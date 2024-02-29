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Потеряли треть. СМИ раскрыли, что ВС России уничтожили на Украине - РИА Новости, 29.02.2024
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10:18 29.02.2024 (обновлено: 17:19 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/unichtozhenie-1930135859.html
Потеряли треть. СМИ раскрыли, что ВС России уничтожили на Украине
Потеряли треть. СМИ раскрыли, что ВС России уничтожили на Украине - РИА Новости, 29.02.2024
Потеряли треть. СМИ раскрыли, что ВС России уничтожили на Украине
Вооруженные силы Украины потеряли 68 единиц бронемашин Bradley, пишет The National Interest. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T10:18
2024-02-29T17:19
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МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Вооруженные силы Украины потеряли 68 единиц бронемашин Bradley, пишет The National Interest.&quot;По состоянию на этот год Украине было передано 186 боевых машин Bradley. Предположительно, до 120 из них были активно задействованы в операциях, а остальные зарезервированы для запчастей, обучения и экстренной замены&quot;, — говорится в материале.Как указал обозреватель, в ходе боев с российскими военными украинцы потеряли треть своих Bradley: из 186 было уничтожено, повреждено или брошено 68 единиц американской бронетехники.Журналист также отметил, что некоторые захваченные образцы БМП российские силы изучают, чтобы выявить их недостатки.В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России сообщил, что потери Украины в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения при этом продвигаются вперед и расширяют зоны контроля.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, украина, россия, киев, сергей шойгу, политика
В мире, Украина, Россия, Киев, Сергей Шойгу, Политика
Потеряли треть. СМИ раскрыли, что ВС России уничтожили на Украине

NI: ВСУ потеряли треть своих БМП Bradley в зоне СВО

© AP Photo / Shandyba MykytaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© AP Photo / Shandyba Mykyta
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Вооруженные силы Украины потеряли 68 единиц бронемашин Bradley, пишет The National Interest.
«

"По состоянию на этот год Украине было передано 186 боевых машин Bradley. Предположительно, до 120 из них были активно задействованы в операциях, а остальные зарезервированы для запчастей, обучения и экстренной замены", — говорится в материале.

Как указал обозреватель, в ходе боев с российскими военными украинцы потеряли треть своих Bradley: из 186 было уничтожено, повреждено или брошено 68 единиц американской бронетехники.
Журналист также отметил, что некоторые захваченные образцы БМП российские силы изучают, чтобы выявить их недостатки.
В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России сообщил, что потери Украины в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения при этом продвигаются вперед и расширяют зоны контроля.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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