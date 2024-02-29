Рейтинг@Mail.ru
Жителям Центральной России рассказали о погоде в первый день весны - РИА Новости, 29.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:10 29.02.2024
https://ria.ru/20240229/vesna-1930149102.html
Жителям Центральной России рассказали о погоде в первый день весны
Жителям Центральной России рассказали о погоде в первый день весны - РИА Новости, 29.02.2024
Жителям Центральной России рассказали о погоде в первый день весны
Температура в Центральной России в первый день весны будет превышать климатическую норму на 3-4 градуса, днем прогнозируется от 2 до 5 градусов, при этом... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T11:10
2024-02-29T11:10
погода
гидрометцентр
россия
роман вильфанд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857069631_0:0:3019:1698_1920x0_80_0_0_1854baae5cadef36516d02a743fbe972.jpg
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Температура в Центральной России в первый день весны будет превышать климатическую норму на 3-4 градуса, днем прогнозируется от 2 до 5 градусов, при этом возможны небольшие осадки, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Завтра небольшие осадки – может быть дождь или снежок, но небольшие, потому что высокое давление, но погода будет существенно меняться. Сегодня высокие температуры, от 2 до 5 градусов, завтра аналогичная ситуация. Даже в ближайшую ночь температура будет около нулевой отметки", - сказал Вильфанд. По его словам, такая температура будет превышать климатическую норму на 3-4 градуса.
https://ria.ru/20240229/surki-1930129927.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857069631_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_cfd3e6adf833541acf14b77ce44753bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
погода, гидрометцентр, россия, роман вильфанд
Погода, Гидрометцентр, Россия, Роман Вильфанд
Жителям Центральной России рассказали о погоде в первый день весны

Температура в Центральной России 1 марта будет превышать норму на 3-4 градуса

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЦветение миндаля в Никитском ботаническом саду в Ялте
Цветение миндаля в Никитском ботаническом саду в Ялте - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Цветение миндаля в Никитском ботаническом саду в Ялте. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Температура в Центральной России в первый день весны будет превышать климатическую норму на 3-4 градуса, днем прогнозируется от 2 до 5 градусов, при этом возможны небольшие осадки, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Завтра небольшие осадки – может быть дождь или снежок, но небольшие, потому что высокое давление, но погода будет существенно меняться. Сегодня высокие температуры, от 2 до 5 градусов, завтра аналогичная ситуация. Даже в ближайшую ночь температура будет около нулевой отметки", - сказал Вильфанд.
По его словам, такая температура будет превышать климатическую норму на 3-4 градуса.
Степной сурок или байбак - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
Крымские сурки-байбаки предсказали скорое наступление весны
Вчера, 09:43
 
ПогодаГидрометцентрРоссияРоман Вильфанд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала