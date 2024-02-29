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Запад пытается втянуть Россию в гонку вооружений, заявил Путин
Запад пытается втянуть Россию в гонку вооружений, заявил Путин - РИА Новости, 29.02.2024
Запад пытается втянуть Россию в гонку вооружений, заявил Путин
Запад пытается втянуть Россию в гонку вооружений, повторить трюк, как с СССР в 1980-е годы, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T12:30
2024-02-29T12:30
2024-02-29T12:59
послание президента федеральному собранию — 2024
россия
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владимир путин
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Запад пытается втянуть Россию в гонку вооружений, повторить трюк, как с СССР в 1980-е годы, заявил президент России Владимир Путин."Мы также понимаем, что Запад пытается втянуть нас в гонку вооружений. Тем самым измотать, повторить трюк, который им удался в 80-е годы с Советским Союзом", - сказал Путин в ходе послания Федеральному собранию.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
послание президента федеральному собранию — 2024 , россия, ссср, владимир путин, безопасность, вооруженные силы рф
Послание президента Федеральному Собранию — 2024 , Россия, СССР, Владимир Путин, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Запад пытается втянуть Россию в гонку вооружений, заявил Путин
Путин: Запад пытается повторить с Россией трюк 1980-х годов с гонкой вооружений