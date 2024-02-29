Херсонские власти заявили, что регион страдает от некачественной воды
Херсонские власти: программа "Чистая вода" важна для качественного водоснабжения
Херсон. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев - РИА Новости. Программа "Чистая вода" является самой актуальной для решения проблемы с качественным водоснабжением в Херсонской области, модернизация водного хозяйства уже началась, заявил глава правительства региона Андрей Алексеенко в Telegram-канале.
Проект "Чистая вода" будет продолжен, нужно снабжать россиян качественной питьевой водой, заявил президент России Владимир Путин в послании к Федеральному собранию.
"Уже в этом году в рамках "Чистой воды" мы начинаем работы по реконструкции пяти артезианских скважин и ремонту сетей Новотроицкого района, проектирование масштабной модернизации водного хозяйства Скадовска и Аскании-Нова. Всего правительство России выделило на это 900 млн руб" , - написал Алексеенко.
Изношенность водопровода и канализации в области близка к 100%, состояние многоквартирных домов немногим лучше, отметил он. Проблемы качества и надежности водоснабжения, обветшания жилого фонда до опасного состояния касаются каждого города и района Херсонщины.
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"Поэтому мы просто двумя руками поддерживаем инициативы нашего Президента. Включения новых регионов в программу переселения из ветхого жилья ждут тысячи наших семей. Как и долгожданного восстановления нормального водоснабжения" , - написал он.
Херсонцы ждут развития современной и бесплатной системы помощи больным онкологическими, сердечно-сосудистыми заболеваниями и диабетом, добавил он. Этих видов социальной помощи и льгот в регионе ранее практически не было, написал Алексеенко.