https://ria.ru/20240229/vesna-1930149102.html

Жителям Центральной России рассказали о погоде в первый день весны

Жителям Центральной России рассказали о погоде в первый день весны - РИА Новости, 29.02.2024

Жителям Центральной России рассказали о погоде в первый день весны

Температура в Центральной России в первый день весны будет превышать климатическую норму на 3-4 градуса, днем прогнозируется от 2 до 5 градусов, при этом... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T11:10

2024-02-29T11:10

2024-02-29T11:10

погода

гидрометцентр

россия

роман вильфанд

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Температура в Центральной России в первый день весны будет превышать климатическую норму на 3-4 градуса, днем прогнозируется от 2 до 5 градусов, при этом возможны небольшие осадки, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Завтра небольшие осадки – может быть дождь или снежок, но небольшие, потому что высокое давление, но погода будет существенно меняться. Сегодня высокие температуры, от 2 до 5 градусов, завтра аналогичная ситуация. Даже в ближайшую ночь температура будет около нулевой отметки", - сказал Вильфанд. По его словам, такая температура будет превышать климатическую норму на 3-4 градуса.

https://ria.ru/20240229/surki-1930129927.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, гидрометцентр, россия, роман вильфанд