https://ria.ru/20240229/ukraina-1930265759.html
СМИ: в Киеве опасаются прорыва обороны к лету
СМИ: в Киеве опасаются прорыва обороны к лету - РИА Новости, 29.02.2024
СМИ: в Киеве опасаются прорыва обороны к лету
В Киеве опасаются, что Россия сможет уже к этому лету прорвать украинскую оборону, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T14:52
2024-02-29T14:52
2024-02-29T16:27
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. В Киеве опасаются, что Россия сможет уже к этому лету прорвать украинскую оборону, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Украина видит риск, что Россия прорвет оборону к лету", - гласит заголовок статьи. По словам источника, знакомого с мнением украинских официальных лиц, российские достижения на фронте могут значительно набрать темп к лету, если союзники Киева не увеличат поставки вооружения. "Внутренние оценки ситуации на фронте из Киева становятся заметно все более мрачными", - говорится в сообщении. Кроме того, агентство подчеркивает, что пессимизм на Украине и среди ее союзников в последние несколько недель продолжает нарастать. Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский за несколько дней до назначения на пост заявил, что украинские войска перешли от наступательных действий к оборонительным. При этом он оценил ситуацию на фронте как сложную и напряженную. В Пентагоне также заявляли, что украинским военным без возобновления американской помощи придется решать, какие города они в состоянии удержать. При этом Украина за последнее время уже сдала ряд населенных пунктов, в том числе город Авдеевка в ДНР и село Крынки в Херсонской области.
https://ria.ru/20240229/obstanovka-1930030710.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
СМИ: в Киеве опасаются прорыва обороны к лету
Bloomberg: украинские власти опасаются, что Россия прорвет оборону ВСУ к лету