

Запад пытается втянуть Россию в гонку вооружений, заявил Путин

Запад пытается втянуть Россию в гонку вооружений, заявил Путин - РИА Новости, 29.02.2024

Запад пытается втянуть Россию в гонку вооружений, заявил Путин

Запад пытается втянуть Россию в гонку вооружений, повторить трюк, как с СССР в 1980-е годы, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T12:30

2024-02-29T12:30

2024-02-29T12:59

послание президента федеральному собранию — 2024

россия

ссср

владимир путин

безопасность

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930179876_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a7c42b74fbe766cc2cfcf02813c5c280.jpg

МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Запад пытается втянуть Россию в гонку вооружений, повторить трюк, как с СССР в 1980-е годы, заявил президент России Владимир Путин."Мы также понимаем, что Запад пытается втянуть нас в гонку вооружений. Тем самым измотать, повторить трюк, который им удался в 80-е годы с Советским Союзом", - сказал Путин в ходе послания Федеральному собранию.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240223/ugroza-1929114589.html

россия

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

послание президента федеральному собранию — 2024 , россия, ссср, владимир путин, безопасность, вооруженные силы рф