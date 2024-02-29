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Путин отметил самоотверженность российских воинов на фронте - РИА Новости, 29.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:26 29.02.2024 (обновлено: 15:27 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/voiny-1930180826.html
Путин отметил самоотверженность российских воинов на фронте
Путин отметил самоотверженность российских воинов на фронте - РИА Новости, 29.02.2024
Путин отметил самоотверженность российских воинов на фронте
Российские бойцы сегодня стойко и самоотверженно действуют на фронте, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T12:26
2024-02-29T15:27
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
владимир путин
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Российские бойцы сегодня стойко и самоотверженно действуют на фронте, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин."Уважаемые друзья, защита, укрепление суверенитета идет сегодня по всем направлениям. И, прежде всего, конечно, на фронте, где стойко и самоотверженно сражаются наши бойцы", - сказал российский лидер в ходе обращения к Федеральному собранию.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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безопасность, россия, владимир путин, послание президента федеральному собранию —  2024 
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Владимир Путин, Послание президента Федеральному Собранию —  2024 
Путин отметил самоотверженность российских воинов на фронте

Путин: российские воины самоотверженно действуют на фронте

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Российские бойцы сегодня стойко и самоотверженно действуют на фронте, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин.
"Уважаемые друзья, защита, укрепление суверенитета идет сегодня по всем направлениям. И, прежде всего, конечно, на фронте, где стойко и самоотверженно сражаются наши бойцы", - сказал российский лидер в ходе обращения к Федеральному собранию.
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>
Президент России Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
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Вчера, 14:34
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВладимир ПутинПослание президента Федеральному Собранию —  2024 
 
 
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