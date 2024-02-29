https://ria.ru/20240229/voennyy-1930321127.html

Росфинмониторинг внес комбрига ВСУ в перечень террористов

Росфинмониторинг внес комбрига ВСУ в перечень террористов - РИА Новости, 29.02.2024

Росфинмониторинг внес комбрига ВСУ в перечень террористов

Военный ВСУ Евгений Булацик*, приказавший атаковать брянскую нефтебазу в 2022 году, внесен в список террористов и экстремистов, сообщается на сайте... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T17:54

2024-02-29T17:54

2024-02-29T17:54

происшествия

вооруженные силы украины

россия

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Военный ВСУ Евгений Булацик*, приказавший атаковать брянскую нефтебазу в 2022 году, внесен в список террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга. В октябре 2023 года СК России сообщил, что заочно обвинил командира 7-й бригады тактической авиации им. Петра Франко Вооруженных сил Украины Евгения Булацика* в террористическом акте после того, как он отдал приказ о сбросе двух бомб на территорию нефтеналивной станции ООО "НК "Русснефть-Брянск"."Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Булацик Евгений Богданович*, 12.02.1977 г.р., г. Львов Львовской области Украинской ССР", - говорится на сайте. Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.* Внесен в список террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20240229/mamulashvili-1930315331.html

https://ria.ru/20240229/vovk-1930306240.html

россия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, вооруженные силы украины, россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)