https://ria.ru/20240229/vodosnabzhenie-1930340148.html

Херсонские власти заявили, что регион страдает от некачественной воды

Херсонские власти заявили, что регион страдает от некачественной воды - РИА Новости, 29.02.2024

Херсонские власти заявили, что регион страдает от некачественной воды

Программа "Чистая вода" является самой актуальной для решения проблемы с качественным водоснабжением в Херсонской области, модернизация водного хозяйства уже... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T19:35

2024-02-29T19:35

2024-02-29T19:35

общество

жкх

россия

херсонская область

скадовск

владимир путин

андрей алексеенко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев - РИА Новости. Программа "Чистая вода" является самой актуальной для решения проблемы с качественным водоснабжением в Херсонской области, модернизация водного хозяйства уже началась, заявил глава правительства региона Андрей Алексеенко в Telegram-канале. Проект "Чистая вода" будет продолжен, нужно снабжать россиян качественной питьевой водой, заявил президент России Владимир Путин в послании к Федеральному собранию. "Уже в этом году в рамках "Чистой воды" мы начинаем работы по реконструкции пяти артезианских скважин и ремонту сетей Новотроицкого района, проектирование масштабной модернизации водного хозяйства Скадовска и Аскании-Нова. Всего правительство России выделило на это 900 млн руб" , - написал Алексеенко. Изношенность водопровода и канализации в области близка к 100%, состояние многоквартирных домов немногим лучше, отметил он. Проблемы качества и надежности водоснабжения, обветшания жилого фонда до опасного состояния касаются каждого города и района Херсонщины. "Поэтому мы просто двумя руками поддерживаем инициативы нашего Президента. Включения новых регионов в программу переселения из ветхого жилья ждут тысячи наших семей. Как и долгожданного восстановления нормального водоснабжения" , - написал он. Херсонцы ждут развития современной и бесплатной системы помощи больным онкологическими, сердечно-сосудистыми заболеваниями и диабетом, добавил он. Этих видов социальной помощи и льгот в регионе ранее практически не было, написал Алексеенко.Ключевые заявления Владимира Путина из послания Федеральному собранию >>>

https://ria.ru/20240229/support-1930238735.html

россия

херсонская область

скадовск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, жкх, россия, херсонская область , скадовск, владимир путин, андрей алексеенко