https://ria.ru/20240229/ulitsy-1930101914.html

В центре Москвы перекроют движение автомобилей на нескольких улицах

В центре Москвы перекроют движение автомобилей на нескольких улицах - РИА Новости, 29.02.2024

В центре Москвы перекроют движение автомобилей на нескольких улицах

Несколько улиц в центре Москвы перекроют в четверг из-за послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T00:27

2024-02-29T00:27

2024-02-29T00:27

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владимир путин

послание президента федеральному собранию — 2024

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Несколько улиц в центре Москвы перекроют в четверг из-за послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы. Послание Путина Федеральному собранию состоится в полдень в Гостином дворе. В четверг с 5.00 до окончания мероприятия будет временно закрыто движение на улице Варварка - от Китайгородского проезда до Большого Москворецкого моста. Также перекрытия введут на улице Ильинка - от Новой площади до Красной площади, на улице Москворецкая, от Большого Каменного моста до Кремлевской набережной, на площади Васильевский Спуск. Помимо этого, движение временно закроют на Большом Москворецком мосту - от улицы Варварка до Лубочного переулка, в проезде от улицы Ильинка до улицы Варварка. Еще с 0.01 до окончания мероприятия на улицах Ильинка, Варварка и Москворецкая будет временно запрещена парковка.

https://ria.ru/20240228/metro-1929991131.html

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общество, москва, россия, владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024 , городское хозяйство москвы