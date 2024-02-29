https://ria.ru/20240229/ukraina-1930265759.html

СМИ: в Киеве опасаются прорыва обороны к лету

СМИ: в Киеве опасаются прорыва обороны к лету - РИА Новости, 29.02.2024

СМИ: в Киеве опасаются прорыва обороны к лету

В Киеве опасаются, что Россия сможет уже к этому лету прорвать украинскую оборону, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T14:52

2024-02-29T14:52

2024-02-29T16:27

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. В Киеве опасаются, что Россия сможет уже к этому лету прорвать украинскую оборону, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Украина видит риск, что Россия прорвет оборону к лету", - гласит заголовок статьи. По словам источника, знакомого с мнением украинских официальных лиц, российские достижения на фронте могут значительно набрать темп к лету, если союзники Киева не увеличат поставки вооружения. "Внутренние оценки ситуации на фронте из Киева становятся заметно все более мрачными", - говорится в сообщении. Кроме того, агентство подчеркивает, что пессимизм на Украине и среди ее союзников в последние несколько недель продолжает нарастать. Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский за несколько дней до назначения на пост заявил, что украинские войска перешли от наступательных действий к оборонительным. При этом он оценил ситуацию на фронте как сложную и напряженную. В Пентагоне также заявляли, что украинским военным без возобновления американской помощи придется решать, какие города они в состоянии удержать. При этом Украина за последнее время уже сдала ряд населенных пунктов, в том числе город Авдеевка в ДНР и село Крынки в Херсонской области.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф