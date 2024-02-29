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МИД Китая назвал целью своей челночной дипломатии урегулирование на Украине - РИА Новости, 29.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:56 29.02.2024
https://ria.ru/20240229/ukraina-1930144264.html
МИД Китая назвал целью своей челночной дипломатии урегулирование на Украине
МИД Китая назвал целью своей челночной дипломатии урегулирование на Украине - РИА Новости, 29.02.2024
МИД Китая назвал целью своей челночной дипломатии урегулирование на Украине
Целью китайской челночной дипломатии является достижение договоренностей и прокладывание пути к мирным переговорам по украинскому кризису, заявила на брифинге в РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T10:56
2024-02-29T10:56
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
китай
ли хуэй
мао нин
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ПЕКИН, 29 фев – РИА Новости. Целью китайской челночной дипломатии является достижение договоренностей и прокладывание пути к мирным переговорам по украинскому кризису, заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Ранее в МИД Китая сообщили, что спецпредставитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй со 2 марта посетит Россию, Украину, штаб-квартиру ЕС, Польшу, Украину, Германию и Францию для содействия политическому решению украинского кризиса. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь сообщила, что Ли Хуэй прибудет в Москву в воскресенье, 3 марта, запланированы переговоры с замглавы МИД РФ Михаилом Галузиным. "Китай считает, что затягивание украинского кризиса не отвечает общим интересам международного сообщества, поэтому основная цель нынешней челночной дипломатии - положить конец войне и достичь договоренностей, проложив путь к мирным переговорам", - заявила Мао Нин. Она отметила, что Китай "готов продолжить играть свою особую роль и привносить китайскую мудрость в политическое урегулирование украинского кризиса". Власти Китая в феврале прошлого года опубликовали позиционный документ по вопросу урегулирования конфликта Москвы и Киева, который включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, решению гуманитарного кризиса на Украине. В конце мая спецпредставитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй совершил европейское турне, в ходе которого он посетил Украину, Польшу, Францию, Германию, Бельгию и Россию, где обсудил китайскую мирную инициативу по политическому урегулированию украинского кризиса. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле констатировали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин отметил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.
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в мире, россия, украина, китай, ли хуэй, мао нин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Китай, Ли Хуэй, Мао Нин
МИД Китая назвал целью своей челночной дипломатии урегулирование на Украине

МИД Китая: затягивание конфликта на Украине не отвечает общемировым интересам

© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкМинистерство иностранных дел Китая
Министерство иностранных дел Китая - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Анна Раткогло
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Министерство иностранных дел Китая. Архивное фото
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ПЕКИН, 29 фев – РИА Новости. Целью китайской челночной дипломатии является достижение договоренностей и прокладывание пути к мирным переговорам по украинскому кризису, заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
Ранее в МИД Китая сообщили, что спецпредставитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй со 2 марта посетит Россию, Украину, штаб-квартиру ЕС, Польшу, Украину, Германию и Францию для содействия политическому решению украинского кризиса. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь сообщила, что Ли Хуэй прибудет в Москву в воскресенье, 3 марта, запланированы переговоры с замглавы МИД РФ Михаилом Галузиным.
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"Китай считает, что затягивание украинского кризиса не отвечает общим интересам международного сообщества, поэтому основная цель нынешней челночной дипломатии - положить конец войне и достичь договоренностей, проложив путь к мирным переговорам", - заявила Мао Нин. Она отметила, что Китай "готов продолжить играть свою особую роль и привносить китайскую мудрость в политическое урегулирование украинского кризиса".
Власти Китая в феврале прошлого года опубликовали позиционный документ по вопросу урегулирования конфликта Москвы и Киева, который включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, решению гуманитарного кризиса на Украине. В конце мая спецпредставитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй совершил европейское турне, в ходе которого он посетил Украину, Польшу, Францию, Германию, Бельгию и Россию, где обсудил китайскую мирную инициативу по политическому урегулированию украинского кризиса.
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Президент РФ Владимир Путин отметил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаКитайЛи ХуэйМао Нин
 
 
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