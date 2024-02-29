https://ria.ru/20240229/vesna-1930149102.html
Жителям Центральной России рассказали о погоде в первый день весны
Жителям Центральной России рассказали о погоде в первый день весны - РИА Новости, 29.02.2024
Жителям Центральной России рассказали о погоде в первый день весны
Температура в Центральной России в первый день весны будет превышать климатическую норму на 3-4 градуса, днем прогнозируется от 2 до 5 градусов, при этом... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T11:10
2024-02-29T11:10
2024-02-29T11:10
погода
гидрометцентр
россия
роман вильфанд
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Температура в Центральной России в первый день весны будет превышать климатическую норму на 3-4 градуса, днем прогнозируется от 2 до 5 градусов, при этом возможны небольшие осадки, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Завтра небольшие осадки – может быть дождь или снежок, но небольшие, потому что высокое давление, но погода будет существенно меняться. Сегодня высокие температуры, от 2 до 5 градусов, завтра аналогичная ситуация. Даже в ближайшую ночь температура будет около нулевой отметки", - сказал Вильфанд. По его словам, такая температура будет превышать климатическую норму на 3-4 градуса.
https://ria.ru/20240229/surki-1930129927.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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погода, гидрометцентр, россия, роман вильфанд
Погода, Гидрометцентр, Россия, Роман Вильфанд
Жителям Центральной России рассказали о погоде в первый день весны
Температура в Центральной России 1 марта будет превышать норму на 3-4 градуса
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Температура в Центральной России в первый день весны будет превышать климатическую норму на 3-4 градуса, днем прогнозируется от 2 до 5 градусов, при этом возможны небольшие осадки, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Завтра небольшие осадки – может быть дождь или снежок, но небольшие, потому что высокое давление, но погода будет существенно меняться. Сегодня высокие температуры, от 2 до 5 градусов, завтра аналогичная ситуация. Даже в ближайшую ночь температура будет около нулевой отметки", - сказал Вильфанд.
По его словам, такая температура будет превышать климатическую норму на 3-4 градуса.
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