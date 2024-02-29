https://ria.ru/20240229/voiny-1930180826.html

Путин отметил самоотверженность российских воинов на фронте

Путин отметил самоотверженность российских воинов на фронте - РИА Новости, 29.02.2024

Путин отметил самоотверженность российских воинов на фронте

Российские бойцы сегодня стойко и самоотверженно действуют на фронте, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T12:26

2024-02-29T12:26

2024-02-29T15:27

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

владимир путин

послание президента федеральному собранию — 2024

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Российские бойцы сегодня стойко и самоотверженно действуют на фронте, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин."Уважаемые друзья, защита, укрепление суверенитета идет сегодня по всем направлениям. И, прежде всего, конечно, на фронте, где стойко и самоотверженно сражаются наши бойцы", - сказал российский лидер в ходе обращения к Федеральному собранию.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240229/putin-1930166879.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024