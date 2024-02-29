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Росфинмониторинг внес комбрига ВСУ в перечень террористов - РИА Новости, 29.02.2024
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17:54 29.02.2024
https://ria.ru/20240229/voennyy-1930321127.html
Росфинмониторинг внес комбрига ВСУ в перечень террористов
Росфинмониторинг внес комбрига ВСУ в перечень террористов - РИА Новости, 29.02.2024
Росфинмониторинг внес комбрига ВСУ в перечень террористов
Военный ВСУ Евгений Булацик*, приказавший атаковать брянскую нефтебазу в 2022 году, внесен в список террористов и экстремистов, сообщается на сайте... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T17:54
2024-02-29T17:54
происшествия
вооруженные силы украины
россия
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Военный ВСУ Евгений Булацик*, приказавший атаковать брянскую нефтебазу в 2022 году, внесен в список террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга. В октябре 2023 года СК России сообщил, что заочно обвинил командира 7-й бригады тактической авиации им. Петра Франко Вооруженных сил Украины Евгения Булацика* в террористическом акте после того, как он отдал приказ о сбросе двух бомб на территорию нефтеналивной станции ООО "НК "Русснефть-Брянск"."Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Булацик Евгений Богданович*, 12.02.1977 г.р., г. Львов Львовской области Украинской ССР", - говорится на сайте. Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.* Внесен в список террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20240229/mamulashvili-1930315331.html
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происшествия, вооруженные силы украины, россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Происшествия, Вооруженные силы Украины, Россия, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Росфинмониторинг внес комбрига ВСУ в перечень террористов

Комбрига, приказавшего атаковать брянскую нефтебазу, внесли в список террористов

© РИА Новости / Маргарита Матвеенкова | Перейти в медиабанкДым от пожара на территории нефтебазы в Фокинском районе Брянска
Дым от пожара на территории нефтебазы в Фокинском районе Брянска - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Маргарита Матвеенкова
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Дым от пожара на территории нефтебазы в Фокинском районе Брянска. Архивное фото
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Военный ВСУ Евгений Булацик*, приказавший атаковать брянскую нефтебазу в 2022 году, внесен в список террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
В октябре 2023 года СК России сообщил, что заочно обвинил командира 7-й бригады тактической авиации им. Петра Франко Вооруженных сил Украины Евгения Булацика* в террористическом акте после того, как он отдал приказ о сбросе двух бомб на территорию нефтеналивной станции ООО "НК "Русснефть-Брянск".
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"Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Булацик Евгений Богданович*, 12.02.1977 г.р., г. Львов Львовской области Украинской ССР", - говорится на сайте.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
* Внесен в список террористов и экстремистов.
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ПроисшествияВооруженные силы УкраиныРоссияФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
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