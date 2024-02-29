https://ria.ru/20240229/voiny-1930180826.html
Путин отметил самоотверженность российских воинов на фронте
Путин отметил самоотверженность российских воинов на фронте - РИА Новости, 29.02.2024
Путин отметил самоотверженность российских воинов на фронте
Российские бойцы сегодня стойко и самоотверженно действуют на фронте, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T12:26
2024-02-29T12:26
2024-02-29T15:27
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
владимир путин
послание президента федеральному собранию — 2024
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Российские бойцы сегодня стойко и самоотверженно действуют на фронте, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин."Уважаемые друзья, защита, укрепление суверенитета идет сегодня по всем направлениям. И, прежде всего, конечно, на фронте, где стойко и самоотверженно сражаются наши бойцы", - сказал российский лидер в ходе обращения к Федеральному собранию.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Владимир Путин, Послание президента Федеральному Собранию — 2024
Путин отметил самоотверженность российских воинов на фронте
Путин: российские воины самоотверженно действуют на фронте