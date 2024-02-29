https://ria.ru/20240229/unichtozhenie-1930135859.html

Потеряли треть. СМИ раскрыли, что ВС России уничтожили на Украине

Потеряли треть. СМИ раскрыли, что ВС России уничтожили на Украине - РИА Новости, 29.02.2024

Потеряли треть. СМИ раскрыли, что ВС России уничтожили на Украине

Вооруженные силы Украины потеряли 68 единиц бронемашин Bradley, пишет The National Interest. РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T10:18

2024-02-29T10:18

2024-02-29T17:19

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МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Вооруженные силы Украины потеряли 68 единиц бронемашин Bradley, пишет The National Interest."По состоянию на этот год Украине было передано 186 боевых машин Bradley. Предположительно, до 120 из них были активно задействованы в операциях, а остальные зарезервированы для запчастей, обучения и экстренной замены", — говорится в материале.Как указал обозреватель, в ходе боев с российскими военными украинцы потеряли треть своих Bradley: из 186 было уничтожено, повреждено или брошено 68 единиц американской бронетехники.Журналист также отметил, что некоторые захваченные образцы БМП российские силы изучают, чтобы выявить их недостатки.В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России сообщил, что потери Украины в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения при этом продвигаются вперед и расширяют зоны контроля.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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в мире, украина, россия, киев, сергей шойгу, политика